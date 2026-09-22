Ηλεκτρικό ρεύμα: Νέα εκτόξευση πάνω από τα 200 ευρώ/MWh – Προβληματισμός για το χειμώνα

Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με την ελληνική αγορά να επιστρέφει σε επίπεδα άνω των 200 ευρώ/MWh και τις πιέσεις να εντείνονται ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Για σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώνεται στα 211,76 ευρώ/MWh, ενώ η διακύμανση κατά τη διάρκεια του 24ώρου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η υψηλότερη τιμή φθάνει τα 340,89 ευρώ/MWh, ενώ η χαμηλότερη διαμορφώνεται στα 116,80 ευρώ/MWh.

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Η μέση τιμή του μήνα έχει πλέον ανέλθει στα περίπου 160 ευρώ/MWh, από 133 ευρώ/MWh τον Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι και ο Αύγουστος είχε ήδη καταγράψει άνοδο περίπου 21% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Η νέα ανατίμηση καταγράφεται σε μια αγορά όπου οι ΑΠΕ εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή. Σήμερα αντιπροσωπεύουν το 47,83% του μείγματος παραγωγής, χωρίς ωστόσο αυτό να αρκεί για να αποτρέψει την άνοδο των χονδρεμπορικών τιμών. Καθοριστική παραμένει η παρουσία του φυσικού αερίου, με τη συμμετοχή του να διαμορφώνεται στο 33%. Την ίδια ώρα, ο λιγνίτης απουσιάζει από το μείγμα, καθώς η Πτολεμαΐδα 5, η τελευταία λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ, βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Πάνω από 200 ευρώ/MWh σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης

Η ελληνική αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση. Η άνοδος των τιμών είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, με αρκετές αγορές να κινούνται σήμερα πάνω από το επίπεδο των 200 ευρώ/MWh. Στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώνεται στα 211,73 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 231,74 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 233,90 ευρώ/MWh, στην Αυστρία στα 221,87 ευρώ/MWh και στη Γερμανία στα 226,18 ευρώ/MWh.

Στη Γαλλία η τιμή διαμορφώνεται στα 159,12 ευρώ/MWh, στην Ισπανία και την Πορτογαλία ξεπερνά τα 156 ευρώ/MWh, ενώ στην Ιταλία φθάνει τα 205,80 ευρώ/MWh.

Η ταυτόχρονη άνοδος σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές καταδεικνύει ότι οι πιέσεις δεν αφορούν αποκλειστικά την ελληνική αγορά, αλλά συνδέονται με ευρύτερες συνθήκες στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Η ξηρασία πιέζει την υδροηλεκτρική παραγωγή

Ένας από τους παράγοντες που επιβαρύνουν την εικόνα είναι η χαμηλή υδροηλεκτρική παραγωγή, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης ξηρασίας σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης.

Η υποχώρηση της διαθέσιμης υδροηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει την ανάγκη προσφυγής σε άλλες μονάδες παραγωγής, ενώ οι χαμηλές παροχές ποταμών έχουν επηρεάσει σε ορισμένες περιπτώσεις και τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών που εξαρτώνται από τα υδάτινα αποθέματα για την ψύξη τους.

Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών στο σημερινό μείγμα παραγωγής περιορίζεται στο 5,09%.

Στο Δουβλίνο η επόμενη ευρωπαϊκή συζήτηση για την ενέργεια

Οι υψηλές τιμές επαναφέρουν με ένταση στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και του κόστους της ενέργειας. Στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Τσάφος αναμένεται να συμμετάσχει στην άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού, την ενεργειακή μετάβαση και τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προσθέσει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, επηρεάζοντας τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και αυξάνοντας τις ανησυχίες για το κόστος της ενέργειας κατά τους επόμενους μήνες.

Στήριξη σε πετρέλαιο θέρμανσης και επίδομα θέρμανσης

Στην Αθήνα, το οικονομικό επιτελείο, πάντως, προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η νέα ενεργειακή αναταραχή στα νοικοκυριά.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει στείλει μήνυμα ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για παρεμβάσεις, προαναγγέλλοντας στήριξη τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και μέσω της ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, περιέγραψε τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ως «διεθνή καταιγίδα» στις τιμές ενέργειας, επισημαίνοντας παράλληλα τις πιέσεις που δημιουργούνται τόσο στην ενεργειακή αγορά όσο και στις αγορές ομολόγων.