ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ηλεκτρικό ρεύμα: Νέα εκτόξευση πάνω από τα 200 ευρώ/MWh – Προβληματισμός για το χειμώνα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08:22 - 22 Σεπ 2026

Ηλεκτρικό ρεύμα: Νέα εκτόξευση πάνω από τα 200 ευρώ/MWh – Προβληματισμός για το χειμώνα

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, με την ελληνική αγορά να επιστρέφει σε επίπεδα άνω των 200 ευρώ/MWh και τις πιέσεις να εντείνονται ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Για σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, η μέση τιμή στην ελληνική Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώνεται στα 211,76 ευρώ/MWh, ενώ η διακύμανση κατά τη διάρκεια του 24ώρου είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Η υψηλότερη τιμή φθάνει τα 340,89 ευρώ/MWh, ενώ η χαμηλότερη διαμορφώνεται στα 116,80 ευρώ/MWh.

Η εικόνα του Σεπτεμβρίου είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Η μέση τιμή του μήνα έχει πλέον ανέλθει στα περίπου 160 ευρώ/MWh, από 133 ευρώ/MWh τον Αύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι και ο Αύγουστος είχε ήδη καταγράψει άνοδο περίπου 21% σε σχέση με τον Ιούλιο.

Η νέα ανατίμηση καταγράφεται σε μια αγορά όπου οι ΑΠΕ εξακολουθούν να έχουν ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή. Σήμερα αντιπροσωπεύουν το 47,83% του μείγματος παραγωγής, χωρίς ωστόσο αυτό να αρκεί για να αποτρέψει την άνοδο των χονδρεμπορικών τιμών. Καθοριστική παραμένει η παρουσία του φυσικού αερίου, με τη συμμετοχή του να διαμορφώνεται στο 33%. Την ίδια ώρα, ο λιγνίτης απουσιάζει από το μείγμα, καθώς η Πτολεμαΐδα 5, η τελευταία λιγνιτική μονάδα της ΔΕΗ, βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Πάνω από 200 ευρώ/MWh σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης

Η ελληνική αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση. Η άνοδος των τιμών είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο, με αρκετές αγορές να κινούνται σήμερα πάνω από το επίπεδο των 200 ευρώ/MWh. Στη Βουλγαρία η τιμή διαμορφώνεται στα 211,73 ευρώ/MWh, στη Ρουμανία στα 231,74 ευρώ/MWh, στην Ουγγαρία στα 233,90 ευρώ/MWh, στην Αυστρία στα 221,87 ευρώ/MWh και στη Γερμανία στα 226,18 ευρώ/MWh.

Στη Γαλλία η τιμή διαμορφώνεται στα 159,12 ευρώ/MWh, στην Ισπανία και την Πορτογαλία ξεπερνά τα 156 ευρώ/MWh, ενώ στην Ιταλία φθάνει τα 205,80 ευρώ/MWh.

Η ταυτόχρονη άνοδος σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές καταδεικνύει ότι οι πιέσεις δεν αφορούν αποκλειστικά την ελληνική αγορά, αλλά συνδέονται με ευρύτερες συνθήκες στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Η ξηρασία πιέζει την υδροηλεκτρική παραγωγή

Ένας από τους παράγοντες που επιβαρύνουν την εικόνα είναι η χαμηλή υδροηλεκτρική παραγωγή, ως αποτέλεσμα της παρατεταμένης ξηρασίας σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης.

Η υποχώρηση της διαθέσιμης υδροηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει την ανάγκη προσφυγής σε άλλες μονάδες παραγωγής, ενώ οι χαμηλές παροχές ποταμών έχουν επηρεάσει σε ορισμένες περιπτώσεις και τη λειτουργία πυρηνικών σταθμών που εξαρτώνται από τα υδάτινα αποθέματα για την ψύξη τους.

Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών στο σημερινό μείγμα παραγωγής περιορίζεται στο 5,09%.

Στο Δουβλίνο η επόμενη ευρωπαϊκή συζήτηση για την ενέργεια

Οι υψηλές τιμές επαναφέρουν με ένταση στην ευρωπαϊκή ατζέντα το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας και του κόστους της ενέργειας. Στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νικόλαος Τσάφος αναμένεται να συμμετάσχει στην άτυπη συνεδρίαση των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα το υψηλό ενεργειακό κόστος, την ασφάλεια εφοδιασμού, την ενεργειακή μετάβαση και τις επιπτώσεις των γεωπολιτικών εξελίξεων στις διεθνείς αγορές.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προσθέσει έναν ακόμη παράγοντα αβεβαιότητας, επηρεάζοντας τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου και αυξάνοντας τις ανησυχίες για το κόστος της ενέργειας κατά τους επόμενους μήνες.

Στήριξη σε πετρέλαιο θέρμανσης και επίδομα θέρμανσης

Στην Αθήνα, το οικονομικό επιτελείο, πάντως, προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η νέα ενεργειακή αναταραχή στα νοικοκυριά.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης έχει στείλει μήνυμα ότι υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για παρεμβάσεις, προαναγγέλλοντας στήριξη τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης όσο και μέσω της ενίσχυσης του επιδόματος θέρμανσης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, περιέγραψε τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ως «διεθνή καταιγίδα» στις τιμές ενέργειας, επισημαίνοντας παράλληλα τις πιέσεις που δημιουργούνται τόσο στην ενεργειακή αγορά όσο και στις αγορές ομολόγων.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2026 - 08:41
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη παρά το νέο ενεργειακό σοκ
Ειδήσεις

Alpha Bank: Ανθεκτική η Ευρωζώνη παρά το νέο ενεργειακό σοκ

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα ντίζελ – Παγκόσμια κρίση με ορίζοντα το 2027
Ειδήσεις

Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα ντίζελ – Παγκόσμια κρίση με ορίζοντα το 2027

ΕΚΤ: Το ράλι του φυσικού αερίου περνά ταχύτερα στον πληθωρισμό – Μικρότερη η επίδραση του ρεύματος
Οικονομία

ΕΚΤ: Το ράλι του φυσικού αερίου περνά ταχύτερα στον πληθωρισμό – Μικρότερη η επίδραση του ρεύματος

Μητσοτάκης - Παρεμβάσεις σε οικονομία και ενέργεια: Τα €1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης και οι επενδύσεις
Πολιτική

Μητσοτάκης - Παρεμβάσεις σε οικονομία και ενέργεια: Τα €1,75 στο πετρέλαιο θέρμανσης και οι επενδύσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
22/09/2026 - 10:26

Διεθνής Πιστοποίηση Τοp Employer Greece 2026 για την Πειραιώς

Ειδήσεις
22/09/2026 - 10:22

Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από λύκειο – Ένας νεκρός μαθητής, πολλοί τραυματίες

Ειδήσεις
22/09/2026 - 10:17

ifo: Τα παιδιά από φτωχότερες οικογένειες έχουν πολύ μικρότερες πιθανότητες να πηγαίνουν σε παιδικό σταθμό

Πολιτική
22/09/2026 - 10:12

Χατζηδάκης από Βρυξέλλες: Εθνική επιτυχία η αναγνώριση των προσπαθειών για περιορισμό της γραφειοκρατίας

Αναλύσεις
22/09/2026 - 10:04

ΧΑ: Στόχος η προσέγγιση και υπέρβαση των 2.700 μονάδων για το ΓΔ

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:58

Volkswagen: Η Porsche «φρενάρει» την αναδιάρθρωση – Βουτιά στα περιθώρια κέρδους

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:51

ΕΛΟΠΥ: Η υδατοκαλλιέργεια ως μοχλός ανάπτυξης για τη Θεσπρωτία

Ειδήσεις
22/09/2026 - 09:47

Λιβύη: Συναγερμός για το πετρέλαιο – Έκλεισε αγωγός στο κοίτασμα Σαράρα

Χρηματιστήρια
22/09/2026 - 09:43

Ασία: Η τεχνητή νοημοσύνη «απογείωσε» τις αγορές – Στο +1,52% ο Kospi

Τεχνολογία
22/09/2026 - 09:40

Κλωνοποίηση φωνής: Η «μυστική λέξη» που μπορεί να προστατέψει την οικογένειά σας από deepfake απάτες

Ειδήσεις
22/09/2026 - 09:36

Στις ΗΠΑ ο ΥΠΕΞ του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, για τη ΓΣ του ΟΗΕ

Εμπορεύματα
22/09/2026 - 09:30

Χρυσός: «Φρένο» στα $4.300 με φόντο τις ανησυχίες για τα επιτόκια

Οικονομία
22/09/2026 - 09:29

Παπαθανάσης: 3,5 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της βιοκλιματικής αναβάθμισης του οδικού δικτύου Μεγαλόπολης Αρκαδίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/09/2026 - 09:26

Στο 68% οι online αγορές στην Ελλάδα – Πρόβλεψη για αύξηση στο 71% εντός 2026

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:21

Πλαστικά Θράκης: Τζίρος €226,6 εκατ. και «άλμα» 57,1% στο EBITDA το α' εξάμηνο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/09/2026 - 09:20

Metlen - Scrap αλουμινίου: Νέα στρατηγική βιομηχανική επένδυση ύψους €25 εκατ.

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:16

ΠΕΔΜΕΔΕ ECO: Από τα απόβλητα κατασκευών στις εναλλακτικές πρώτες ύλες

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:12

Όμιλος EPSILONNET: Η EPSILONNET Romania συμμετέχει στην EXPO RETAIL 2026 στο Βουκουρέστι

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 09:10

ΕΒΕΠ: Ο ρόλος των Επιμελητηρίων στη νέα εποχή των ελληνικών εξαγωγών

Πολιτική
22/09/2026 - 08:54

Τσίπρας: Τέσσερα εργαλεία για πετρέλαιο θέρμανσης 1,4 ευρώ και πετρέλαιο κίνησης 1,8 ευρώ

Magazino
22/09/2026 - 08:49

Snappi Open Air Cinema: 8 Μαγικές Βραδιές Κάτω από τα Αστέρια

Επιχειρήσεις
22/09/2026 - 08:46

WITSIDE: Από την υιοθέτηση της AI στον επανασχεδιασμό του επιχειρησιακού μοντέλου

Φορολογία
22/09/2026 - 08:36

Τέλη κυκλοφορίας 2021: Πότε έρχονται τα ειδοποιητήρια της ΑΑΔΕ – Οι προθεσμίες για τους ιδιοκτήτες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/09/2026 - 08:22

Ηλεκτρικό ρεύμα: Νέα εκτόξευση πάνω από τα 200 ευρώ/MWh – Προβληματισμός για το χειμώνα

Ειδήσεις
22/09/2026 - 08:05

Tα μεγάλα δίκτυα στις ΗΠΑ διέκοψαν την τηλεοπτική κάλυψη των δραστηριοτήτων του Τραμπ

Ναυτιλία
22/09/2026 - 08:00

Grimaldi: Με το «Grande Egitto» ανεβάζει ταχύτητα στη νέα γενιά των car carriers

Τεχνολογία
22/09/2026 - 07:58

Έτσι θα τελειώσει ο κόσμος; Τα σενάρια αφανισμού κυριαρχούν στη συζήτηση για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Ναυτιλία
22/09/2026 - 07:44

Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές «κλειδώνουν» υπεραξίες άνω των 500 εκατ. δολαρίων

Πολιτική
21/09/2026 - 23:08

Στην Nvidia και τη Sequoia Capital ο Μητσοτάκης – Στο επίκεντρο η Τεχνητή Νοημοσύνη

Χρηματιστήρια
21/09/2026 - 23:03

Πάρτι στη Wall Street με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές και την πτώση των τιμών πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ