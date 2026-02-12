Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε ανάπτυξη 0,1% στο τέταρτο τρίμηνο

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου αναπτύχθηκε μόλις κατά 0,1% το τέταρτο τρίμηνο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας την Πέμπτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία θα είχε αναπτυχθεί κατά 0,2% κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, μετά από ανάπτυξη 0,1% το τρίτο τρίμηνο.

Σε μηνιαία βάση, η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, μειωμένη από ανάπτυξη 0,2%, η οποία αναθεωρήθηκε προς τα κάτω από 0,3% τον προηγούμενο μήνα. Η λίρα παρέμεινε σταθερή έναντι του δολαρίου μετά την ημερομηνία, στα 1,3624 δολάρια.

Η διευθύντρια Οικονομικών Στατιστικών της ONS, Λιζ ΜακΚίον, δήλωσε ότι τα τελευταία στοιχεία έδειξαν μια μικτή οικονομική εικόνα.

«Ο συχνά κυρίαρχος τομέας των υπηρεσιών δεν παρουσίασε ανάπτυξη, με τον κύριο μοχλό να προέρχεται από τη μεταποίηση. Οι κατασκευές, εν τω μεταξύ, κατέγραψαν τη χειρότερη επίδοση των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών», δήλωσε την Πέμπτη.

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμάται ότι αναπτύχθηκε κατά 1,3% το 2025, σημείωσε η ONS, μετά από ανάπτυξη 1,1% το 2024.

Τα στοιχεία ανάπτυξης έρχονται μετά την οριακή ψήφο της Τράπεζας της Αγγλίας στη συνεδρίαση των αρχών Φεβρουαρίου για να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, στο 3,75%, δεδομένων των επίμονων πληθωριστικών πιέσεων.

Αυτές οι πιέσεις αναμένεται να μειωθούν τους επόμενους μήνες, ωστόσο, και οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η κεντρική τράπεζα θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια στη συνέχεια τον Απρίλιο για να τονώσει την υποτονική βρετανική οικονομία.

Ο Samuel Edwards, επικεφαλής της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πελατών στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Ebury, σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είχε κλείσει το 2025 με θετική νότα, «αν και πολύ μέτρια».