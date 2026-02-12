Χρηματιστήριο: Ζέστη/κρύο στον τραπεζικό κλάδο από το νόμο Κατσέλη - Βγήκαν μπροστά μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
Σχόλια Αγοράς
10:08 - 12 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Συσσώρευση σε επίπεδα υψηλότερα της μηνιαίας αντίστασης των 2330 μονάδων στο ΧΑ με μειωμένο πάντως τζίρο (289 εκ.) και την σημαντική βοήθεια – για 2η συνεδρίαση – από ΕΕΕ και ΓΕΚΤΕΡΝΑ σε πολυετή υψηλά.

Εξαιρετική η εικόνα σε αρκετές μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης με προεξέχουσες τις ΑΒΑΞ, ACAG και ΑΛΜΥ, ενώ συνεχίζεται για 6η συνεδρίαση το ζέστη/κρύο στον τραπεζικό κλάδο ο οποίος πάντως συνεχίζει να προηγείται στο κομμάτι των αποδόσεων από την αρχή του χρόνου (ΔΤΡ +18,8%).

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη έχει φέρει στο προσκήνιο προβληματισμό και σκεπτικισμό από διεθνείς κυρίως οίκους (Moodys) σχετικά με την μελλοντική συμπεριφορά δανειοληπτών και πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τα μελλοντικά κέρδη στις τράπεζες.

Η Goldman Sachs σε δική της έκθεση εξακολουθεί να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα με συστάσεις αγοράς για ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ (ουδέτερη σύσταση για ΕΤΕ) και με ανοδικό περιθώριο περίπου 20%.

Σε ό,τι αφορά στη μετοχή της METLEN με 8 πτωτικές στις 9 τελευταίες συνεδριάσεις αυτό που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε είναι ότι ξεκάθαρη εικόνα θα έχουμε μόνο με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων έτους (Μάρτιο) όπου θα φανεί και η όποια αρνητική επίπτωση από τα έργα στην ΜΒ, ενώ είναι επίσης σαφές ότι funds όπως το Covalis αξιοποιούν την συγκεκριμένη ευκαιρία (χαμηλό 52 εβδομάδων) για να κλείσουν την short θέση τους (0,46% που μπορεί και να έχει μηδενίσει εφόσον δεν έχουν υποχρέωση δημοσίευσης). Στο τεχνικό κομμάτι τα χθεσινά χαμηλά (35,50) θεωρούνται κρίσιμα σημεία στήριξης για την μετοχή.

Η Allwyn από την πλευρά της βγαίνει στην αγορά με νέο Ομόλογο 500 εκ. ουσιαστικά για να καλύψει και το ποσό που θα κληθεί να πληρώσει σε όσους εξάσκησαν το δικαίωμα εξόδου (στα 19,04/μετοχή) συνολικού ύψους 456 εκατ. ευρώ.

Στις διεθνείς αγορές ελαφρώς πτωτικές οι τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ουδετερότητα στις ΗΠΑ με το βλέμμα στην μεταβλητότητα σε πολύτιμα μέταλλα και κρυπτονομίσματα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

