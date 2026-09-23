ΟΟΣΑ: Το νέο ενεργειακό σοκ αλλάζει ξανά τις προβλέψεις για την οικονομία

Νέα αύξηση επιτοκίων από τη Fed έως το τέλος του έτους και περαιτέρω σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη προβλέπει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς η νέα άνοδος των τιμών της ενέργειας αποδεικνύεται πιο επίμονη, διατηρώντας τον πληθωρισμό πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών σε μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομίας.

Στο ενδιάμεσο Economic Outlook που δημοσιοποίησε την Τετάρτη, ο ΟΟΣΑ αναθεωρεί προς τα πάνω την πρόβλεψή του για τον πληθωρισμό του 2027 στις περισσότερες μεγάλες οικονομίες. Για το σύνολο του G20, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 4,1% το 2026, από 3,4% το 2025, προτού υποχωρήσει στο 3,6% το 2027. Η τελευταία πρόβλεψη είναι κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη από εκείνη του Ιουνίου.

Στην Ευρωζώνη, ο ΟΟΣΑ προβλέπει πληθωρισμό 3% φέτος και 2,9% το 2027, με την πρόβλεψη για το επόμενο έτος να είναι κατά μισή ποσοστιαία μονάδα υψηλότερη σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση. Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,6% το 2026 και στο 2,6% το 2027.

Η βασική αιτία είναι για ακόμη μία φορά η ενέργεια. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα ενισχυθούν βραχυπρόθεσμα, πριν αρχίσουν να αποκλιμακώνονται σταδιακά μέσα στο 2027, υπό την προϋπόθεση ότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας θα υποχωρήσουν και η αυστηρότερη νομισματική πολιτική θα περιορίσει τη διάχυση των ανατιμήσεων στην υπόλοιπη οικονομία.

Μία ακόμη αύξηση από τη Fed

Το σημαντικότερο μήνυμα της έκθεσης αφορά την πορεία των επιτοκίων. Ο ΟΟΣΑ προβλέπει μία ακόμη αύξηση από τη Fed το τέταρτο τρίμηνο του 2026, μετά την οποία το εύρος των αμερικανικών επιτοκίων αναμένεται να παραμείνει στο 4%-4,25% καθ' όλη τη διάρκεια του 2027.

Για την Ευρωζώνη προβλέπονται περιορισμένες περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων το επόμενο διάστημα. Αντίστοιχη κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν η Αυστραλία και η Νότια Κορέα, ενώ και η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να συνεχίσει τις αυξήσεις. Αντίθετα, τα επιτόκια στον Καναδά και τη Βρετανία εκτιμάται ότι θα παραμείνουν αμετάβλητα έως το τέλος του 2027.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι το νέο ενεργειακό σοκ βρίσκει πολλές οικονομίες με τον πληθωρισμό ήδη πάνω από τον στόχο. Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν σε έναν βαθμό να αγνοήσουν μια προσωρινή άνοδο στις τιμές της ενέργειας ή των τροφίμων, εφόσον οι πληθωριστικές προσδοκίες παραμένουν σταθερές. Εάν, όμως, οι πιέσεις αρχίσουν να μεταδίδονται ευρύτερα στην οικονομία, θα απαιτηθούν νέες παρεμβάσεις στη νομισματική πολιτική.

Brent στα 105 δολάρια, TTF στα 82 ευρώ

Οι βασικές παραδοχές του ΟΟΣΑ δείχνουν πόσο έχει αλλάξει η ενεργειακή εικόνα. Οι εκτιμήσεις του βασίζονται στην υπόθεση ότι το Brent θα κορυφωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2026, με μέση τιμή 105 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο TTF θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 82 ευρώ/MWh.

Για το 2027, οι τιμές αναμένεται να αποκλιμακωθούν, με το Brent στα 85 δολάρια κατά μέσο όρο και το TTF στα 60 ευρώ/MWh. Ειδικά για το φυσικό αέριο, ωστόσο, η νέα παραδοχή του ΟΟΣΑ είναι περίπου 60% υψηλότερη από εκείνη που είχε χρησιμοποιήσει στις προβλέψεις του Ιουνίου.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο για την εποχή εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια, ενώ οι τιμές πετρελαίου και καυσίμων παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από πέρυσι.

Ανθεκτική η οικονομία

Παρά το νέο ενεργειακό σοκ, ο ΟΟΣΑ δεν προβλέπει απότομη επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Η παγκόσμια ανάπτυξη εκτιμάται στο 2,9% το 2026 και στο 3% το 2027.

Για τις ΗΠΑ προβλέπεται ανάπτυξη 2,2% φέτος και 2,1% το επόμενο έτος, ενώ στην Ευρωζώνη ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1% και τις δύο χρονιές.

Στην Ευρώπη, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και τα αυξημένα επιτόκια θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι οι πιέσεις θα αρχίσουν να υποχωρούν καθώς αποκλιμακώνονται οι τιμές ενέργειας, ενώ πρόσθετη ώθηση αναμένεται από την αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Στήριγμα για την παγκόσμια ανάπτυξη εξακολουθούν να αποτελούν οι επενδύσεις που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες έχουν ενισχύσει την παραγωγή, τις επενδύσεις και το εμπόριο. Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί, ωστόσο, ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει εάν οι αποδόσεις αυτών των επενδύσεων αποδειχθούν χαμηλότερες ή καθυστερήσουν να εμφανιστούν.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων έχουν ανέλθει σε πολλές μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών ή και περισσότερο, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού για κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και νοικοκυριά.