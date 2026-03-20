ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Ενδεχόμενη παραβίαση των 2050 μονάδων του ΓΔ θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην μεσοπρόθεσμη τάση
Αναλύσεις
09:56 - 20 Μαρ 2026

ΧΑ: Ενδεχόμενη παραβίαση των 2050 μονάδων του ΓΔ θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην μεσοπρόθεσμη τάση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποχώρηση κατά 2,47% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση (20/3) κλείνοντας στις 2077,15 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 307,0 εκ. ευρώ.

Τα χτυπήματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Περσικού Κόλπου συνεχίστηκαν. Σαν αποτέλεσμα, οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις στο σύνολο σχεδόν των blue chips οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος και σε αδιάλειπτα πτωτική πορεία, με το χαμηλό ημέρας να καταγράφεται στις 2071 μονάδες περί τις 15.30μμ. Μέχρι το κλείσιμο και στις δημοπρασίες μικρή μόνο ήταν η αντίδραση που καταγράφηκε.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν ψηλότερα στο 3,804% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να υποχωρούν. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-2,67%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-4,27%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (1,90%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,76%), η Lamda (-3,57%), η ΕΕΕ (-3,04%), η Optima (-2,59%), o Aktor (-3,20%), το ΔΑΑ (-3,34%), η Alwyn (-2,41%), o OTE (-1,94%), ο Ελλάκτωρ (-3,88%), ο Τιτάν (-2,65%) και η Metlen (-4,95%).

Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ (+4,88%), η ΜΟΗ (+0,10%) και ο Δάιος (+1,96%) από τις λοιπές μετοχές. Απολογιστικά, 13 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 100 εκείνων που υποχώρησαν.

Το μεσημέρι λήγουν τα ΣΜΕ επί δεικτών-μετοχών και δικαιωμάτων του τρέχοντα μήνα (triple witching) ενώ στις δημοπρασίες θα διενεργηθεί rebalancing λόγω αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell και Stoxx. Το βράδυ αναμένεται η ετυμηγορία της Scope Ratings για το ελληνικό αξιόχρεο.

Αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια από την ΕΚΤ με την Κριστίν Λαγκάρντ να προειδοποιεί για την επερχόμενη άνοδο του πληθωρισμού. Ενδεχόμενη παραβίαση των 2050 μονάδων του Γ.Δ. θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην μεσοπρόθεσμη τάση.

ΕΥΔΑΠ: Πέρασε πακέτο για το 2,81%, αγοραστής η ΓΕΚ Τέρνα. Άλλαξαν χέρια 3 εκατ. μετοχές της ΕΥΔΑΠ στα €9,7/μετχ. έναντι τρέχουσας τιμής στα €8,77.

Εθνική Τράπεζα: Στα 17 ευρώ ανεβάζει τον πήχη η Jefferies. Παραμένει «buy» με υψηλότερη τιμή-στόχο ο οίκος, εστιάζοντας στις ισχυρές διανομές και υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους της τράπεζας.

Motor Oil: Ισχυρό κλείσιμο στο 2025 αναμένει η Optima για την εταιρεία για την οποία διατηρεί τιμήστόχο στα 40,7 ευρώ, με τη μετοχή να συμπεριλαμβάνεται στις κορυφαίες επιλογές της για φέτος.

ΔΕΗ: Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σε €2 δισ. από €1,8 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €0,45 δισ. από €0,36 δισ. Με Κ.Ε.9,7 δις.(9,0) και καθ. χρέος/EBIDTA 3,2. Συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε €2,8 δισ., εκ των οποίων το 87% κατευθύνθηκε σε έργα ΑΠΕ, εγκατεστημένη ισχύς σε ΑΠΕ στα 7,2 GW, το 58% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου. Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,60/μετοχή, +50%. Προς EBIDTA €2,4 δις. το 2026.

Lavipharm: Οι ενοποιημένες Πωλήσεις από συνεχιζόμενη δραστηριότητα, προ Rebate & Clawback, ανήλθαν σε Ευρώ €70,03 εκατ. για τη χρήση 2025, +14,8%. Στο +48,9% το adj. EBIDTA. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 5,99 εκ. (€8,98 εκ. το 2024), τα 6,3 εκ. από αναβαλλόμενη φορολογία εταιρείας.

Deutsche Bank: Οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες συνεχίζουν να επιδεικνύουν ισχυρή λειτουργική επίδοση, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας. Διατηρεί θετική στάση για το σύνολο του κλάδου και συστάσεις αγοράς για όλες τις καλυπτόμενες μετοχές. Τιμές-στόχοι Alpha Bank στα €4,45, Eurobank στα €4,35, Τράπεζα Πειραιώς στα €8,95, Εθνική Τράπεζα στα €15,95 και Τράπεζα Κύπρου στα €10,40.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ο πόλεμος είναι σαν τις ερωτικές σχέσεις. Εύκολα μπαίνεις, δύσκολα βγαίνεις»
Ανεμοδείκτης

«Ο πόλεμος είναι σαν τις ερωτικές σχέσεις. Εύκολα μπαίνεις, δύσκολα βγαίνεις»

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας: Τα highlights του προγράμματος
Magazino

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας: Τα highlights του προγράμματος

Μοτοδυναμική: Αύξηση πωλήσεων 9,5% και EBITDA €31 εκατ. το 2025
Αναλύσεις

Μοτοδυναμική: Αύξηση πωλήσεων 9,5% και EBITDA €31 εκατ. το 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Δημιουργούνται προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Δημιουργούνται προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων

ΧΑ: Η διατήρηση των 2500 μονάδων συνιστά τον άθλο που καλείται άμεσα να επιτελέσει ο ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Η διατήρηση των 2500 μονάδων συνιστά τον άθλο που καλείται άμεσα να επιτελέσει ο ΓΔ

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext
Ανακοινώσεις

Συμφωνία της χρονιάς στα IFLR Europe Awards 2026 η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext

ΧΑ: H «αμφιθυμία» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα στις αγορές
Αναλύσεις

ΧΑ: H «αμφιθυμία» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα στις αγορές 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/06/2026 - 11:13

Η Βουλή των Ελλήνων τίμησε τον μεγάλο Σταύρο Ξαρχάκο σε μια λαμπρή συναυλία

Επιχειρήσεις
25/06/2026 - 11:12

ΣΕΠΕ: Στην ετήσια γενική συνέλευση ο Παπαστεργίου - Στο επίκεντρο ο ψηφιακός μετασχηματισμός

Ανακοινώσεις
25/06/2026 - 11:11

Profile: Νέο βήμα ανάπτυξης στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πλήρης ενσωμάτωση της Contemi

Χρηματιστήριο
25/06/2026 - 11:08

Alpha Bank: Κατέχει το 69,1% της Alpha Trust

Υγεία
25/06/2026 - 11:04

ΕΣΑμεΑ: Καταλυτική η υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους

Οικονομία
25/06/2026 - 10:59

Παράταση έως τις 24 Ιουλίου για τα τρία καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου

Χρηματιστήρια
25/06/2026 - 10:53

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές λόγω αποκλιμάκωσης των τιμών πετρελαίου - Μεικτά πρόσημα στην Ασία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/06/2026 - 10:43

Cenergy: Συμφωνία με τον ΑΔΜΗΕ για τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο

ΕΜΠΟΡΙΟ
25/06/2026 - 10:39

Ο Χρυσοχοΐδης άκουσε τα προβλήματα των εμπόρων της Αθήνας - Πρώτο θέμα η ασφάλεια

Magazino
25/06/2026 - 10:35

Ο αρχιτέκτονας Μανώλης Κορρές σύμβουλος για την ανάδειξη της μοναδικής κληρονομιάς του Παναθηναϊκού Σταδίου

Magazino
25/06/2026 - 10:33

Έρευνα Mars: Το 64% των Ελλήνων θα άλλαζε δουλειά για χάρη του κατοικίδιού του

Ειδήσεις
25/06/2026 - 10:19

ifo: Οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες στη Γερμανία απειλούν την ανάπτυξη

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/06/2026 - 10:15

Στο ΕΣΠΑ η 2η φάση της σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης στην σιδηροδρομική γραμμή Παλαιοφάρσαλος - Καλαμπάκα

Αναλύσεις
25/06/2026 - 10:12

ΧΑ: Δημιουργούνται προϋποθέσεις νέας αναμέτρησης με την περιοχή 2490-2500 μονάδων

Ακίνητα
25/06/2026 - 10:04

Βραχυχρόνια Μίσθωση: Αύξηση πληρότητας κατά +7,1% με στροφή σε νωρίτερες κρατήσεις

Σχόλια Αγοράς
25/06/2026 - 09:50

Χρηματιστήριο: Αφομοιώνει τα υψηλά 17 ετών χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία - Σύμμαχος η «εξωστρέφεια»

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:47

Η Μαρία Ευθυμίου "αθωώνει" τον Ανδρέα Παπανδρέου

Οικονομία
25/06/2026 - 09:44

Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα €3,65 δισ. το πεντάμηνο - Ποιοι φόροι τόνωσαν τα έσοδα

Ανεμοδείκτης
25/06/2026 - 09:35

Ο Μ. Σάλλας εξηγεί τι πήγε λάθος στην Ελλάδα

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:33

Οι κρυφές ασυμμετρίες της αγοράς κατοικίας: Γιατί κάποια ακίνητα πωλούνται και άλλα μένουν «κολλημένα»

Πολιτική
25/06/2026 - 09:28

ΚΕΦΙΜ: Η κυβέρνηση έχει εφαρμόσει το 49,3% του προγράμματός της

Πολιτική
25/06/2026 - 09:21

Κατρίνης στις Βρυξέλλες: Ο πρωτογενής τομέας και η περιφέρεια να μείνουν στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στήριξης

Magazino
25/06/2026 - 09:05

Η καρδιά του Tour de France χτυπά και φέτος στη Σπάρτη με το L'Étape Greece

Ακίνητα
25/06/2026 - 09:01

Μητρώο Ακινήτων: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 1.000 ευρώ – Τι αλλάζει σε επιδόματα και ΕΝΦΙΑ

Νομίσματα
25/06/2026 - 08:00

Το Bitcoin στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 - Οι βασικοί λόγοι της... κατηφόρας

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:59

Δολοφονία 17χρονου στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή - Συνελήφθη ο δράστης

Πολιτική
25/06/2026 - 07:53

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ παράγοντας σταθερότητας απέναντι στην τοξικότητα του δίπολου «Μητσοτάκη-Τσίπρα»

Ναυτιλία
25/06/2026 - 07:46

Η προσφορά της ναυτιλίας και το μήνυμα Μητσοτάκη

Ειδήσεις
25/06/2026 - 07:43

Ισχυροί σεισμοί 7,5 και 7,2 ρίχτερ συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα - Live εικόνα

Χρηματιστήρια
24/06/2026 - 23:17

Wall Street: Υποχώρηση για S&P 500 και Nasdaq λόγω «πιέσεων» σε ενέργεια και τεχνολογία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ