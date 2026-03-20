«Ο πόλεμος είναι σαν τις ερωτικές σχέσεις. Εύκολα μπαίνεις, δύσκολα βγαίνεις»

Η Κάγια Κάλλας έχει δεχθεί σκληρή κριτική για τις επιδόσεις της ως επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, αλλά έχει αποδειχθεί καλή... ατακαδόρα.

Όταν ξέσπασε η κρίση εντός της ΕΕ με αφορμή τις βλέψεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία η Κάλλας είχε πει σε μία συνεδρίαση ηγετών πως είναι «καλή στιγμή να αρχίσουμε να πίνουμε».

Στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης (19/3) για τη Μέση Ανατολή, όταν συζητήθηκε το ενδεχόμενο συμμετοχής της ΕΕ στον πόλεμο, η Κάλλας επέλεξε μία ακόμα ιδιαίτερη ατάκα για να τοποθετηθεί.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ η Κάλλας είπε στους 27 ηγέτες πως η ΕΕ δεν πρέπει να εμπλακεί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις γιατί «ο πόλεμος είναι σαν τις ερωτικές σχέσεις. Εύκολα μπαίνεις, αλλά δύσκολα βγαίνεις».