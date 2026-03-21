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1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας: Τα highlights του προγράμματος
Magazino
08:32 - 21 Μαρ 2026

1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας: Τα highlights του προγράμματος

Reporter.gr Newsroom
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Όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας που διοργανώνει η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων από τις 27 έως και τις 29 Μαρτίου 2026 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η Αθήνα έχει τα ετήσια φεστιβάλ και εκθέσεις βιβλίου, φεστιβάλ ποίησης, τις πολλές βιβλιοπαρουσιάσεις, μέχρι και τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου που έλαβε ο Δήμος Αθηναίων από την UNESCO το 2018. Και να που τώρα αποκτά επιτέλους και το δικό της λογοτεχνικό φεστιβάλ και μάλιστα σε μια εποχή που έχουμε μεγάλη ανάγκη από νηφάλιες αλλά και θαρραλέες φωνές λογοτεχνών.

Πρόκειται για το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας (Athens International Literature Festival – AILF), που πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο από τις 27 έως και τις 29 Μαρτίου 2026 στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και ανοίγει το διάλογο για το Τι συζητά η λογοτεχνία σήμερα.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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