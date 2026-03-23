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Premia: Ομολογιακό δάνειο έως €150 εκατ. – Καθορίστηκε η αγορά-στόχος
Αναλύσεις
21:30 - 23 Μαρ 2026

Premia: Ομολογιακό δάνειο έως €150 εκατ. – Καθορίστηκε η αγορά-στόχος

Reporter.gr Newsroom
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Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΤΡΑΠΕΖΑ OPTIMA BANK A.E.» σχετικά με τη δημόσια προσφορά των ομολογιών (οι «Ομολογίες») της εταιρείας «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (η «Εταιρεία») με έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως €150.000.000, με την ιδιότητά τους ως κατασκευαστές των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 3 του Ν. 4514/2018, σχετικά με τις υποχρεώσεις παρακολούθησης των προϊόντων, και της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος υπ’ αριθμ. 234/3/23.09.2024 ως ισχύουν, ανακοινώνουν ότι έχουν προβεί σε αξιολόγηση της δυνητικής αγοράς-στόχου των έως 150.000 Ομολογιών ως εξής:

i. Η δυνητική αγορά-στόχος των Ομολογιών καταλαμβάνει: ιδιώτες πελάτες, επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, όπως ορίζονται στο Ν. 4514/2018, όπως ισχύει, τουλάχιστον με βασική γνώση και εμπειρία σε επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες, περιορισμένη δυνατότητα να υποστούν ζημίες επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου, χαμηλή ανοχή στον κίνδυνο, με ενδεδειγμένο χρονικό ορίζοντα έως επτά (7) έτη, ήτοι, μέχρι τη συμβατική λήξη των Ομολογιών (ή νωρίτερα από αυτήν, είτε σε περίπτωση άσκησης από την Εταιρεία του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησής τους (call option), και επενδυτικό σκοπό τη διατήρηση του επενδεδυμένου κεφαλαίου ή το εισόδημα ή τη διασπορά χαρτοφυλακίου ή/και την ανάπτυξη του κεφαλαίου.

ii. Όλα τα δίκτυα διανομής των Ομολογιών, (ήτοι, επενδυτική υπηρεσία παροχής επενδυτικής συμβουλής, διαχείρισης χαρτοφυλακίου, λήψης/διαβίβασης εντολής και εκτέλεσης εντολής), θεωρούνται κατάλληλα για τους πελάτες της δυνητικής αγοράς στόχου.

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