ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο ΓΔ ανέκτησε την στήριξη των 2270 μονάδων αλλά δεν αποπειράθηκε να αναμετρηθεί με την κρίσιμη αντίσταση των 2320
Αναλύσεις
10:24 - 15 Μάι 2026

Ο ΓΔ ανέκτησε την στήριξη των 2270 μονάδων αλλά δεν αποπειράθηκε να αναμετρηθεί με την κρίσιμη αντίσταση των 2320

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοδο κατά 1,38% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. κλείνοντας στις 2298,84 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 189,3 εκ. ευρώ.

Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και την διατήρησαν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης διατηρώντας το ΓΔ αδιάλειπτα σε θετικό έδαφος. Με το υψηλό ημέρα να καταγράφεται από νωρίς στις 2300 μονάδες και με το κλείσιμο να διαμορφώνεται ελαφρώς χαμηλότερα.

Με πρωταγωνιστές τις τράπεζες και τους τίτλους το ομίλου Βιοχάλκο (Cenergy και ΕΛΧΑ). Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,736% με
τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,77%) κατέγραψε ισχυρά κέρδη με τη Eurobank (+5,48%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η Βιοχάλκο (+6,22%), η ΕΛΧΑ (+6,21%), η Cenergy (+2,76%), η Optima
(+1,21%), ο Ελλάκτω ρ (+0,98%), το Jumbo (+1,12%), o Τιτάν (+2,20%) και η Metlen (+0,81%).

Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Credia (-0,95%), η Helleniq Energy (-2,30%), η ΕΕΕ (-1,12%), το ΔΑΑ (-0,50%), η ΜΟΗ (-1,06%), η Allwyn (-0,98%), η Κύπρου (-1,69%) και η Aegean (-0,18%). Απολογιστικά, 69 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 41 εκείνων που υποχώρησαν.

Ανοδικά κινήθηκαν όλες οι αγορές με τα βλέμματα των επενδυτών να είναι στραμμένα στη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο ΓΔ ανέκτησε την στήριξη των 2270 μονάδων αλλά δεν αποπειράθηκε να αναμετρηθεί με την κρίσιμη αντίσταση των 2320 μονάδων. Η Prodea αποκόπτει σήμερα υπόλοιπο μερίσματος ύψους €1,42/μετχ. ενώ λήγουν σήμερα τα ΣΜΕ του τρέχοντα μήνα στην αγορά παραγώγων.

Επιχειρηματικά νέα

Helleniq Energy: Συγκρίσιμα EBITDA €293 εκατ. το πρώτο τρίμηνο (+63%). Συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα €140 εκ. (από € πέρσι). Τα υψηλότερα διεθνή περιθώρια διύλισης συνέβαλαν στη βελτιωμένη οικονομική επίδοση. Ενσωμάτωση της Enerwave, επαναλειτουργία του αγωγού Θεσσαλονίκης –
Σκοπίων, επενδύσεις σε ΑΠΕ, προς γεώτρηση στο Ιόνιο το 2027 κοκ.

ΑΔΜΗΕ: Στο €1 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών στην ΑΜΚ.

Πειραιώς: παραμένει στο επίκεντρο των θετικών εκτιμήσεων της Intesa Sanpaolo. Διατηρεί τη σύσταση αγοράς, τιμή-στόχος στα €11,50.

WOOD: διατηρεί σύσταση αγοράς και για τις έξι τράπεζες που καλύπτει. Οι νέες τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα €17,80 για την Εθνική Τράπεζα, στα €4,90 για τη Eurobank, στα €10,30 για την Τράπεζα Πειραιώς, στα €4,60 για την Αlpha Bank, στα €11,50 για την Optima Bank και στα €11,50 για την Τράπεζα Κύπρου. Πρέπει να αποδείξουν ότι οι διανομές προς τους μετόχους τους είναι επαναλαμβανόμενες.

Yalco: Επικυρώθηκε η συμφωνία εξυγίανσης της Yalco. Διαγραφή δανείων €34,3 εκ. μεταξύ άλλων.

ΔΕΗ: Το 97% των μετόχων είπε «ναι» στην ΑΜΚ των €4 δισ.. Τις αμέσως επόμενες ημέρες καθορίζεται η τελική δομή της αύξησης κεφαλαίου και η τιμή διάθεσης. Η διαδικασία θα τρέξει μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό.

Τράπεζα Κύπρου: Υπερκάλυψη έξι φορές στο 5ετες ομόλογο με επιτόκιο ύψους 3,875%, αντλεί €300 εκ. Ενδιαφέρον από περισσότερους από 120 θεσμικούς επενδυτές.

ΕΛΣΤΑΤ: στο +11,4% ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία το Μάρτιο σε ετήσια βάση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα
Σχόλια Αγοράς

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%

ΧΑ: Οι 2250 μονάδες να συνεχίζουν να αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ
Αναλύσεις

ΧΑ: Οι 2250 μονάδες να συνεχίζουν να αποτελούν την κοντινότερη αντίσταση για το ΓΔ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/05/2026 - 07:45

Γιατί η Βρετανία μοιάζει με ακυβέρνητο καράβι

Magazino
19/05/2026 - 07:43

7 πράγματα για το σεξ στην εμμηνόπαυση που πρέπει να γνωρίζουμε όλες

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
19/05/2026 - 07:24

Volkswagen Caravelle: έτοιμο για κάθε αποστολή, άμεσα διαθέσιμο με ειδικό πρόγραμμα απόκτησης

Magazino
19/05/2026 - 07:18

1 στους 3 Έλληνες έχει υπέρταση και συχνά δεν το γνωρίζει

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:59

Γουόρς: Την Παρασκευή 22/5 η ορκωμοσία του νέου επικεφαλής της Fed στον Λευκό Οίκο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:21

Frontex: Πτώση 40% στις παράτυπες μεταναστευτικές διελεύσεις στα σύνορα της ΕΕ το 2026

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 23:19

Wall Street: Πτώση Nasdaq με «βαρίδι» τη Micron και φόντο τη γεωπολιτική ένταση

Πολιτική
18/05/2026 - 23:15

Βουλή: Κατατέθηκε τροπολογία για ταχύτερη εκδίκαση ποινικών υποθέσεων που αφορούν βουλευτές

Ειδήσεις
18/05/2026 - 23:10

Δικαστική ήττα για τον Μασκ: Απορρίφθηκε η αγωγή κατά OpenAI και Άλτμαν

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 23:00

Bally’s Intralot: Παράταση έως τις 8/6 προθεσμίας δεσμευτικής προσφοράς για την evoke plc

Πολιτική
18/05/2026 - 22:50

Διαμαντοπούλου: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:45

Δένδιας για Γενοκτονία Ποντίων: Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη αλλά για μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια

Πολιτική
18/05/2026 - 22:40

Τσίπρας: Στις 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο πολιτικό φορέα από το Θησείο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 22:21

Τραμπ: «Παγώνει» το χτύπημα στο Ιράν αλλά κρατά τις ΗΠΑ σε πολεμική ετοιμότητα

Πολιτική
18/05/2026 - 22:10

Πολάκης: Ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ – Ανέκδοτο να είμαι ανεξάρτητος

Πολιτική
18/05/2026 - 21:50

Σακελλαροπούλου: Δεν είναι δυνατόν να ακούμε πολιτικούς αρχηγούς να λένε ότι δεν εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
18/05/2026 - 21:30

Γεραπετρίτης: Η «Γαλάζια Πατρίδα» δεν έχει θέση στο διεθνές δίκαιο - Αναβάθμιση της έντασης με Τουρκία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 21:25

ΕΛΑΣ: Δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας και φωτογραφιών μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν άπατες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 21:10

Μητσοτάκης από ΣΕΤΕ: Ακούμε τον κλάδο για το χωροταξικό τουρισμού - Το μήνυμα της νέας προέδρου

Πολιτική
18/05/2026 - 20:50

ΥΠΕΞ: Διάβημα στο Ισραήλ για την ασφάλεια Ελλήνων στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 20:30

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Τι ζητά για το δίκτυο της Μασούτης μετά το deal με τον Κρητικό

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ