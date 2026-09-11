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YALCO: Ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξυγίανσης και την κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση
Επιχειρήσεις
11:50 - 11 Σεπ 2026

YALCO: Ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξυγίανσης και την κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση

Reporter.gr Newsroom
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Η YALCO ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξυγίανσης και την κεφαλαιακή της αναδιάρθρωση με αποτέλεσμα η καθαρή θέση του ομίλου να μεταβληθεί από -€46,8 εκατ. σε +€5,20 εκατ., σηματοδοτώντας μια νέα αφετηρία για την ιστορική ελληνική εταιρεία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί μια ισχυρότερη βάση για την επόμενη ημέρα της Yalco και ανοίγει ένα νέο κύκλο ανάπτυξης, με την εταιρεία να προχωρά στην υλοποίηση του αναπτυξιακού της σχεδίου και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές.

Καθοριστικό ρόλο στη νέα αυτή πορεία διαδραματίζουν οι στρατηγικές συνεργασίες με εταιρείες που συνδέονται με τον επιχειρηματικό όμιλο του Νίκου Θ. Βαρδινογιάννη. Η TETHYS Limited συμμετέχει με ποσοστό 45% στη YALCO Trading, ενώ η AVE, μέσω της AVE Participation Ltd, συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με μετρητά, €5 εκατ., αποκτώντας ποσοστό 32,05% στη YALCO.\

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Η χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση περιέλαβε επίσης κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων υφιστάμενων μετόχων και συνδεδεμένων μερών συμβάλλοντας στη μείωση των υποχρεώσεων και στην ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. Παράλληλα, η εισφορά σε είδος μετοχών της YALCO Romania ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή δομή και τη διεθνή παρουσία του Ομίλου.

Με την οικονομική εξυγίανση να σηματοδοτεί μια νέα αφετηρία, η YALCO προχωρά στην υλοποίηση ενός ευρύτερου αναπτυξιακού πλάνου, με έμφαση στην οργανωτική και στελεχιακή αναδιάρθρωση, τις επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Παράλληλα, ενισχύει περαιτέρω τη δραστηριότητά της στον κλάδο HoReCa, αναπτύσσει νέες συνέργειες με τη YALCO Romania, επενδύει στην περαιτέρω ανάπτυξη των ιστορικών brands IONIA και FEST και διευρύνει την παρουσία της στις διεθνείς αγορές.

Παράλληλα, η νέα χρηματοοικονομική εικόνα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επόμενη χρηματιστηριακή ημέρα της YALCO, με τη διοίκηση να εργάζεται προς την κατεύθυνση της επαναφοράς της εταιρείας σε διαπραγμάτευση των μετοχών.

Ο CEO της YALCO, Σωκράτης Δ. Κωνσταντίνου, δήλωσε: «Η μετάβαση σε θετική καθαρή θέση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο και επιβεβαιώνει την πορεία που έχουμε χαράξει. Η εμπιστοσύνη των στρατηγικών επενδυτών, η αφοσίωση των ανθρώπων μας, των συνεργατών μας και το αναπτυξιακό σχέδιο που ήδη υλοποιούμε δημιουργούν νέες προοπτικές για την YALCO. Δεν επιστρέφουμε απλώς. Χτίζουμε την YALCO της επόμενης ημέρας — πιο ισχυρή, πιο σύγχρονη και με ξεκάθαρη αναπτυξιακή κατεύθυνση».

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