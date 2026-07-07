ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
JP Morgan και Morgan Stanley... υπέγραψαν το 4Χ4 στο ΧΑ
Αναλύσεις
07:31 - 07 Ιουλ 2026

JP Morgan και Morgan Stanley... υπέγραψαν το 4Χ4 στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

JP Morgan και Morgan Stanley έδωσαν με νέες εκθέσεις τους ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες.

Η JP Morgan αναβάθμισε την ελληνική αγορά σε "overweight" (υψηλή προτεραιότητα για αγορά), βλέποντας εισροές κεφαλαίων ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Την ίδια στιγμή, η Morgan Stanley αποθέωσε τη ΔΕΗ, χαρακτηρίζοντάς την ευρωπαϊκό ενεργειακό «powerhouse» και δίνοντας τιμή-στόχο τα 27 ευρώ.

JP Morgan: Σήμα για Αγορές και Εισροές $1 δισ.

Η JP Morgan άλλαξε τη στάση της και πλέον βλέπει μεγάλες ευκαιρίες στο ελληνικό χρηματιστήριο, αναβαθμίζοντάς το στην κατηγορία overweight.

Προβλέπει ότι θα μπουν στην αγορά 1 δισεκατομμύριο δολάρια λόγω της αναβάθμισης και της συμμετοχής σε διεθνείς δείκτες. Η οικονομική ανάκαμψη της χώρας και η πολιτική σταθερότητα οδηγούν σε συνέχιση του ράλι, σημειώνει.

Morgan Stanley: Ψήφος Εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ

Η Morgan Stanley από τη μεριά της εστίασε στην ενέργεια και έδωσε εξαιρετικά θετικές προβλέψεις για τη ΔΕΗ.

Ανέβασε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ στα 27 ευρώ, με μεγάλο περιθώριο ανόδου. Η αποτίμηση αυτή συνεπάγεται ανοδικό περιθώριο περίπου 14% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στα 23,7 ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία του επενδυτικού οίκου για τις προοπτικές του ομίλου.

Το επενδυτικό πρόγραμμα στο επίκεντρο
Η θετική στάση της Morgan Stanley βασίζεται κυρίως στο φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ, το οποίο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην επέκταση και αναβάθμιση των δικτύων και στον μετασχηματισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση ώστε να κεφαλαιοποιήσει τις επενδύσεις αυτές τα επόμενα χρόνια, βελτιώνοντας τόσο τη λειτουργική της απόδοση όσο και τη συνολική οικονομική της εικόνα.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές θα ενισχυθούν σημαντικά, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τους μετόχους και στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Morgan Stanley για ΔΕΗ: Σύσταση «overweight» με τιμή-στόχο €27 και περιθώριο ανόδου 14%
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Morgan Stanley για ΔΕΗ: Σύσταση «overweight» με τιμή-στόχο €27 και περιθώριο ανόδου 14%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές
Ανακοινώσεις

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο ταμπλό από τη Δευτέρα οι 15,5 εκατ. νέες μετοχές

ΧΑ: Στο εντυπωσιακό +18% από την αρχή του έτους - Ξανά στις πρώτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Στο εντυπωσιακό +18% από την αρχή του έτους - Ξανά στις πρώτες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Χρηματιστήριο: Νέο πάρτι σε πολυετές... ρετιρέ πάνω από τις 2.500 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέο πάρτι σε πολυετές... ρετιρέ πάνω από τις 2.500 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
07/07/2026 - 07:50

Ινφαντίνο: Ένας πανίσχυρος άνθρωπος σπάνια εμφανίζεται τόσο υποτακτικός

Ειδήσεις
07/07/2026 - 07:45

Η Κούβα βυθίστηκε σε πανεθνικό μπλακ άουτ, καθώς συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ

Αναλύσεις
07/07/2026 - 07:31

JP Morgan και Morgan Stanley... υπέγραψαν το 4Χ4 στο ΧΑ

Ανεμοδείκτης
07/07/2026 - 07:19

Ο... αυθόρμητος κ. Σγουρός και τα παγωμένα χαμόγελα

Εμπορεύματα
07/07/2026 - 07:07

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 23:16

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο

Οικονομία
06/07/2026 - 23:00

Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες – Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής;

Magazino
06/07/2026 - 22:30

Shein, Temu και Zara: Το κρυφό και εφιαλτικό κόστος των φθηνών ρούχων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/07/2026 - 22:00

Χημική Βιομηχανία: Η Ελλάδα αντέχει, η Ευρώπη πιέζεται – Τα στοιχήματα

Υγεία
06/07/2026 - 21:30

Γιατί γερνάμε; - Μπορούμε τελικά να καθυστερήσουμε τη γήρανση;

Οικονομία
06/07/2026 - 21:15

Βελτιωμένη εικόνα για την κλαδική δυναμική στις αρχές του 2026, παρά τις νέες ενεργειακές πιέσεις

Ειδήσεις
06/07/2026 - 21:07

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγάζει κόκκινη κάρτα σε Τραμπ και Ινφαντίνο

Πολιτική
06/07/2026 - 20:50

Αδειάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Ποιοι παίρνουν τον δρόμο της εξόδου

Ειδήσεις
06/07/2026 - 20:19

Συστηματική κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πολιτική
06/07/2026 - 20:05

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 20:02

Η Microsoft προχωρά σε 3.200 απολύσεις στο τμήμα του Xbox

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/07/2026 - 19:41

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια

Πολιτική
06/07/2026 - 19:16

Μητσοτάκης: Στόχος μας οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τον σιδηρόδρομο

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 19:06

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές - Ποια χρηματιστήρια διασώθηκαν

Ναυτιλία
06/07/2026 - 19:02

Στα €442 εκατ. τα ετήσια έσοδα από το ETS της ναυτιλίας για την Ελλάδα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 18:51

Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία απ' όσο πολλοί πιστεύουν

Τεχνολογία
06/07/2026 - 18:46

Ενιαίο CRM για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

Πολιτική
06/07/2026 - 18:36

Ο «χάρτης» των ελληνικών επιδιώξεων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
06/07/2026 - 18:15

Euroins Ελλάδος: Υπερήφανος Υποστηρικτής της Halkias Racing Team στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Ανακοινώσεις
06/07/2026 - 18:14

Alter Ego Media: Στα €5,80 η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών από την επανεπένδυση μερίσματος

Ειδήσεις
06/07/2026 - 18:04

ΗΠΑ προς Ευρώπη: «Ήρθε η ώρα να αναλάβετε την άμυνά σας»

Πολιτική
06/07/2026 - 17:53

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ πιάστηκε στα πράσα να προσπαθεί να εξαπατήσει τους καταναλωτές

Ειδήσεις
06/07/2026 - 17:47

Τραμπ: Ο Μπάλογκουν δεν έκανε φάουλ και δεν ξέρω τι είναι η κόκκινη κάρτα 

Σχόλια Αγοράς
06/07/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Πολιτική
06/07/2026 - 17:38

«Όλα θα κριθούν στις εκλογές»: Ο Σγουρός αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ-ΝΔ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ