JP Morgan και Morgan Stanley... υπέγραψαν το 4Χ4 στο ΧΑ

JP Morgan και Morgan Stanley έδωσαν με νέες εκθέσεις τους ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και σε μεγάλες ελληνικές εταιρείες.

Η JP Morgan αναβάθμισε την ελληνική αγορά σε "overweight" (υψηλή προτεραιότητα για αγορά), βλέποντας εισροές κεφαλαίων ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Την ίδια στιγμή, η Morgan Stanley αποθέωσε τη ΔΕΗ, χαρακτηρίζοντάς την ευρωπαϊκό ενεργειακό «powerhouse» και δίνοντας τιμή-στόχο τα 27 ευρώ.

JP Morgan: Σήμα για Αγορές και Εισροές $1 δισ.

Η JP Morgan άλλαξε τη στάση της και πλέον βλέπει μεγάλες ευκαιρίες στο ελληνικό χρηματιστήριο, αναβαθμίζοντάς το στην κατηγορία overweight.

Προβλέπει ότι θα μπουν στην αγορά 1 δισεκατομμύριο δολάρια λόγω της αναβάθμισης και της συμμετοχής σε διεθνείς δείκτες. Η οικονομική ανάκαμψη της χώρας και η πολιτική σταθερότητα οδηγούν σε συνέχιση του ράλι, σημειώνει.

Morgan Stanley: Ψήφος Εμπιστοσύνης στη ΔΕΗ

Η Morgan Stanley από τη μεριά της εστίασε στην ενέργεια και έδωσε εξαιρετικά θετικές προβλέψεις για τη ΔΕΗ.

Ανέβασε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της ΔΕΗ στα 27 ευρώ, με μεγάλο περιθώριο ανόδου. Η αποτίμηση αυτή συνεπάγεται ανοδικό περιθώριο περίπου 14% σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα, καθώς η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στα 23,7 ευρώ, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αισιοδοξία του επενδυτικού οίκου για τις προοπτικές του ομίλου.

Το επενδυτικό πρόγραμμα στο επίκεντρο

Η θετική στάση της Morgan Stanley βασίζεται κυρίως στο φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ, το οποίο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στην επέκταση και αναβάθμιση των δικτύων και στον μετασχηματισμό του ενεργειακού της χαρτοφυλακίου.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση ώστε να κεφαλαιοποιήσει τις επενδύσεις αυτές τα επόμενα χρόνια, βελτιώνοντας τόσο τη λειτουργική της απόδοση όσο και τη συνολική οικονομική της εικόνα.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η κερδοφορία και οι ταμειακές ροές θα ενισχυθούν σημαντικά, δημιουργώντας πρόσθετη αξία για τους μετόχους και στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία της επιχείρησης.