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Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Σχόλια Αγοράς
17:38 - 06 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Reporter.gr Newsroom
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Τέταρτη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση στο ελληνικό χρηματιστήριο με τον ΓΔ να φτάνει έως τις 2560 μονάδες και να κλείνει τελικά εκεί +0,9% με τον γνωστό υψηλό τζίρο στα 295 εκ. και την σταθερή συνεισφορά βιομηχανικών και καταναλωτικών εταιριών. Σημαντικές για την πορεία της αγοράς οι θετικές εκθέσεις από JP Morgan και Morgan Stanley, ενώ καλές επιδόσεις είχαν και οι τράπεζες.

Στο ταμπλό, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρέθηκε η ΕΕΕ -1,5% (ενδοσυνεδριακά πάνω από τα 60 ευρώ). ΕΥΔΑΠ +3,8%, ΔΕΗ +2,1%, ΜΟΗ +4,7% και AKTR +1% ξεχώρισαν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ενώ με κέρδη έκλεισαν και CENER +3.8%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,7% παρά την εισαγωγή των νέων 15,5 εκ. μετοχών που προέκυψαν από το πρόσφατο placement. Ανοδικά και ΑΛΦΑ +2%, ΠΕΙΡ +1,4%, ΕΥΡΩΒ +1,7%

Χαμηλότερα η ΑΡΑΙΓ -1%, ΔΑΑ -1% παρά τα βελτιωμένα στοιχεία επιβατικής κίνησης Ιουνίου, CREDIA -0.3% και METLEN -0.3%.

Παραμένει μέτρια η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με καλύτερη συμπεριφορά σε ΑΔΜΗΕ +4.7%, ΣΑΡ +2%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +1.4%, ΛΑΒΙ +0,7%, ΟΛΘ +0,5%, ΟΛΠ +0,5%, νέο πολυετές ενδοσυνεδριακό υψηλό στον ΑΒΑΞ κοντά στα 4 ευρώ παρά το αρνητικό κλείσιμο, το ίδιο και για την ΠΡΟΦ στα 8,77. Η μεγαλύτερη υποχώρηση σε ΚΡΙ -5%, ΦΡΛΚ -2,2%, ΠΕΤΡΟ -1,7%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ -1,1%, ΚΟΥΕΣ -1,2%.

Κινητικότητα στην ΚΟΥΑΛ +9% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση, μεγάλος όγκος και στην ΥΚΝΟΤ -3,4%, υψηλότερες τιμές σε ADPS +4%, χαμηλότερες σε ΦΑΙΣ -4.1% λόγω της αποκοπής μερίσματος ύψους 0,155/μετοχή.

Την Πέμπτη η ΕΓΣ της ΕΛΧΑ σχετικά με την έγκριση της ΑΜΚ ύψους 250 εκ., την επόμενη εβδομάδα η αντίστοιχη του AKTOR για την δική του ύψους 650 εκ. κλείνοντας (?) έναν δίμηνο κύκλο μαζικών αντλήσεων κεφαλαίων.

Θετικό το κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax +0.1% σε ιστορικά ρεκόρ στις παρυφές των 26000 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 17:57
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