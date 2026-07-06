Χρηματιστήριο Αθηνών: Με 4Χ4 στις 2.560 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Στο ταμπλό, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα βρέθηκε η ΕΕΕ -1,5% (ενδοσυνεδριακά πάνω από τα 60 ευρώ). ΕΥΔΑΠ +3,8%, ΔΕΗ +2,1%, ΜΟΗ +4,7% και AKTR +1% ξεχώρισαν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, ενώ με κέρδη έκλεισαν και CENER +3.8%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,7% παρά την εισαγωγή των νέων 15,5 εκ. μετοχών που προέκυψαν από το πρόσφατο placement. Ανοδικά και ΑΛΦΑ +2%, ΠΕΙΡ +1,4%, ΕΥΡΩΒ +1,7%
Χαμηλότερα η ΑΡΑΙΓ -1%, ΔΑΑ -1% παρά τα βελτιωμένα στοιχεία επιβατικής κίνησης Ιουνίου, CREDIA -0.3% και METLEN -0.3%.
Παραμένει μέτρια η εικόνα στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με καλύτερη συμπεριφορά σε ΑΔΜΗΕ +4.7%, ΣΑΡ +2%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +1.4%, ΛΑΒΙ +0,7%, ΟΛΘ +0,5%, ΟΛΠ +0,5%, νέο πολυετές ενδοσυνεδριακό υψηλό στον ΑΒΑΞ κοντά στα 4 ευρώ παρά το αρνητικό κλείσιμο, το ίδιο και για την ΠΡΟΦ στα 8,77. Η μεγαλύτερη υποχώρηση σε ΚΡΙ -5%, ΦΡΛΚ -2,2%, ΠΕΤΡΟ -1,7%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ -1,1%, ΚΟΥΕΣ -1,2%.
Κινητικότητα στην ΚΟΥΑΛ +9% στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση, μεγάλος όγκος και στην ΥΚΝΟΤ -3,4%, υψηλότερες τιμές σε ADPS +4%, χαμηλότερες σε ΦΑΙΣ -4.1% λόγω της αποκοπής μερίσματος ύψους 0,155/μετοχή.
Την Πέμπτη η ΕΓΣ της ΕΛΧΑ σχετικά με την έγκριση της ΑΜΚ ύψους 250 εκ., την επόμενη εβδομάδα η αντίστοιχη του AKTOR για την δική του ύψους 650 εκ. κλείνοντας (?) έναν δίμηνο κύκλο μαζικών αντλήσεων κεφαλαίων.
Θετικό το κλίμα και στις ευρωπαϊκές αγορές με τον Dax +0.1% σε ιστορικά ρεκόρ στις παρυφές των 26000 μονάδων.
Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης