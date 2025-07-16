Κι όμως, στην κυβέρνηση συζητούν για εκλογές

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και εν μέσω μίας συνεχούς αναστάτωσης, κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναγκαστικά πλέον κινούνται σε θερινούς ρυθμούς.

Η γυριστή που έκανε η κυβέρνηση με την πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να προκάλεσε σχόλια και αντιδράσεις περί συγκάλυψης και άλλων σχετικών, όμως η πραγματικότητα είναι ότι έπιασε στον ύπνο την αντιπολίτευση.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν προξενείται φθορά από την υπόθεση και θα ήταν λάθος του Μαξίμου να επαναπαυθεί στην αίσθηση ότι «θα περάσει κι αυτό». Η ουσία είναι πάντως ότι όλοι πλέον περιμένουν το φθινόπωρο, τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και τις δημοσκοπήσεις που θα ακολουθήσουν. Και, όση αξία έχει, αν μιλήσει κανείς με κάποιους στα επιτελεία των υπουργείων, θα διαπιστώσει ότι αιωρείται μία απορία αν ο Μητσοτάκης θα κάνει πρόωρες εκλογές…