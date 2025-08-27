Τα πονταρίσματα και οι μπλόφες της επιστροφής Τσίπρα

Το πολιτικό σκηνικό των προσεχών εβδομάδων το βλέπουμε ήδη. Η κυβέρνηση κάτι θα μοιράσει, με όποιον τρόπο, σε όσους κρίνει ότι την εξυπηρετεί εκλογικά και δίχως μεταρρυθμιστικές προσδοκίες. Η αντιπολίτευση θα λέει «δώσε κι άλλα» ή «δεν δίνεις εκεί που πρέπει» (δηλαδή σε όσους θεωρεί δικό της εκλογικό ακροατήριο) και με βάση αυτά θα αρχίσουν οι μετρήσεις που θα περιγράψουν ή θα διαμορφώσουν το κλίμα εν όψει εκλογών.

Το χαριτωμένο είναι ότι στο φόντο της κόντρας εμφανίζεται ο Τσίπρας. Μετά τη συνέντευξη του στη Monde, η κυβέρνηση τον έβαλε στο στόχαστρο θυμίζοντας τα κατορθώματά του. Προφανής και αναμενόμενη κίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάπως αμήχανα, δεν τον υποστήριξε ακριβώς, αλλά κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ταξικότητα».

O Τσακαλώτος επιτέθηκε κάποια στιγμή στον πρώην Πρωθυπουργό, για άλλους λόγους φυσικά από εκείνους της κυβέρνησης, ο Πολάκης επιτέθηκε στον Τσακαλώτο, η ΝΕΑΡ σφυρίζει αδιάφορα και όλοι καταλαβαίνουν, ενώ το ΠΑΣΟΚ έχει φτάσει να διακρίνει έως και… συμπαιγνία κυβέρνησης - Τσίπρα, μάλλον επειδή ανησυχεί για κάτι και παρά τις εκτιμήσεις, ότι αν εμφανιστεί ο πρώην Πρωθυπουργός με νέο κόμμα, θα πάει άπατο. Με λίγα λόγια: όλοι κάτι περιμένουν εν όψει επανεμφάνισης Τσίπρα. Άλλοι θεωρούν ότι θα τους βολέψει και ποντάρουν όλα για όλα ή ρέστα σε αυτό, άλλοι ότι θα τους κάνει άνω κάτω και προς το παρόν μπλοφάρουν. Απομένει να ανοιχτούν τα χαρτιά στο τραπέζι…