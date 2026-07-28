ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών
Οικονομία
08:31 - 28 Ιουλ 2026

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στις αρχές του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου, καθώς η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει επιπλέον χρόνο σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους.

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, η λίστα θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί στις 30 Ιουνίου στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Ωστόσο, η ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης άλλαξε το χρονοδιάγραμμα, μεταθέτοντας την ανάρτηση για τον Φεβρουάριο του 2027.

Η απόφαση αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150.000 ευρώ προς τη φορολογική διοίκηση ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση και εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους θα αποφύγουν τη συμπερίληψή τους στη λίστα που θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Περιθώριο έως το τέλος του 2026

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η λειτουργία της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση, εφόσον κριθεί απαραίτητο, καθώς μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των οφειλετών στη νέα ρύθμιση παραμένει περιορισμένη.

Στο μικροσκόπιο η συμμετοχή των μεγαλοοφειλετών

Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί πλέον τον αριθμό των μεγάλων οφειλετών που θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα εξόφλησης σε 72 δόσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 10.379 φορολογούμενοι οφείλουν στην Εφορία περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Οι συνολικές οφειλές τους ανέρχονται σε 86,537 δισ. ευρώ, επί συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου 114,57 δισ. ευρώ.

Περιορισμένη η ένταξη στις ρυθμίσεις

Παρά το εύρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ανέρχεται σε περίπου 79 δισ. ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης. Πρόκειται για οφειλές ύψους 5,39 δισ. ευρώ.

Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών (18,65%) καταγράφεται στην κατηγορία οφειλών από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ για ποσά μεταξύ 20.001 και 50.000 ευρώ το ποσοστό διαμορφώνεται στο 19,82%.

Διαφορετική εικόνα για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Στα φυσικά πρόσωπα, η μεγαλύτερη συμμετοχή στις ρυθμίσεις εντοπίζεται σε οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ, όπου το ποσοστό φτάνει το 17,05%, ενώ στην κατηγορία από 2.000 έως 3.000 ευρώ αγγίζει το 19,87%.

Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ρύθμισης στις οφειλές από 10.001 έως 100.000 ευρώ, όπου το ποσοστό διαμορφώνεται στο 27,09%, φτάνοντας ακόμη και το 29,27% στην υποκατηγορία των 10.001 έως 20.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα χαμηλή παραμένει η συμμετοχή στις ρυθμίσεις τόσο για πολύ μικρές οφειλές, κυρίως κάτω των 500 ευρώ, όσο και για ιδιαίτερα υψηλά χρέη, άνω των 50.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και άνω των 300.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας
Επιχειρήσεις

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές
Οικονομία

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Λ. Καρχιμάκης στο «R»: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις
Πολιτική

Λ. Καρχιμάκης στο «R»: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ένα ψηφιακό «βιβλίο» για τις οφειλές στο Δημόσιο – Πώς θα λειτουργεί η νέα Πύλη Πληρωμών
Οικονομία

Ένα ψηφιακό «βιβλίο» για τις οφειλές στο Δημόσιο – Πώς θα λειτουργεί η νέα Πύλη Πληρωμών

Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στους πολίτες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Τέλος στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για αγροτικές εκτάσεις που είχε παραχωρήσει στους πολίτες

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης
Πολιτική

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

ΝΔ: Κατατέθηκε η πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης – Οι αλλαγές σε φορολογία, δικαιοσύνη, δημόσιο και εκλογικό σύστημα
Πολιτική

ΝΔ: Κατατέθηκε η πρόταση Συνταγματικής Αναθεώρησης – Οι αλλαγές σε φορολογία, δικαιοσύνη, δημόσιο και εκλογικό σύστημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

Εργασιακά
28/07/2026 - 09:24

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την επαγγελματική ασφάλιση - Τι αλλάζει για ασφαλισμένους και επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 09:22

Χρηματιστήριο: Έχει μπροστά του δύο σημαντικά ορόσημα - Οι 3 μετοχές που προβληματίζουν

Πολιτική
28/07/2026 - 09:18

Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής: Τα πυρά Γερουλάνου και οι παραδοχές του ΥΠΕΘΟ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 09:07

Όταν ο τουρισμός προστατεύει τη φύση: Το παράδειγμα της Costa Navarino στη Μεσσηνία

Ειδήσεις
28/07/2026 - 08:55

Κινητικότητα για το Κυπριακό - Γκουτέρες: Δέσμευση για εξεύρεση μιας συνολικής και διαρκούς λύσης

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:41

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Οικονομία
28/07/2026 - 08:31

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:18

Το άγνωστο ναυτικό εγχείρημα του 1974 - Όταν το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό έσπασε τον αποκλεισμό της Κύπρου

Τεχνολογία
28/07/2026 - 08:14

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 08:10

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

Οικονομία
28/07/2026 - 08:03

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Πολιτική
28/07/2026 - 07:55

Λ. Καρχιμάκης στο «R»: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ