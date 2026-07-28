Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Στις αρχές του 2027 μετατίθεται η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου, καθώς η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει επιπλέον χρόνο σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη να αξιοποιήσουν τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων και να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους.

Με βάση τον αρχικό σχεδιασμό, η λίστα θα έπρεπε να είχε αναρτηθεί στις 30 Ιουνίου στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Ωστόσο, η ενεργοποίηση της νέας ρύθμισης άλλαξε το χρονοδιάγραμμα, μεταθέτοντας την ανάρτηση για τον Φεβρουάριο του 2027.

Η απόφαση αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 150.000 ευρώ προς τη φορολογική διοίκηση ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση και εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους θα αποφύγουν τη συμπερίληψή τους στη λίστα που θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Περιθώριο έως το τέλος του 2026

Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η λειτουργία της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Παράγοντες της αγοράς δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να δοθεί παράταση, εφόσον κριθεί απαραίτητο, καθώς μέχρι στιγμής η ανταπόκριση των οφειλετών στη νέα ρύθμιση παραμένει περιορισμένη.

Στο μικροσκόπιο η συμμετοχή των μεγαλοοφειλετών

Το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί πλέον τον αριθμό των μεγάλων οφειλετών που θα αξιοποιήσουν τη δυνατότητα εξόφλησης σε 72 δόσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 10.379 φορολογούμενοι οφείλουν στην Εφορία περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας. Οι συνολικές οφειλές τους ανέρχονται σε 86,537 δισ. ευρώ, επί συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου 114,57 δισ. ευρώ.

Περιορισμένη η ένταξη στις ρυθμίσεις

Παρά το εύρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου, που ανέρχεται σε περίπου 79 δισ. ευρώ, βρίσκεται σήμερα σε καθεστώς ρύθμισης. Πρόκειται για οφειλές ύψους 5,39 δισ. ευρώ.

Το υψηλότερο ποσοστό ρυθμισμένων οφειλών (18,65%) καταγράφεται στην κατηγορία οφειλών από 10.001 έως 100.000 ευρώ, ενώ για ποσά μεταξύ 20.001 και 50.000 ευρώ το ποσοστό διαμορφώνεται στο 19,82%.

Διαφορετική εικόνα για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Στα φυσικά πρόσωπα, η μεγαλύτερη συμμετοχή στις ρυθμίσεις εντοπίζεται σε οφειλές από 500 έως 10.000 ευρώ, όπου το ποσοστό φτάνει το 17,05%, ενώ στην κατηγορία από 2.000 έως 3.000 ευρώ αγγίζει το 19,87%.

Αντίθετα, τα νομικά πρόσωπα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά ρύθμισης στις οφειλές από 10.001 έως 100.000 ευρώ, όπου το ποσοστό διαμορφώνεται στο 27,09%, φτάνοντας ακόμη και το 29,27% στην υποκατηγορία των 10.001 έως 20.000 ευρώ.

Στον αντίποδα, ιδιαίτερα χαμηλή παραμένει η συμμετοχή στις ρυθμίσεις τόσο για πολύ μικρές οφειλές, κυρίως κάτω των 500 ευρώ, όσο και για ιδιαίτερα υψηλά χρέη, άνω των 50.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και άνω των 300.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.