Το σχόλιο του Τσακαλώτου για την «αλήθεια» του Αλέξη Τσίπρα

Με μία σειρά από ερωτήματα σχολιάζει τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στη Le Monde ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός Οικονομικών έγραψε στη σελίδα του στο facebook:

«Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα μου γεννήθηκαν κάποιες απορίες.

Ο Αλέξης Τσίπρας που εκθειάζει την οικονομική πολιτική 2015-2019 είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που στην αντιπολίτευση μετά το 2019 ζητούσε αποσύνδεση από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και από τα πρόσωπα που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της; Είναι ο ίδιος Αλέξης Τσίπρας που επέτρεψε, αν δεν το ενθάρρυνε, μετά το 2019 το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο να εισέλθει εντός ΣΥΡΙΖΑ (με συνεχή δημόσια κριτική από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για υπερβολικά πλεονάσματα, ζημιά στη μεσαία τάξη, υπερβολικό μαξιλάρι κλπ);

Μήπως είναι καλύτερο να γίνει προσπάθεια να προσεγγιστεί η αλήθεια, όσο δύσκολο και να είναι αυτό, παρά να έχουμε παράλληλες αλήθειες;»

Θυμίζουμε πως με συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Monde ο Αλέξης Τσίπρας άφησε "ορθάνοιχτο" το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος και υπογράμμισε πως στόχος του είναι να πει "την αλήθεια του" για όσα έγιναν την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.