Προσδοκίες εν όψει ΔΕΘ, «άσφαιρα» και τα σπουδαία της επόμενης ημέρας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ανεβαίνει» στη ΔΕΘ για έβδομη συνεχόμενη χρονιά με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού και οι προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει η κυβέρνηση είναι υψηλότερες από ποτέ.

Είτε το καταλαβαίνουν στο Μαξίμου είτε όχι, υπάρχει όμως ένα πρόβλημα που μπορεί και να αποδειχθεί μεγάλο. Ποιο είναι αυτό; Ότι τα περισσότερα από αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός έχουν ήδη γίνει γνωστά μέσω επίσημων και ανεπίσημων διαρροών και υπό αυτήν την έννοια έχουν προεξοφληθεί, με κίνδυνο να αποδειχθούν «άσφαιρα».

Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα οι προσδοκίες για δραματικές αλλαγές στη δημοσκοπική εικόνα μετά τις εξαγγελίες του επόμενου Σαββατοκύριακου είναι μάλλον υπερβολικές, αν όχι αβάσιμες. Και ήδη μπορεί κανείς να διακρίνει ότι τα σημαντικότερα δημοσκοπικά ευρήματα δεν θα πρέπει να αναμένονται παρά μόνον αφότου προστεθεί στο σκηνικό η (όχι και τόσο) νέα παράμετρος, δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας με τα πολιτικά του σχέδια, που έχουν όπως φαίνεται και τη «δέουσα» στήριξη…