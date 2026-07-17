Μισθοί: Ποιες δουλειές στην Ελλάδα δίνουν πάνω από 2.000 ευρώ

Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει θετική δυναμική, με αύξηση της απασχόλησης και βελτίωση των αποδοχών, ενώ κλάδοι όπως η πληροφορική και οι κατασκευές καταγράφουν ταχύτερη ανάπτυξη. Ωστόσο, η εικόνα παραμένει άνιση, καθώς οι υψηλότερες αμοιβές και οι μισθοί πάνω από τον μέσο όρο συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς, αντανακλώντας τις διαφοροποιήσεις στις ταχύτητες ανάπτυξης της οικονομίας.

Οι κλάδοι που λειτουργούν ως «μοχλοί» δημιουργίας θέσεων εργασίας είναι, επίσης, συγκεκριμένοι: Ξεχωρίζει ο τομέας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, με αύξηση απασχόλησης κατά 107% και περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις εργασίας. Ακολουθούν οι κατασκευές με +88% και σχεδόν 50.000 θέσεις, η φαρμακοβιομηχανία με +61%, τα logistics με +34% και οι υπηρεσίες υγείας με +32%.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι, βέβαια, και η συμβολή της βιομηχανίας, με περισσότερες από 66.000 νέες θέσεις εργασίας, παρά το γεγονός ότι η ενεργειακή κρίση έχει περιορίσει τα περιθώρια ανάπτυξης.

Οι παραπάνω κλάδοι διαμορφώνουν και το νέο μισθολογικό τοπίο: Στοιχεία που παρουσίασε τον Μάιο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς δείχνουν πως πέντε βασικοί τομείς προσφέρουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ.

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚO ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ BRAIN DRAIN

Τα… νούμερα του brain gain έχουν φρενάρει και η Ελλάδα δυστυχώς υποφέρει ακόμα από τη συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού και την απώλεια κρίσιμων δεξιοτήτων.

Το δημογραφικό πρόβλημα επιδεινώθηκε όταν την εποχή της οικονομικής κρίσης 427.000 νέοι και νέες, που βρίσκονταν σε ηλικία δημιουργίας οικογένειας και με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, έφυγαν από τη χώρα. Ο οικονομικός αντίκτυπος της μετανάστευσής τους ήταν μεγάλος.

Υπολογίζεται ότι στις χώρες όπου εργάστηκαν παρήγαγαν 50 δισ. ευρώ, ενώ η Ελλάδα έχασε τη δυνατότητα να απολαύσει τους «καρπούς» της εκπαιδευτικής τους επένδυσης, ύψους 8 δισ. ευρώ.

Δυστυχώς, οι εκροές συνεχίζονται παρά τα φορολογικά κίνητρα της μείωσης του φόρου εισοδήματος κατά 50% για 7 έτη.

Οι μισθοί συνολικά παραμένουν χαμηλοί σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το κόστος στέγασης έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος έχει τονίσει πολλάκις ότι η αύξηση της παραγωγικότητας είναι μονόδρομος, κάτι που επισημαίνει και ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, λέγοντας: «Μέσω της ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού επιχειρείν και της εθνικής οικονομίας».

Για την ώρα, βέβαια, το παραγωγικό μοντέλο μοιάζει… κολλημένο στην κατανάλωση και αυτό δεν βοηθάει τους Έλληνες να επιστρέψουν στη χώρα τους. Αντίθετα, πρόσφατες έρευνες δείχνουν πως οι νεότερες γενιές έχουν ως πρώτη επιλογή τη φυγή στο εξωτερικό, παρά το γεγονός ότι η κρίση θεωρητικά έχει τελειώσει.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο Reporter Magazine Ιουλίου 2026