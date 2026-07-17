Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

Για πρώτη φορά τοποθετείται δημόσια η Dynagas μετά το πρόσφατο δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα εξέφρασε επιφυλάξεις κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών διαβουλεύσεων για τις νέες κυρώσεις στο ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), επικαλούμενη τις πιθανές επιπτώσεις που θα είχαν οι προτεινόμενοι περιορισμοί στη δραστηριότητα της εταιρείας.

Με αναλυτική δήλωσή της, η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή επισημαίνει ότι συμμερίζεται την επιδίωξη για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και υποστηρίζει τις προσπάθειες που οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο επιβολής μιας γενικευμένης απαγόρευσης στη μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες, υποστηρίζοντας ότι ένα τέτοιο μέτρο δεν θα επιτύχει τους γεωπολιτικούς στόχους που επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, μια οριζόντια απαγόρευση στις υπηρεσίες μεταφοράς ρωσικού LNG δεν αναμένεται να περιορίσει ουσιαστικά τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές φυσικού αερίου, καθώς οι μεταφορές θα μπορούσαν να συνεχιστούν μέσω στόλων και διαχειριστών εκτός του δυτικού πλαισίου.

Η Dynagas υποστηρίζει ότι οι βασικές συνέπειες ενός τέτοιου μέτρου θα βαρύνουν κυρίως την ευρωπαϊκή ναυτιλία. Όπως επισημαίνει, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να αποδυναμωθεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ναυτιλιακών επιχειρήσεων, να χαθεί πολύτιμη τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί επί σειρά ετών στις εξειδικευμένες μεταφορές LNG σε αρκτικές συνθήκες και να μεταφερθεί σημαντικό μέρος αυτής της δραστηριότητας σε εταιρείες και διαχειριστές εκτός Ευρώπης και ευρύτερα εκτός του δυτικού κόσμου.

Η εταιρεία τονίζει ότι η αρκτική ναυτιλία αποτελεί έναν ιδιαίτερα εξειδικευμένο τομέα, στον οποίο απαιτείται υψηλή τεχνογνωσία, ειδικά πλοία και πολυετής εμπειρία, στοιχεία που, όπως υποστηρίζει, κινδυνεύουν να χαθούν για την ευρωπαϊκή ναυτιλία εάν εφαρμοστούν οριζόντιοι περιορισμοί.

Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι, ακόμη και αν οι ευρωπαϊκές εταιρείες αποχωρήσουν από τη συγκεκριμένη αγορά, οι μεταφορές ρωσικού LNG θα συνεχιστούν μέσω εναλλακτικών διαχειριστών, με αποτέλεσμα να μην επηρεαστούν ουσιαστικά οι ροές του καυσίμου ούτε τα σχετικά έσοδα της Ρωσίας.

Η παρέμβαση της Dynagas έρχεται στον απόηχο του δημοσιεύματος των Financial Times, το οποίο ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση διατύπωσε αντιρρήσεις κατά τις διαπραγματεύσεις για το νέο πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν οι προτεινόμενοι περιορισμοί στην ελληνόκτητη ναυτιλία και ειδικότερα στη δραστηριότητα της Dynagas.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Πρώτα και κύρια, η Dynagas εκφράζει την ειλικρινή της ευχή για ταχεία λήξη του πολέμου στην Ουκρανία, ώστε να τερματιστεί η δοκιμασία των αθώων ανθρώπων που υποφέρουν.

Η επιβολή μιας καθολικής απαγόρευσης στην μεταφορά ρωσικού LNG προς τρίτες χώρες εγκυμονεί τον κίνδυνο να εξελιχθεί σε αυτοπροκαλούμενο πλήγμα για την ευρωπαϊκή ναυτιλιακή επάρκεια, την στρατηγική τεχνογνωσία για πλεύση στην αρκτική, την απασχόληση και την επιρροή της Ευρώπης, χωρίς να επιτυγχάνει τους επιδιωκόμενους γεωπολιτικούς στόχους — συμπεριλαμβανομένης της ουσιαστικής μείωσης των εσόδων που κατευθύνονται προς τη Ρωσία.

Τα άκρως εξειδικευμένα πλοία μεταφοράς LNG κατηγορίας “ice-class” της Dynagas απασχολούνται βάσει μακροχρόνιων ναυλοσυμφώνων που υπογράφηκαν το 2015–2016 με το έργο Yamal LNG, με αυστηρές συμβατικές δεσμεύσεις που εκτείνονται έως και το 2065. Πρόκειται για νομικά δεσμευτικές εμπορικές συμφωνίες, συναφθείσες πολλά χρόνια πριν από την έναρξη της τρέχουσας σύρραξης.

Το Yamal LNG αποτελεί διεθνές έργο με ουσιαστική ευρωπαϊκή συμμετοχή και διασύνδεση. Η γαλλική TotalEnergies κατέχει ποσοστό 20%, ενώ σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες ενέργειας — μεταξύ των οποίων η γερμανική SEFE και η ισπανική Naturgy — αποτελούν βασικούς αγοραστές της παραγωγής LNG του έργου.

Το Yamal LNG ανήκει κατά 50,1% στη Novatek, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό κατέχεται από διεθνείς μετόχους. Υπό το πρίσμα αυτό, δεν είναι σαφές ότι το έργο συμβάλλει ουσιαστικά στα ρωσικά έσοδα με τον τρόπο που συχνά προβάλλεται στον δημόσιο διάλογο.

Η απαίτηση προς ευρωπαϊκούς operators να εγκαταλείψουν μακροχρόνιες συμβάσεις δεν θα ανακόψει το εμπόριο. Αντιθέτως, θα οδηγήσει στην μεταβίβαση στρατηγικών αρκτικών περιουσιακών στοιχείων (πλοίων) και τεχνογνωσίας σε μη δυτικούς φορείς, οι οποίοι θα συνεχίσουν την μεταφορά LNG με χαμηλότερο κόστος και χωρίς ευρωπαϊκή συμμετοχή. Η ροή LNG θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, ενώ η Ευρώπη θα απωλέσει ικανότητες, θέσεις εργασίας, επιρροή και εμπορική αξία που χρειάστηκαν δεκαετίες για να οικοδομηθούν.

Αντί να αποδυναμωθεί μόνιμα η ευρωπαϊκή θέση στην αρκτική ναυτιλία και στην μεταφορά LNG, οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς λήψης αποφάσεων οφείλουν να υιοθετήσουν μια πραγματιστική προσέγγιση που εξισορροπεί τους γεωπολιτικούς στόχους με την διατήρηση των στρατηγικών ευρωπαϊκών ναυτιλιακών δυνατοτήτων, της τεχνογνωσίας και της εργασιακής ασφάλειας και μείωσης των καθαρών Ρωσικών εισπράξεων (υψηλό κόστος μεταφοράς). Είναι ενθαρρυντικό ότι η κυβέρνηση της Ελλάδας κινείται ακριβώς προς αυτήν την κατεύθυνση».