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EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART
ΑΜΥΝΑ
18:33 - 17 Ιουλ 2026

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Reporter.gr Newsroom
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Ο όμιλος EFA GROUP ανακοινώνει την εξαγορά του 100% της SSMART. Η εταιρία εξειδικεύεται σε συστήματα Radar, στην ανάπτυξη λογισμικού και στην ολοκλήρωση συστημάτων σε ναυτικές πλατφόρμες. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για διεύρυνση των δυνατοτήτων του σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Η SSMART δραστηριοποιείται σε πληθώρα προγραμμάτων Radar και Combat Management Systems (CMS). Έχει υλοποιήσει έργα σε περισσότερες από 15 διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων και των ναυπηγικών και εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ από το 2016 παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις κύριες μονάδες επιφανείας.

Ο όμιλος EFA GROUP αναβαθμίζει την τεχνογνωσία του σε συστήματα Radar, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της SSMART. Μέσω της εξαγοράς επιδιώκει την ανάπτυξη σύγχρονων εγχώριων προϊόντων, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Ταυτόχρονα, η πολυετής εμπειρία της SSMART στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού για κρίσιμα συστήματα, όπως τα συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου (Command and Control - C2) και CMS, είναι συμπληρωματική των υφιστάμενων εταιριών του Ομίλου, ενισχύοντας την ικανότητά του να προσφέρει ολοκληρωμένες, διαλειτουργικές λύσεις σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών απαιτήσεων.

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Σύμφωνα με τον Δρ. Γρηγόρη Κουτσογιάννη, CEO του EFA GROUP «οι άνθρωποι και η τεχνογνωσία της SSMART μάς δίνουν τη δυνατότητα να επιταχύνουμε περαιτέρω την ανάπτυξη του EFA GROUP, ενώ παράλληλα να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με τον ίδιο επαγγελματισμό και συνέπεια. Στόχος μας είναι να παραλάβουμε αυτή την πολύτιμη τεχνογνωσία και να την εξελίξουμε περαιτέρω σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, χτίζουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία που η χώρα επεδίωκε να αποκτήσει από το 1997 και μετά, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή για να είναι βιώσιμη, πρέπει να είναι πρωτίστως εξαγωγική και να βασίζεται στις νέες τεχνολογίες όπου μπορούν οι Έλληνες και Ελληνίδες μηχανικοί να διαπρέψουν».

«Η ένταξη της SSMART στον Όμιλο EFA GROUP αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα που ενισχύει τις δυνατότητές μας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Είμαστε βέβαιοι ότι η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων ελληνικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ενώ θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με συνέπεια τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πολεμικό Ναυτικό, συμβάλλοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα», αναφέρει η Διοίκηση της SSMART.

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