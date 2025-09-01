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Η «εβδομάδα της ΔΕΘ»: Το στοίχημα της κυβέρνησης και η επόμενη μέρα
Πολιτική
08:58 - 01 Σεπ 2025

Η «εβδομάδα της ΔΕΘ»: Το στοίχημα της κυβέρνησης και η επόμενη μέρα

Reporter.gr Newsroom
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Με φόντο ένα ιδιαίτερα βαρύ πολιτικό και κοινωνικό κλίμα ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, η «εβδομάδα της ΔΕΘ», κατά την οποία αναμένεται η κυβέρνηση να επιχειρήσει μια επικοινωνιακή και πολιτική «αντεπίθεση», προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι υπάρχει σχέδιο και απαντήσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας, αλλά και να αμβλύνει τη γενική δυσαρέσκεια που έχει κορυφωθεί το τελευταίο διάστημα.   

Από σήμερα (1/9), υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη πραγματοποιούν επισκέψεις και περιοδείες στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, με αποκορύφωμα την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το προσεχές Σάββατο. Πρόκειται για την έβδομη συνεχόμενη χρονιά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα εμφανιστεί στη ΔΕΘ και είναι αρκετά κρίσιμη, δεδομένης της κοινωνικής ανησυχίας και της πολιτικής πίεσης που ασκείται στο κυβερνών κόμμα.

Στον πυρήνα της αντζέντας του πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθούν ζητήματα όπως η ακρίβεια, το στεγαστικό, οι ελλείψεις στο σύστημα Υγείας και το δημογραφικό. Το «πακέτο» της ΔΕΘ χαρακτηρίζεται από τα κυβερνητικά στελέχη ως «πλούσιο» και περιλαμβάνει μέτρα ενίσχυσης και στήριξης της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων νοικοκυριών.

Ακόμη, θεωρείται πλέον βέβαιο ότι στον πυρήνα των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ θα βρεθούν, πέρα από τη στήριξη στη μεσαία τάξη, και τα μέτρα στήριξης των πολύτεκνων, των συνταξιούχων, των ένστολων και η μείωση φόρων.

Στο ίδιο πλαίσιο, δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί τυχαία η χθεσινή (31/8) αναφορά του πρωθυπουργού στο ζήτημα του ενεργειακού κόστους, ένα ζήτημα που αφορά όλα τα νοικοκυριά. Ο κ. Μητσοτάκης – στην εβδομαδιαία του ανασκόπηση – άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παρέμβει η κυβέρνηση σε περίπτωση που οι εταιρείες ενέργειας δεν μεταφέρουν στους καταναλωτές τη σημαντική μείωση των χονδρικών τιμών του Αυγούστου.

Πιο συγκεκριμένα, το «καλάθι» της ΔΕΘ που θα αγγίξει συνολικά το 1,5 δισ. ευρώ, αναμένεται να περιλαμβάνει:

  • Προσαρμογές στη φορολογική κλίμακα με έμφαση στα εισοδήματα από 20.000 έως 40.000 ευρώ, ώστε να υπάρξουν ελαφρύνσεις και στις χαμηλότερες κατηγορίες.
  • Αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις οικογένειες με παιδιά, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.
  • Παρεμβάσεις στον τρόπο φορολόγησης των μη μισθωτών, με τροποποιήσεις στον τεκμαρτό προσδιορισμό εισοδήματος.
  • Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 600.000 συνταξιούχους πριν το 2016, ώστε να λαμβάνουν κανονικά τις ετήσιες αυξήσεις στις συντάξεις τους.
  • Οικονομική ενίσχυση των ενστόλων με αυξήσεις στις αποδοχές τους.
  • Σημαντικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με κίνητρα και αντικίνητρα για τους ιδιοκτήτες που διατηρούν άδειες κατοικίες, αλλά και διευκολύνσεις για τους ενοικιαστές.
  • Ειδικές ανακοινώσεις για το κυβερνητικό πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας.
  • Παράταση για ένα ακόμη έτος, έως το 2026, της αναστολής του ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα, προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά.

Σε γενικές γραμμές, το διακύβευμα για τη φετινή ΔΕΘ θα είναι η κυβέρνηση – και ο πρωθυπουργός προσωπικά – να δώσει το μήνυμα πως τα λόγια γίνονται πράξη μέσα από μία σειρά στοχευμένων μέτρων με σαφές κοινωνικό αποτύπωμα. Αυτό θα είναι και η απόδειξη πως η αναπτυξιακή τροχιά, για την οποία κάνει λόγο η κυβέρνηση, αποτυπώνεται στην καθημερινή πραγματικότητα.

Αυτό, άλλωστε, δήλωσε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην εφημερίδα «Απογευματινή», καθώς είπε: Η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, όπως είπε ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, «περνά μέσα από τη συλλογική ανάπτυξη της χώρας. Είναι θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, όπου θα έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω τους βασικούς άξονες της οικονομικής μας πολιτικής για το 2026».

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 09:14
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