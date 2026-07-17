ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική
15:19 - 17 Ιουλ 2026

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την απόφασή του να μη διεκδικήσει την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή (17/7) με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο βουλευτής Χανίων Παύλος Πολάκης.

Στη σχετική του δήλωση ο πρώην Υπουργός Υγείας αιτιολογεί την απόφασή του με το γεγονός ότι δεν θα είχε την πλήρη κάλυψη των εναπομεινάντων βουλευτών της Κουμουνδούρου, αφήνοντας αιχμές.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη η ανάληψη ηγεσίας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ από τη Ρένα Δούρου φαντάζει πιο κοντά από ποτέ, με τον Παύλο Πολάκη να διατηρεί ωστόσο σημαντική δυναμική και επιρροή στο εσωτερικό του κόμματος.

Η δήλωση του κ. Πολάκη:

Τον Νοέμβριο του 2024, έχοντας λάβει σχεδόν 44% στις εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αρνήθηκα να σύρω τον κόσμο μας σε 2ο εκλογικό γύρο. Τότε, πήρα την απόφαση αυτή, κρίνοντας ότι δεν είχαμε αυτή την πολυτέλεια. Με συντροφικότητα αποδέχτηκα τη νίκη του Σωκράτη Φάμελλου, δεν εξέφρασα καμία πικρία για την αλαζονική και σίγουρα μη συντροφική επιλογή που έκανε όσον αφορά τη στελέχωση των οργάνων του κόμματος και συνέχισα τη δουλειά που έκανα μαζί με τους συντρόφους του Τμήματος Διαφάνειας. Για μια ακόμα φορά η ομαδική μας δουλειά, είχε αποτελέσματα (π.χ. παραίτηση Λαζαρίδη).

Αυτά μέχρι την «ανεξήγητη» στροφή του κόμματος και την αλλοπρόσαλλή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Ιουνίου, όταν με εισήγηση του παραιτηθέντος πια προέδρου Σωκράτη Φάμελλου, αποφασίσαμε να στηρίξουμε ένα άλλο κόμμα, το οποίο μάλιστα είχε μόλις ιδρυθεί και το οποίο δεν είχε δημοσιοποιήσει καν τις προγραμματικές του θέσεις. Η μοναδική στην παγκόσμια πολιτική ιστορία αυτή απόφαση, είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία δημοσκοπική κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, καταφέραμε να ανατρέψουμε τα σχέδια όσων ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκτός εκλογικής μάχης και με την έκτακτη Κ.Ε. του περασμένου Σαββάτου εξασφαλίσαμε την αυτονομία του κόμματος.

Σήμερα, είμαι μπροστά σε μια ακόμα δύσκολη απόφαση. Έχω από καιρό ξεκαθαρίσει ότι η δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου για την ανατροπή Μητσοτάκη μπορεί να γίνει μόνο στη βάση μιας προγραμματικής σύγκλισης που θα αναδιανέμει πλούτο υπέρ της εργασίας, θα επαναφέρει υπό δημόσιο έλεγχο στρατηγικούς πυλώνες της οικονομίας, θα ακυρώσει τους άδικους μνημονιακούς νόμους, αλλάζοντας κράτος και δικαιοσύνη.

Κάτι τέτοιο απαιτεί μια καθαρή λύση στην ηγεσία του κόμματος και μια ομόφωνη απόφαση εκλογής προέδρου Κ.Ο., συνθήκη που από ότι φαίνεται δεν υπάρχει. Κάποιοι/ες έχουν κάνει άλλες επιλογές.

Άραγε, το αν οι Βουλευτές μας ανεξαρτητοποιούνται ή παραδίδουν την έδρα τους, είναι ατομική τους απόφαση ή σχέδιο;

Άραγε, οι απειλές για αποχώρηση, αν μου γινόταν η τιμή να ηγηθώ της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, είναι έκφραση συντροφικότητας;

Άραγε, έχουμε την πολυτέλεια σε μια Κ.Ο. 8 ατόμων ,να έχουμε δυο υποψηφιότητες;

Σε αυτό το πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται γύρω μου, κάνω την επιλογή να αποσύρω την υποψηφιότητα μου για την προεδρία της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας.

Από καρδιάς θα ήθελα να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά τον κόσμο που τόσα χρόνια με στηρίζει.

ΥΓ. Τα υπόλοιπα στην Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2026 - 15:24
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed
Ειδήσεις

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται και ο Διονύσης Καλαματιανός

Αδειάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται η Όλγα Γεροβασίλη
Πολιτική

Αδειάζει η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιείται η Όλγα Γεροβασίλη

Αποχωρήσεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ - Παραιτήθηκε ο Ραγκούσης, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ζαμπάρας
Πολιτική

Αποχωρήσεων συνέχεια στο ΣΥΡΙΖΑ - Παραιτήθηκε ο Ραγκούσης, ανεξαρτητοποιήθηκε ο Ζαμπάρας

Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα
Πολιτική

Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:48

Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού

Αναλύσεις
17/07/2026 - 15:45

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:22

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολιτική
17/07/2026 - 15:19

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:48

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:42

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών για ασφάλεια ρυμουλκήσεων: Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:35

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:26

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:18

Παράταση έως το 2038 για τις εξαιρέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας από το ETS

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:17

ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ - ΚΗΕ: Ως εδώ με την ανοχή απέναντι στην βία

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 14:12

Starship: Δοκιμαστική πτήση τέλος... πριν καν αρχίσει

Οικονομία
17/07/2026 - 14:10

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:54

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Πολιτική
17/07/2026 - 13:53

Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας & φθηνό ρεύμα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:38

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Εμπορεύματα
17/07/2026 - 13:30

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:26

Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:08

Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC

Magazino
17/07/2026 - 13:00

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:50

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 12:26

Ισραήλ: Η Κνεσέτ ολοκλήρωσε τις εργασίες της - Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου

Οικονομία
17/07/2026 - 12:08

Alpha Bank: «Κλειδί» για την οικονομία του αύριο η παραγωγικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17/07/2026 - 12:08

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,9% στις αφίξεις και κατά 2,7% στις διανυκτερεύσεις το Μάιο

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 12:03

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

Το σκίτσο του ΚΥΡ
17/07/2026 - 11:58

Με το συμπάθιο

Πολιτική
17/07/2026 - 11:54

Τσουκαλάς σε Γεωργιάδη: Είστε η μόνη κυβέρνηση που «πετάει καπνογόνα» γιατί παραπέμπουν στελέχη της στη δικαιοσύνη

Πολιτική
17/07/2026 - 11:41

Δούκας για Κυψέλη: Η περιοχή έχει πολύ δύσκολο γεωτεχνικό προφίλ 

Ειδήσεις
17/07/2026 - 11:41

Το Ιράν ανεβάζει το θερμόμετρο: Επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Μπαχρέιν

Ναυτιλία
17/07/2026 - 11:36

ECSA: Έξι προτάσεις προς την Κομισιόν για την αναθεώρηση του EU ETS στη ναυτιλία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ