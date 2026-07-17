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Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας
Ειδήσεις
16:20 - 17 Ιουλ 2026

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, υποστήριξε την Παρασκευή (17/7) ότι ευρωπαϊκές χώρες και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιχειρούν να απομακρύνουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, από τις συμφωνίες που, σύμφωνα με τον ίδιο, διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχας στην Αλάσκα.      

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας δήλωσε ότι η Μόσχα αποδέχθηκε τις προτάσεις που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος στη σύνοδο της Αλάσκας, υποστηρίζοντας πως οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, καθώς και ο Ουκρανός πρόεδρος, επιδιώκουν πλέον να απομακρύνουν τον Ντόναλντ Τραμπ απ' αυτή τη γραμμή.

Παράλληλα, ο Σεργκέι Λαβρόφ ανέφερε ότι η Ρωσία έχει επιδείξει επανειλημμένα, όπως είπε, την πρόθεσή της να συμβάλει στην εξεύρεση λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα έχει επιδείξει καλή θέληση προς αυτή την κατεύθυνση κατά την τελευταία δεκαετία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε ακόμη στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στο συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την περιφερειακή ασφάλεια. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να προχωρήσουν σε άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 17/07/2026 - 16:35
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