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«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars
Ειδήσεις
17:26 - 17 Ιουλ 2026

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Reporter.gr Newsroom
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Νέα ανησυχία προκαλεί στις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον η δημοσιοποίηση βίντεο από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο θεωρείται ότι διατηρεί στενές σχέσεις με τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Το βίντεο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον αγγλικό τίτλο «Where to kill Trump?» («Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, καθώς ερμηνεύτηκε ως αναφορά σε πιθανή απειλή κατά του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση έγινε, μεταξύ άλλων, μέσω του καναλιού του πρακτορείου στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ενώ αντίστοιχο περιεχόμενο που είχε δημοσιευθεί στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φέρεται να διαγράφηκε αργότερα.

Τι παρουσιάζει το επίμαχο βίντεο

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το οπτικοακουστικό υλικό εμφανίζει τη διαδρομή που ακολουθεί η προεδρική αυτοκινητοπομπή του Ντόναλντ Τραμπ προς την κατοικία του στο συγκρότημα Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα.

Στο βίντεο εμφανίζεται συγκεκριμένη γέφυρα, η οποία παρουσιάζεται ως πιθανό ευάλωτο σημείο κατά μήκος της διαδρομής.

Ωστόσο, στοιχεία που έχουν εξεταστεί σχετικά με το περιεχόμενο της ανάρτησης δείχνουν ότι η διαδρομή που εμφανίζεται στο βίντεο δεν ταυτίζεται με τις δημόσια διαθέσιμες χαρτογραφικές πληροφορίες της περιοχής. Παράλληλα, είναι γνωστό ότι τα μέτρα ασφαλείας και οι διαδρομές μετακίνησης του Αμερικανού προέδρου στη Φλόριντα έχουν μεταβληθεί στο παρελθόν.

Ειδικότερα, η διαδρομή που χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις του Τραμπ στην περιοχή είχε τροποποιηθεί τον Ιανουάριο του 2026, μετά τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου σε αεροδρόμιο.

Φόβοι για αντίποινα μετά τον θάνατο Χαμενεΐ

Η δημοσιοποίηση του βίντεο έρχεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να έχει αφήσει επανειλημμένα ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε την επίσημη κατοικία του.

Μετά την επίθεση, Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν προχωρήσει σε δηλώσεις περί απάντησης, ενισχύοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή.

Τραμπ: «Είμαι πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν»

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θεωρεί πως βρίσκεται στο στόχαστρο της ιρανικής ηγεσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είμαι πρώτος στη λίστα δολοφονιών του Ιράν», υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει αντίποινα εναντίον του.

Η δήλωση αυτή είχε προκαλέσει νέα συζήτηση σχετικά με το επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει ο Αμερικανός πρόεδρος και την πιθανότητα περαιτέρω κλιμάκωσης μεταξύ των δύο χωρών.

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