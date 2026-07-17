ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE
Σχόλια Αγοράς
17:43 - 17 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άκρως πτωτική η εβδομάδα που τελείωσε στο Euronext Athens, με τον ΓΔ να καταγράφει καθοδικό σερί 5*5 και να κλείνει στις 2447 μονάδες  -1,15%, επιβεβαιώνοντας – τουλάχιστον – την σημαντική στήριξη λίγο χαμηλότερα (2430 μονάδες)

Σημαντικός ο τζίρος στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στα 317 εκατ. ευρώ, κάτι που όμως δεν στάθηκε ικανό στο να ανακόψει την φόρα των πωλητών που πήραν τα ηνία της συνεδρίασης από νωρίς ιδιαίτερα σε μετοχές που ολοκλήρωσαν πρόσφατα διαδικασίες χρηματοδότησης ή/και κατέγραφαν σημαντικές ετήσιες αποδόσεις.

Στις κατηγορίες αυτές κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco που μετά την ξέφρενη κούρσα του 1ου εξαμήνου και ολοκληρώνοντας τις κινήσεις ΑΜΚ/placement στις CENER & ΕΛΧΑ δείχνουν να προσγειώνονται απότομα σε μια νέα πραγματικότητα έχοντας πάντως ικανοποιήσει τις εταιρικές ανάγκες.

ΒΙΟ -4,9%, ΕΛΧΑ -3,8% κοντά στις τιμές διάθεσης της ΑΜΚ που υπερκαλύφτηκε 2.5x και CENER -2,2% ήταν οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες και σε ημερήσια αλλά και σε εβδομαδιαία βάση. Από κοντά τα διυλιστήρια με ΜΟΗ -3,2% και ΕΛΠΕ -3%, αλλά και η ΕΥΔΑΠ -3,7% που έως την Τετάρτη κρατούσαν τα προσχήματα στην αγορά.

Πιέσεις και στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -1,6%) με ΑΛΦΑ -2,6%, OPTIMA -1%, ΕΤΕ -1%, ΕΥΡΩΒ -1,8%, ΠΕΙΡ -1,7% όπως και στις ΛΑΜΔΑ -2,7% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3,6%.

Απόπειρα υπέρβασης των 44 ευρώ για την METLEN +0,5%, σβήνοντας έτσι τις ετήσιες ζημιές και αφήνοντας μόλις 4 μετοχές του FTSE να κινούνται ακόμα στο κόκκινο (CREDIA -40%, ALWN -31%, ΜΠΕΛΑ -18%, ΛΑΜΔΑ -9%).

Παρόμοια κατάσταση και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με θετικά κλεισίματα σε ΠΡΟΝΤΕΑ +0,7%, ΑΛΜΥ +0,4%, BYLOT +0.2% και ACAG +0.1%, ενώ καθοδικά έκλεισαν ο ΑΔΜΗΕ -1.6%, ΦΡΛΚ -2,8%, ΛΑΒΙ -2,3%, ΠΛΑΘ -3,4% διακόπτοντας το σερί του, ΠΡΟΦ -1,2% αλλά πάντα κοντά στην κορυφή των 9 ευρώ, ΑΒΑΞ -1,9% που έμπλεξε λόγω του γνωστού θέματος με τις ζημιές στην Κυψέλη πιθανότατα λόγω του μετροπόντικα, ΙΝΤΚΑ -1,6%, ΙΝΤΕΚ -1,8%.

Ελαφρώς χειρότερη η εικόνα στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ελάχιστες θετικές μετοχές και αρκετές απώλειες σε ΜΟΤΟ -3%, QLCO -2,1%, YKNOT -3,7%, ΠΑΠ -2,1%, ΚΟΥΑΛ -1,7%.

Η σημαντική εβδομαδιαία υποχώρηση για τον ΓΔ (εβδομάδα -2,6%) θέτει σε κίνδυνο και την μηνιαία απόδοση που πλέον κινείται σε αρνητικό επίπεδο (ΓΔ Ιούλιος -0,5%) ενώ η αγορά έχει απομακρυνθεί κατά -5% από τα πρόσφατα υψηλά της.

Οι λόγοι λίγο πολύ γνωστοί (γεωπολιτικές εντάσεις, τεχνολογικό sell-off, υπεράντληση ρευστότητας κα) με δεδομένη πλέον την ανάγκη για νέους θετικούς καταλύτες που θα δώσουν τα απαιτούμενα εφόδια στους long για επανεκκίνηση από νέα βάση.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες
Αναλύσεις

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

ΧΑ: Πρώτη αντίσταση για το ΓΔ η περιοχή των 2495-2500 μονάδων
Αναλύσεις

ΧΑ: Πρώτη αντίσταση για το ΓΔ η περιοχή των 2495-2500 μονάδων

Η Metlen διέσπασε την κρίσιμη αντίσταση των €42.50 - Αναμένουμε αντίδραση από τράπεζες, Viohalco
Σχόλια Αγοράς

Η Metlen διέσπασε την κρίσιμη αντίσταση των €42.50 - Αναμένουμε αντίδραση από τράπεζες, Viohalco

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Οικονομία
17/07/2026 - 18:23

ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:03

Καταναλωτική εμπιστοσύνη ΗΠΑ: Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο – Το πετρέλαιο εκ νέου απειλή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
17/07/2026 - 17:47

Ελεγκτικό Συνέδριο: «Τρύπα» στον ΕΛΕΓΕΠ με €52 εκατ. λανθασμένες πληρωμές - Ζητά ανάκτηση ποσών

Σχόλια Αγοράς
17/07/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:39

Η XPENG παρουσίασε χθες στο Μόναχο το νέο XPENG L03

Ειδήσεις
17/07/2026 - 17:26

«Πού μπορείτε να σκοτώσετε τον Τραμπ;»: Θύελλα αντιδράσεων μετά το βίντεο του ιρανικού Fars

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:18

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/07/2026 - 17:11

Παγκόσμια πρεμιέρα για το νέο Volkswagen ID. Cross

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 17:10

Wall σε κλοιό πιέσεων: Βουτιά Nasdaq, καταρρέουν οι μετοχές ημιαγωγών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 17:06

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:00

Alter Ego Media: Επανεπενδύθηκαν €1,31 εκατ. από το μέρισμα του 2025 – Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:45

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/07/2026 - 16:26

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:26

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:20

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:11

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:02

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:00

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:56

Τραμπ: Ζήτησε... ανάκληση των αδειών όσων μέσων δεν μετέδωσαν την ομιλία του

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:48

Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού

Αναλύσεις
17/07/2026 - 15:45

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:22

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολιτική
17/07/2026 - 15:19

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:48

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:42

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών για ασφάλεια ρυμουλκήσεων: Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:35

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:26

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ