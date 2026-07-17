Χρηματιστήριο: Αρνητικό 5Χ5 με απώλειες -2,6% στην εβδομάδα - Αντιστάθηκαν μόνο Metlen, Jumbo, OTE

Άκρως πτωτική η εβδομάδα που τελείωσε στο Euronext Athens, με τον ΓΔ να καταγράφει καθοδικό σερί 5*5 και να κλείνει στις 2447 μονάδες -1,15%, επιβεβαιώνοντας – τουλάχιστον – την σημαντική στήριξη λίγο χαμηλότερα (2430 μονάδες)

Σημαντικός ο τζίρος στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας στα 317 εκατ. ευρώ, κάτι που όμως δεν στάθηκε ικανό στο να ανακόψει την φόρα των πωλητών που πήραν τα ηνία της συνεδρίασης από νωρίς ιδιαίτερα σε μετοχές που ολοκλήρωσαν πρόσφατα διαδικασίες χρηματοδότησης ή/και κατέγραφαν σημαντικές ετήσιες αποδόσεις.

Στις κατηγορίες αυτές κυρίαρχο ρόλο έπαιξαν οι μετοχές του ομίλου Viohalco που μετά την ξέφρενη κούρσα του 1ου εξαμήνου και ολοκληρώνοντας τις κινήσεις ΑΜΚ/placement στις CENER & ΕΛΧΑ δείχνουν να προσγειώνονται απότομα σε μια νέα πραγματικότητα έχοντας πάντως ικανοποιήσει τις εταιρικές ανάγκες.

ΒΙΟ -4,9%, ΕΛΧΑ -3,8% κοντά στις τιμές διάθεσης της ΑΜΚ που υπερκαλύφτηκε 2.5x και CENER -2,2% ήταν οι μετοχές με τις μεγαλύτερες απώλειες και σε ημερήσια αλλά και σε εβδομαδιαία βάση. Από κοντά τα διυλιστήρια με ΜΟΗ -3,2% και ΕΛΠΕ -3%, αλλά και η ΕΥΔΑΠ -3,7% που έως την Τετάρτη κρατούσαν τα προσχήματα στην αγορά.

Πιέσεις και στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ -1,6%) με ΑΛΦΑ -2,6%, OPTIMA -1%, ΕΤΕ -1%, ΕΥΡΩΒ -1,8%, ΠΕΙΡ -1,7% όπως και στις ΛΑΜΔΑ -2,7% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -3,6%.

Απόπειρα υπέρβασης των 44 ευρώ για την METLEN +0,5%, σβήνοντας έτσι τις ετήσιες ζημιές και αφήνοντας μόλις 4 μετοχές του FTSE να κινούνται ακόμα στο κόκκινο (CREDIA -40%, ALWN -31%, ΜΠΕΛΑ -18%, ΛΑΜΔΑ -9%).

Παρόμοια κατάσταση και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με θετικά κλεισίματα σε ΠΡΟΝΤΕΑ +0,7%, ΑΛΜΥ +0,4%, BYLOT +0.2% και ACAG +0.1%, ενώ καθοδικά έκλεισαν ο ΑΔΜΗΕ -1.6%, ΦΡΛΚ -2,8%, ΛΑΒΙ -2,3%, ΠΛΑΘ -3,4% διακόπτοντας το σερί του, ΠΡΟΦ -1,2% αλλά πάντα κοντά στην κορυφή των 9 ευρώ, ΑΒΑΞ -1,9% που έμπλεξε λόγω του γνωστού θέματος με τις ζημιές στην Κυψέλη πιθανότατα λόγω του μετροπόντικα, ΙΝΤΚΑ -1,6%, ΙΝΤΕΚ -1,8%.

Ελαφρώς χειρότερη η εικόνα στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ελάχιστες θετικές μετοχές και αρκετές απώλειες σε ΜΟΤΟ -3%, QLCO -2,1%, YKNOT -3,7%, ΠΑΠ -2,1%, ΚΟΥΑΛ -1,7%.

Η σημαντική εβδομαδιαία υποχώρηση για τον ΓΔ (εβδομάδα -2,6%) θέτει σε κίνδυνο και την μηνιαία απόδοση που πλέον κινείται σε αρνητικό επίπεδο (ΓΔ Ιούλιος -0,5%) ενώ η αγορά έχει απομακρυνθεί κατά -5% από τα πρόσφατα υψηλά της.

Οι λόγοι λίγο πολύ γνωστοί (γεωπολιτικές εντάσεις, τεχνολογικό sell-off, υπεράντληση ρευστότητας κα) με δεδομένη πλέον την ανάγκη για νέους θετικούς καταλύτες που θα δώσουν τα απαιτούμενα εφόδια στους long για επανεκκίνηση από νέα βάση.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης