Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται για το Σάββατο (18/7) σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πιο συγκεκριμένα, σε καθεστώς πολύ υψηλού κινδύνου τίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου, γεγονός που έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των περιοχών αυτών, προκειμένου να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιάς.

Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, συνιστάται να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων και μηχανημάτων που μπορούν να δημιουργήσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ισχύει η απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες, σε περίπτωση που αντιληφθούν εστία πυρκαγιάς, να ενημερώσουν χωρίς καθυστέρηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 199.