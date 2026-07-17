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Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών
Ειδήσεις
16:00 - 17 Ιουλ 2026

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την πολυαναμενόμενη αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS), προτείνοντας νέο ετήσιο ρυθμό μείωσης του ανώτατου ορίου εκπομπών κατά 3,7% για την περίοδο 2031-2034 και 1,7% από το 2036 και μετά.

Το νέο πακέτο μέτρων προβλέπει επίσης ότι τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών άνθρακα θα πρέπει να επενδύονται εντός της Ευρώπης, ενώ τα κράτη-μέλη θα υποχρεούνται να διαθέτουν τουλάχιστον το 50% των εσόδων που προέρχονται από το ETS σε δράσεις απανθρακοποίησης.

Οι αλλαγές επεκτείνονται και στον αεροπορικό κλάδο. Από το 2029, στο πεδίο εφαρμογής της αγοράς άνθρακα θα ενταχθούν και οι διεθνείς πτήσεις που προέρχονται από προορισμούς σε ακτίνα έως 5.000 χιλιομέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αναθεώρηση, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί τόσο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και από τα κράτη-μέλη, αποτελεί την πιο πρόσφατη προσπάθεια των Βρυξελλών να διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Το ETS, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και δύο δεκαετίες, επιβάλλει κόστος στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής για το κλίμα. Θεωρείται ότι έχει συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης της βιομηχανίας.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα, δήλωσε ότι η αναθεώρηση συνδυάζει «τη φιλόδοξη δράση για το κλίμα με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας» και αποτελεί «την καλύτερη δυνατή επιλογή για το κλίμα, την ανταγωνιστικότητα και τη στρατηγική ανεξαρτησία της Ευρώπης».

Ο ίδιος απέρριψε τις αιτιάσεις ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχωρεί από τις κλιματικές της δεσμεύσεις, επισημαίνοντας ότι οι προτεινόμενες αλλαγές είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τον στόχο της ΕΕ για το 2040 και με την επικείμενη αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Κλιματικού Νόμου.

Η ανακοίνωση έγινε δεκτή θετικά από τη βιομηχανία. Μεταξύ άλλων, ο γερμανικός επιχειρηματικός σύνδεσμος DIHK εκτίμησε ότι οι αλλαγές θα καταστήσουν το σύστημα περισσότερο διεθνοποιημένο, πιο καινοτόμο και οικονομικά αποδοτικό.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νέο στόχο για την ηλεκτροδότηση της οικονομίας, ανεβάζοντας το ποσοστό στο 46% έως το 2040, από περίπου 23% σήμερα, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή επιδιώκει η ηλεκτρική ενέργεια να φορολογείται ευνοϊκότερα από το φυσικό αέριο, αν και η τελική απόφαση για τη φορολογία θα ανήκει στα κράτη-μέλη.

Ξεχωριστά, σύμφωνα με το Bloomberg η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να εισηγηθεί τριετή αναβολή στην εφαρμογή των νέων κανονισμών για τις εκπομπές μεθανίου. Οι επίμαχοι κανόνες, που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων σε εισαγωγείς οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα εκπομπών, έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

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