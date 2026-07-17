ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού
Ειδήσεις
15:48 - 17 Ιουλ 2026

Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώτος ισχυρός καύσωνας του φετινού καλοκαιριού αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά από το Σαββατοκύριακο, ενώ η αποκλιμάκωση του θερμού κύματος δεν προβλέπεται πριν από την ερχόμενη Πέμπτη.

Για σήμερα Πέμπτη (17/7), βασικό χαρακτηριστικό του καιρού είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 36 και 37 βαθμών Κελσίου. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι βοριάδες είναι αισθητά ασθενέστεροι, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Από το Σάββατο οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, ενώ ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 38 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ την Κυριακή ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμη περισσότερο, πλησιάζοντας τους 39 βαθμούς και κατά τόπους ενδέχεται να αγγίξει τους 40.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται τη Δευτέρα και την Τρίτη, που εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τις πιο θερμές ημέρες του κύματος καύσωνα. Όπως ανέφερε η κ. Τυράσκη, εκείνες τις ημέρες η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υποχώρηση της ζέστης δεν προβλέπεται να ξεκινήσει άμεσα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες προκαλούν παράλληλα έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωσή τους. Η μετεωρολόγος επισήμανε ότι σήμερα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Από το Σάββατο, ωστόσο, ο κίνδυνος αναμένεται να περιοριστεί σε κάποιο βαθμό εξαιτίας της εξασθένησης των ανέμων. Εξαίρεση αποτελεί η ανατολική Κρήτη, η οποία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού, καθώς οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, ενώ υψηλή επικινδυνότητα θα συνεχίσει να καταγράφεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται και το Πυροσβεστικό Σώμα ενόψει του επερχόμενου καύσωνα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τις επόμενες ημέρες.

Όπως τόνισε, ο μηχανισμός της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, ωστόσο η συμβολή των πολιτών είναι καθοριστική, καθώς ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση μιας μεγάλης και επικίνδυνης πυρκαγιάς.

Ο κ. Αρτοποιός κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, επισημαίνοντας ότι οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dk0soc1nta7t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)
Ειδήσεις

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed
Ειδήσεις

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ευρώπη: Οι καύσωνες έγιναν η νέα κανονικότητα - Η κλιματική κρίση αλλάζει οριστικά τα καλοκαίρια
Περιβάλλον

Ευρώπη: Οι καύσωνες έγιναν η νέα κανονικότητα - Η κλιματική κρίση αλλάζει οριστικά τα καλοκαίρια

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες
Ειδήσεις

Οι ΗΠΑ «φλέγονται»: Καύσωνας-ρεκόρ σαρώνει τη χώρα – Συναγερμός για 100 εκατ. πολίτες

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα
Ειδήσεις

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη
Ειδήσεις

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την Τετάρτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 17:06

Optima bank: Η Αργυρώ Φερεντίνου νέο ανεξάρτητο μέλος του Δ.Σ. – Ανασυγκρότηση επιτροπών

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 17:00

Alter Ego Media: Επανεπενδύθηκαν €1,31 εκατ. από το μέρισμα του 2025 – Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:45

Dynagas για δημοσίευμα FT: «Το εμπάργκο στο ρωσικό LNG θα πλήξει την Ευρώπη, όχι τη Ρωσία»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17/07/2026 - 16:26

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Allwyn Game Time: Ψάρεμα με Κέιν, Ικαριώτικο με Κουρτουά και σούβλες με Ρονάλντο

Ναυτιλία
17/07/2026 - 16:26

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:20

Λαβρόφ: Ευρώπη και Ζελένσκι επιχειρούν την απομάκρυση του Τραμπ από τη συμφωνία της Αλάσκας

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:11

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:02

Σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ στην Πανεπιστημίου - Τέσσερις ελαφρά τραυματίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 16:00

Η Κομισιόν αναμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά άνθρακα με αυστηρότερα όρια εκπομπών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:56

Τραμπ: Ζήτησε... ανάκληση των αδειών όσων μέσων δεν μετέδωσαν την ομιλία του

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:48

Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού

Αναλύσεις
17/07/2026 - 15:45

UBS: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη – Προβλέπει πολυετές ράλι σε μετοχές και τράπεζες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:22

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης το Σάββατο (18/7)

Πολιτική
17/07/2026 - 15:19

Πολάκης: Αποσύρεται με αιχμές από τη διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/07/2026 - 15:00

Η αγορά εργασίας των ΗΠΑ χάνει ρυθμό – Τα νέα μηνύματα για τη Fed

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:48

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:42

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών για ασφάλεια ρυμουλκήσεων: Φωνάζει ο Κλέφτης για να φοβηθεί ο Νοικοκύρης

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:35

Ουκρανία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ρωσική επίθεση με drone

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
17/07/2026 - 14:26

Δωρεά-μαμούθ €160 εκατ. από τις συστημικές τράπεζες για την αναβάθμιση κορυφαίων ΑΕΙ

Ναυτιλία
17/07/2026 - 14:18

Παράταση έως το 2038 για τις εξαιρέσεις της ελληνικής ακτοπλοΐας από το ETS

Ειδήσεις
17/07/2026 - 14:17

ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ - ΚΗΕ: Ως εδώ με την ανοχή απέναντι στην βία

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 14:12

Starship: Δοκιμαστική πτήση τέλος... πριν καν αρχίσει

Οικονομία
17/07/2026 - 14:10

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία έντοκων γραμματίων ύψους 400 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 22 Ιουλίου

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:54

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Πολιτική
17/07/2026 - 13:53

Νέο σποτ ΠΑΣΟΚ για το Ταμείο Ανάκαμψης: Χαμένη ευκαιρία για αποθήκευση ενέργειας & φθηνό ρεύμα

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:38

Το ύστατο χαίρε στη Μάρω Κοντού – Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη Αθηνών

Εμπορεύματα
17/07/2026 - 13:30

Το πετρέλαιο προς εβδομαδιαία άνοδο +10% - Ανηφόρα και στο φυσικό αέριο

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:26

Κίνα: Απορρίπτει τις κατηγορίες Τραμπ περί εμπλοκής στις εκλογές του 2020

Ειδήσεις
17/07/2026 - 13:08

Τραμπ: Απέσυρε μέρος της αγωγής του κατά του BBC

Magazino
17/07/2026 - 13:00

Μουντιάλ 2026: Ο τελικός που περιμένει όλος ο πλανήτης – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ