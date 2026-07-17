Καιρός: «Προ των πυλών» τα πρώτα σαραντάρια του καλοκαιριού

Ο πρώτος ισχυρός καύσωνας του φετινού καλοκαιριού αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα τις επόμενες ημέρες, με τη θερμοκρασία να φτάνει κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου και τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές να διατηρούνται για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει σταδιακά από το Σαββατοκύριακο, ενώ η αποκλιμάκωση του θερμού κύματος δεν προβλέπεται πριν από την ερχόμενη Πέμπτη.

Για σήμερα Πέμπτη (17/7), βασικό χαρακτηριστικό του καιρού είναι οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι πνέουν κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών. Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ στις περισσότερες περιοχές της χώρας η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 36 και 37 βαθμών Κελσίου. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα, όπου οι βοριάδες είναι αισθητά ασθενέστεροι, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 38 βαθμούς, κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο.

Από το Σάββατο οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση, ενώ ταυτόχρονα θα ξεκινήσει η αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας. Οι μέγιστες τιμές θα φτάσουν τους 38 βαθμούς σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ την Κυριακή ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμη περισσότερο, πλησιάζοντας τους 39 βαθμούς και κατά τόπους ενδέχεται να αγγίξει τους 40.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται τη Δευτέρα και την Τρίτη, που εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τις πιο θερμές ημέρες του κύματος καύσωνα. Όπως ανέφερε η κ. Τυράσκη, εκείνες τις ημέρες η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετές περιοχές τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ η υποχώρηση της ζέστης δεν προβλέπεται να ξεκινήσει άμεσα.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες προκαλούν παράλληλα έντονη ανησυχία για τον κίνδυνο πυρκαγιών, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση και την εξάπλωσή τους. Η μετεωρολόγος επισήμανε ότι σήμερα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.

Από το Σάββατο, ωστόσο, ο κίνδυνος αναμένεται να περιοριστεί σε κάποιο βαθμό εξαιτίας της εξασθένησης των ανέμων. Εξαίρεση αποτελεί η ανατολική Κρήτη, η οποία θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε πορτοκαλί επίπεδο συναγερμού, καθώς οι ισχυροί άνεμοι θα διατηρηθούν, ενώ υψηλή επικινδυνότητα θα συνεχίσει να καταγράφεται και σε πολλές ακόμη περιοχές της χώρας.

Σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας βρίσκεται και το Πυροσβεστικό Σώμα ενόψει του επερχόμενου καύσωνα. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τις επόμενες ημέρες.

Όπως τόνισε, ο μηχανισμός της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας, ωστόσο η συμβολή των πολιτών είναι καθοριστική, καθώς ακόμη και μια μικρή αμέλεια μπορεί να οδηγήσει στην εκδήλωση μιας μεγάλης και επικίνδυνης πυρκαγιάς.

Ο κ. Αρτοποιός κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά, επισημαίνοντας ότι οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες και οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών σε πολλές περιοχές της χώρας.

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