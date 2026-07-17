ΤτΕ: Ανάπτυξη 1,9% το 2026 – Επενδύσεις και κατανάλωση κρατούν όρθια την ελληνική οικονομία

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Σε τροχιά ανάπτυξης παραμένει η ελληνική οικονομία, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Note on the Greek Economy».

Η ΤτΕ εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα διαμορφωθεί στο 1,9% το 2026, ενώ προβλέπει διατήρηση της ίδιας δυναμικής και τα επόμενα χρόνια, με ανάπτυξη 1,9% το 2027 και επιτάχυνση στο 2,0% το 2028.

Οι επιδόσεις αυτές αναμένεται να παραμείνουν υψηλότερες από την ανάπτυξη της Ευρωζώνης, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των επενδύσεων, της ιδιωτικής κατανάλωσης και της οικονομικής δραστηριότητας.

Ισχυρό ξεκίνημα το 2026 – Πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Η οικονομική δραστηριότητα παρουσίασε θετική πορεία στο πρώτο τρίμηνο του 2026, με το ελληνικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,0% σε ετήσια βάση και κατά 0,2% σε τριμηνιαία βάση.

Η επίδοση αυτή ξεπέρασε σημαντικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, όπου η ανάπτυξη περιορίστηκε στο 0,5% σε ετήσια βάση, ενώ σε τριμηνιαία βάση παρέμεινε στάσιμη (0,0%).

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η ανάπτυξη στο πρώτο τρίμηνο του 2026 στηρίχθηκε κυρίως:

στις επενδύσεις, οι οποίες συνέβαλαν κατά 2,0 ποσοστιαίες μονάδες, στις καθαρές εξαγωγές, με συμβολή 0,6 ποσοστιαίων μονάδων, και στην ιδιωτική κατανάλωση, με συμβολή 0,5 ποσοστιαίων μονάδων.

Αντίθετα, τα αποθέματα είχαν αρνητική συμβολή στην ανάπτυξη.

Πληθωρισμός: Οι πιέσεις της ενέργειας παραμένουν

Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών στις υπηρεσίες.

Ωστόσο, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 η πορεία του πληθωρισμού αντιστράφηκε, καθώς οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας οδήγησαν τον γενικό δείκτη σε υψηλότερα επίπεδα.

Κατά μέσο όρο, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,8% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τον Ιούνιο, πάντως, σημειώθηκε αποκλιμάκωση, με τον πληθωρισμό να υποχωρεί στο 3,9% από 4,9% τον Μάιο, λόγω της μείωσης των πιέσεων στις τιμές των υπηρεσιών, της ενέργειας και των μη επεξεργασμένων τροφίμων.

Αγορά κατοικίας: Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών

Στον τομέα της κατοικίας, οι τιμές των διαμερισμάτων συνέχισαν την ανοδική τους πορεία τόσο το 2025 όσο και το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, η Τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι ο ρυθμός αύξησης των τιμών εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Αγορά εργασίας: Συνεχίζεται η ενίσχυση της απασχόλησης

Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας παραμένουν θετικές, καθώς κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026 η απασχόληση συνέχισε να αυξάνεται.

Η βελτίωση της απασχόλησης αποτελεί έναν από τους παράγοντες που στηρίζουν την ιδιωτική κατανάλωση και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.

Ανάπτυξη με βασικούς κινητήρες κατανάλωση και επενδύσεις

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, η ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια θα βασιστεί κυρίως:

στην ιδιωτική κατανάλωση, στις επενδύσεις, ενώ η συμβολή των καθαρών εξαγωγών αναμένεται να είναι αρνητική.

Η ΤτΕ εκτιμά ότι η διεθνής αβεβαιότητα θα συνεχίσει να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ελληνική οικονομία, χωρίς ωστόσο να ανατρέπει τη συνολική θετική εικόνα.

Δημοσιονομική πολιτική: Επεκτατική στάση το 2026

Η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να έχει πιο υποστηρικτικό χαρακτήρα το 2026, λόγω των μέτρων που έχουν υιοθετηθεί με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία αναμένεται να στηρίξει την κατανάλωση.

Ενέργεια και Μέση Ανατολή οι βασικοί κίνδυνοι

Η Τράπεζα της Ελλάδος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, ιδιαίτερα μετά την άνοδο των τιμών πετρελαίου που προκλήθηκε από την αναζωπύρωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, σημειώνει ότι οι τιμές ενέργειας παραμένουν μέχρι στιγμής σημαντικά χαμηλότερες από τις παραδοχές που είχαν χρησιμοποιηθεί στις προηγούμενες προβλέψεις της (με ημερομηνία αναφοράς 21 Μαΐου).

Ευνοϊκότερο σενάριο: Ανάπτυξη έως 2,1% και χαμηλότερος πληθωρισμός

Στο πιο θετικό σενάριο, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα μπορούσε να εμφανίσει ελαφρώς υψηλότερη ανάπτυξη.

Συγκεκριμένα, προβλέπει:

Ανάπτυξη 2,0% το 2026

Ανάπτυξη 2,1% το 2027

Ανάπτυξη 2,1% το 2028

Παράλληλα, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κινηθεί χαμηλότερα από το βασικό σενάριο:

3,7% το 2026

2,5% το 2027

2,2% το 2028

Η εξέλιξη αυτή προϋποθέτει αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων και υποχώρηση των τιμών ενέργειας και τροφίμων.

Συνολικά, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία διατηρεί τη δυναμική της, με τις επενδύσεις και την κατανάλωση να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, ενώ οι διεθνείς ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις παραμένουν οι σημαντικότεροι παράγοντες αβεβαιότητας.