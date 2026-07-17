Τραμπ: Ζήτησε... ανάκληση των αδειών όσων μέσων δεν μετέδωσαν την ομιλία του

Δύο από τα τρία μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, τα ABC και NBC, καθώς και το CNN, δεν μετέδωσαν από τα βασικά τηλεοπτικά τους κανάλια την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ασφάλεια των εκλογών, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε ώρα υψηλής τηλεθέασης, ο Τραμπ κατηγόρησε τα συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ότι συμμετέχουν σε «συνωμοσία» εις βάρος του και υποστήριξε ότι η στάση τους θα έπρεπε να οδηγήσει ακόμη και στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας τους αναφέρει το Reuters. «Σε μια σπάνια κίνηση, τα NBC και ABC Fake News αποφάσισαν να μην μεταδώσουν αυτή την ομιλία. Απάτες όπως αυτή θα έπρεπε να σημαίνουν ανάκληση των αδειών τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αποφάσεις των τηλεοπτικών δικτύων

Ειδικοί σε θέματα Συντάγματος επισημαίνουν ότι τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του Συντάγματος και έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ποιο περιεχόμενο θα μεταδώσουν. Ωστόσο, παραδοσιακά οι προεδρικές ομιλίες μεταδίδονται ζωντανά, καθώς θεωρούνται γεγονότα μείζονος δημόσιου ενδιαφέροντος.

Το ABC News ανακοίνωσε ότι επέλεξε να μεταδώσει την ομιλία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ABC News Live και του ABC News Radio, αλλά όχι από το βασικό τηλεοπτικό του δίκτυο.

Αντίστοιχα, το NBC News πρόβαλε την ομιλία μέσω της δωρεάν υπηρεσίας streaming NBC News NOW, χωρίς όμως να διακόψει το πρόγραμμα του κεντρικού τηλεοπτικού καναλιού. Η εταιρεία δεν προχώρησε σε επίσημο σχολιασμό.

Το CNN ανέφερε ότι θα παρακολουθούσε την ομιλία για ειδησεογραφικούς λόγους, μεταδίδοντας ζωντανή εικόνα μόνο μέσω της ιστοσελίδας του και της συνδρομητικής υπηρεσίας CNN All Access, όχι όμως από το βασικό καλωδιακό του δίκτυο.

Οι πλατφόρμες streaming των ABC και NBC προσελκύουν αισθητά μικρότερο κοινό σε σχέση με τα παραδοσιακά τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ η ψηφιακή υπηρεσία του CNN διαθέτει επίσης περιορισμένη απήχηση σε σύγκριση με το βασικό καλωδιακό κανάλι.

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ

Στην ομιλία του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αποχαρακτήρισε πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες –όπως υποστήριξε– αποδεικνύουν κινεζική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές.

Με τον τρόπο αυτό επανέφερε τους ισχυρισμούς του περί προβλημάτων στην εκλογική διαδικασία, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν καταλήξει πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι το Πεκίνο επηρέασε το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, στις οποίες επικράτησε ο Τζο Μπάιντεν.

Πριν από την ομιλία, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε δηλώσει ότι ο πρόεδρος ήταν πιθανό να αναφερθεί επίσης στην κατάσταση με το Ιράν, καθώς και στην αμερικανική οικονομία, γεγονός που –όπως είπε– αποτελούσε έναν ακόμη λόγο ώστε τα τηλεοπτικά δίκτυα να μεταδώσουν ζωντανά την ομιλία.

Τελικά, ο Τραμπ έκανε μόνο σύντομη αναφορά στον πόλεμο ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «κερδίζουν», ενώ χαρακτήρισε την αμερικανική οικονομία ως την ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ. Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του, ωστόσο, αφιερώθηκε στους ισχυρισμούς του για την εκλογική ασφάλεια.

Νέα επίθεση για τις εκλογές του 2020

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε τους γνωστούς ισχυρισμούς του ότι οι προεδρικές εκλογές του 2020 ήταν νοθευμένες, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να στηρίζουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Παράλληλα, επανέφερε τις θέσεις του ότι η επιστολική ψήφος ευνοεί τη νοθεία, ότι τα ηλεκτρονικά μηχανήματα ψηφοφορίας μπορούν να παραβιαστούν και ότι η συμμετοχή μη πολιτών στις εκλογές είναι εκτεταμένη, χωρίς να παρουσιάσει σχετικά στοιχεία.

Οι αντιδράσεις των Δημοκρατικών και η στάση των δικτύων

Ορισμένοι Δημοκρατικοί πολιτικοί, μεταξύ των οποίων και η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, είχαν καλέσει τα τηλεοπτικά δίκτυα να μην μεταδώσουν ζωντανά την ομιλία, εκτιμώντας ότι ο πρόεδρος θα επαναλάμβανε διαψευσμένους ισχυρισμούς.

Το CBS, αντίθετα, διέκοψε το πρόγραμμά του για να μεταδώσει την ομιλία. Πριν από την έναρξη της μετάδοσης, ο παρουσιαστής Τόνι Ντοκούπιλ προειδοποίησε τους τηλεθεατές ότι «πολλά από όσα έχει υποστηρίξει ο πρόεδρος για το συγκεκριμένο θέμα είναι αναληθή», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το δίκτυο όφειλε να καλύψει την ομιλία επειδή αποτελούσε σημαντική είδηση.

Περίπου δεκαπέντε λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας, το CBS διέκοψε τη ζωντανή μετάδοση προκειμένου να παρουσιάσει στοιχεία που αντέκρουαν τους ισχυρισμούς του Τραμπ περί εκλογικής νοθείας.

Το Fox News, από την άλλη πλευρά, μετέδωσε εξ ολοκλήρου την ομιλία του προέδρου, ενώ ορισμένοι τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί του δικτύου αναμετέδωσαν επίσης την κάλυψη.

Πολιτικές πιέσεις στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Η υπόθεση εξελίσσεται σε μια περίοδο αυξημένης πίεσης προς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ABC, που ανήκει στη Walt Disney, βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο έρευνες της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), μεταξύ των οποίων και μία σχετικά με πιθανή παραβίαση των κανόνων ίσης προβολής από την εκπομπή The View.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της FCC, Μπρένταν Καρ, έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο έναρξης διαδικασίας για την ανάκληση των αδειών των οκτώ ιδιόκτητων τηλεοπτικών σταθμών της ABC.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί και στο NBC, αλλά και στη μητρική του εταιρεία Comcast, την οποία αποκαλεί υποτιμητικά «Concast». Μόλις τον προηγούμενο μήνα διέκοψε πρόωρα συνέντευξή του στο NBC, χαρακτηρίζοντας το δίκτυο «μονόπλευρο και διεφθαρμένο».

Την ίδια ώρα, η FCC διερευνά και τις πολιτικές διαφορετικότητας της Comcast και της NBC, ενώ εξετάζει με ταχείς ρυθμούς υποθέσεις που αφορούν μεγάλους τηλεοπτικούς οργανισμούς.

Ακόμη και το Fox News, το οποίο στηρίζει συχνά τον Τραμπ, παραμένει επιφυλακτικό στο θέμα των εκλογικών ισχυρισμών, καθώς το 2023 κατέβαλε 787,5 εκατ. δολάρια για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό της αγωγής δυσφήμισης που είχε καταθέσει η Dominion Voting Systems σχετικά με ψευδείς ισχυρισμούς για τις εκλογές του 2020.

Την Τετάρτη, πάντως, ο πρόεδρος της FCC Μπρένταν Καρ είχε δηλώσει στο NewsNation ότι θεωρεί πως τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα όφειλαν να μεταδώσουν ζωντανά την ομιλία του προέδρου, υποστηρίζοντας ότι «ο αμερικανικός λαός έχει κάθε δικαίωμα να τη δει μέσω των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων».