Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε την Παρασκευή το Πεκίνο ως τον πρωταγωνιστή μιας νέας παγκόσμιας τάξης στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), αξιοποιώντας το κορυφαίο τεχνολογικό συνέδριο της χώρας για να προωθήσει την τεχνολογία ανοικτού κώδικα και να αμφισβητήσει την επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών στη διαμόρφωση των κανόνων για τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο και ανοίγοντας νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που σίγουρα θα αντιδράσει στα λεγόμενα Σι.

Σε ομιλία του κατά την έναρξη της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (WAIC) στη Σαγκάη, ο Σι κάλεσε τις χώρες να αξιοποιήσουν τη «ιστορική ευκαιρία» που προσφέρει η τεχνολογία ανοικτού κώδικα στην AI και δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αναπτύξουν τις δικές τους δυνατότητες στον τομέα.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημιουργίας «νέων ιστορικών αδικιών» λόγω της άνισης πρόσβασης στην τεχνολογία.

Η παρέμβαση του Κινέζου προέδρου αποτέλεσε την πιο ξεκάθαρη μέχρι σήμερα διατύπωση της φιλοδοξίας του Πεκίνου να διαμορφώσει το παγκόσμιο πλαίσιο διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσιάζοντας τα μοντέλα ανοικτού κώδικα της Κίνας ως παγκόσμιο δημόσιο αγαθό και προβάλλοντας το Πεκίνο ως εναλλακτική δύναμη απέναντι στην Ουάσιγκτον στην κρίσιμη μάχη για την τεχνολογική ηγεσία.

Η Κίνα θέλει να ηγηθεί στη διαμόρφωση των κανόνων της AI

Συγκρίνοντας τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης με την εφεύρεση της ατμομηχανής και του ηλεκτρισμού, ο Σι παρουσίασε ένα όραμα σύμφωνα με το οποίο η Κίνα θα μοιράζεται τεχνολογία και τεχνογνωσία AI με χώρες του Παγκόσμιου Νότου, ενώ παράλληλα θα πρωταγωνιστεί στις διεθνείς προσπάθειες για τη δημιουργία προτύπων και κανόνων λειτουργίας της νέας τεχνολογίας.

Η κινεζική πρωτοβουλία παρουσιάστηκε ως αντίβαρο στην αμερικανικής ηγεσίας πρωτοβουλία «Pax Silica», που αφορά την ασφάλεια των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα κρίσιμα ορυκτά, αν και ο Σι απέφυγε να αναφέρει ονομαστικά τις ΗΠΑ.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν ολοένα και περισσότερο τη στρατηγική του Πεκίνου ως απάντηση σε αυτό που χαρακτηρίζουν αμερικανική προσπάθεια δημιουργίας ενός «Σιδηρού Παραπετάσματος στην AI».

Άνοδος των κινεζικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Η διάσκεψη WAIC ανέδειξε τη μετατόπιση των ισορροπιών στον παγκόσμιο αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς κινεζικά μοντέλα ανοικτού κώδικα εμφανίζουν ταχεία πρόοδο απέναντι σε ιδιόκτητα συστήματα αμερικανικών εταιρειών όπως η OpenAI και η Anthropic.

Την Παρασκευή, η κινεζική startup Moonshot AI παρουσίασε το μοντέλο Kimi K3, το οποίο χαρακτήρισε ως το μεγαλύτερο ανοικτό μοντέλο AI στον κόσμο με βάση τον αριθμό παραμέτρων.

Η ανακοίνωση έγινε έναν μήνα μετά την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να αποσύρει αιφνιδιαστικά τα προηγμένα μοντέλα AI της Anthropic λόγω ανησυχιών για θέματα ασφαλείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το Πεκίνο εξετάζει περιορισμούς στην πρόσβαση από το εξωτερικό σε ορισμένα από τα κορυφαία κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, γεγονός που καταδεικνύει την αυξανόμενη ένταση ανάμεσα στην προώθηση της ανοικτής τεχνολογίας και στην ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας.

Έμφαση στην ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Σι Τζινπίνγκ κάλεσε επίσης τις χώρες να διασφαλίσουν ότι τα συστήματα AI θα παραμένουν υπό ανθρώπινο έλεγχο, ζητώντας τη δημιουργία μηχανισμών έγκαιρης προειδοποίησης και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων για τη διαχείριση των κινδύνων.

Ήταν η πιο σαφής μέχρι σήμερα τοποθέτησή του για την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς προειδοποίησε για πιθανά σενάρια στα οποία αυτόνομα συστήματα θα μπορούσαν να ξεφύγουν από την ανθρώπινη εποπτεία.

Η Κίνα επιδιώκει να «ηγηθεί του κόσμου»

Ο Κινέζος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η χώρα του θα προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης στην AI και θα δημιουργήσει κέντρα συνεργασίας με χώρες των BRICS, της ASEAN, της Λατινικής Αμερικής και της Αφρικανικής Ένωσης, ενισχύοντας τη διπλωματία τεχνολογίας του Πεκίνου στον Παγκόσμιο Νότο.

Η ανακοίνωση ήρθε μία ημέρα μετά την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Συνεργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη (WAICO), ο οποίος δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Κίνας και έχει ήδη προσελκύσει 29 χώρες-μέλη.

Ο Σι χαρακτήρισε τον οργανισμό «ορόσημο στην ιστορία της παγκόσμιας ανάπτυξης της AI», υποστηρίζοντας ότι ανταποκρίνεται στο αίτημα των χωρών του Παγκόσμιου Νότου για μεγαλύτερη συμμετοχή στη διαμόρφωση των κανόνων της τεχνολογίας.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η χρονική συγκυρία μετέτρεψε μια συνηθισμένη πολιτική ομιλία σε μια ευρύτερη δήλωση που συνδέει την τεχνολογική πρόοδο της Κίνας με μια νέα διπλωματική πλατφόρμα.

«Το μήνυμα του Σι είναι σαφές: Η Κίνα δεν πρόκειται να ακολουθήσει κανέναν ούτε στην τεχνολογία AI ούτε στη διαμόρφωση των προτύπων. Αντίθετα, θέλει να ηγηθεί και στους δύο τομείς», δήλωσε ο Τζορτζ Τσεν, πρόεδρος ψηφιακών πρακτικών στην εταιρεία συμβούλων The Asia Group.

Δύο διαφορετικά οράματα για το μέλλον της AI

Η διάσκεψη της 17ης έως 20ής Ιουλίου πραγματοποιείται ενώ Ουάσιγκτον και Πεκίνο προετοιμάζονται για τις πρώτες κυβερνητικές συνομιλίες τους για την Τεχνητή Νοημοσύνη επί κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο πλευρές παρουσίασαν διαφορετικές προσεγγίσεις σε πρόσφατο διάλογο του ΟΗΕ για την AI.

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν ότι η υπερβολική ρύθμιση μπορεί να περιορίσει την καινοτομία, ενώ η Κίνα προώθησε τα χαμηλού κόστους μοντέλα ανοικτού κώδικα ως εργαλείο μείωσης των παγκόσμιων ανισοτήτων στην πρόσβαση στην τεχνολογία.

Η Ουάσιγκτον έχει συγκεντρώσει 35 χώρες γύρω από τη δική της πρωτοβουλία AI Opportunity Statement, έναντι 29 χωρών που συμμετέχουν στον κινεζικό WAICO.

Το Καζακστάν είναι η μόνη χώρα που εμφανίζεται να συμμετέχει και στις δύο πρωτοβουλίες.

Στη φετινή WAIC συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ και ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούν, μαζί με κορυφαίες κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες.