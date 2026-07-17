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Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι
Ειδήσεις
18:28 - 17 Ιουλ 2026

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα 17/7 στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά των δυτικών ακτών του Μεξικού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός καταγράφηκε σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην πολιτεία Τσιάπας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται περίπου στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που κατατάσσει τη δόνηση στους σχετικά επιφανειακούς σεισμούς.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Πουέρτο Μαδέρο, κοντά στις ακτές του Μεξικού.

{https://x.com/MundoEConflicto/status/2078135576591560947}

Αισθητός και στη Γουατεμάλα

Η ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή όχι μόνο σε περιοχές του Μεξικού, αλλά και στη γειτονική Γουατεμάλα, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους των παράκτιων περιοχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για εκτεταμένες ζημιές ή θύματα, ενώ οι αρχές παρακολουθούν την κατάσταση και αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις.

{https://x.com/MundoEConflicto/status/2078136425984163872}

Προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι

Μετά τον σεισμό, το Αμερικανικό Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για την πιθανότητα δημιουργίας επικίνδυνων κυμάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κύματα τσουνάμι θα μπορούσαν να επηρεάσουν παράκτιες περιοχές του Μεξικού και της Γουατεμάλας που βρίσκονται σε ακτίνα περίπου 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέστησαν αυξημένη προσοχή στις παράκτιες περιοχές, καθώς οι επιπτώσεις ενός ισχυρού υποθαλάσσιου σεισμού μπορεί να εκδηλωθούν ακόμη και μετά την αρχική δόνηση.

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