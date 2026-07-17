ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

Απρόσμενη αύξηση κατέγραψαν οι τιμές εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς το κόστος των προϊόντων που εισάγονται από την Κίνα σημείωσε τη μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο των τελευταίων σχεδόν δύο δεκαετιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας των ΗΠΑ (BLS), οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Ιούνιο σε σχέση με τον Μάιο.

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε έκπληξη για τις αγορές, καθώς οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι οι τιμές εισαγωγών – χωρίς να υπολογίζονται οι επιπτώσεις των δασμών – θα υποχωρούσαν κατά 0,8%.

Μεγάλη άνοδος στα κινεζικά προϊόντα

Ιδιαίτερη συμβολή στην άνοδο είχαν οι τιμές των προϊόντων που προέρχονται από την Κίνα, οι οποίες κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση εδώ και περισσότερο από 18 χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιέσεις που μπορεί να δημιουργηθούν στο κόστος εισαγόμενων αγαθών, σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική οικονομία παρακολουθεί στενά την πορεία του πληθωρισμού.

Σε υψηλό σχεδόν τριών ετών η ετήσια αύξηση

Σε ετήσια βάση, οι τιμές εισαγωγών αυξήθηκαν κατά 7,1%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο από τον Αύγουστο του 2022.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις από το εξωτερικό εμπόριο παραμένουν ενεργές, παρά την προσπάθεια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε σταθερή τροχιά αποκλιμάκωσης.

Στο επίκεντρο οι εμπορικές πιέσεις

Η πορεία των τιμών εισαγωγών αποτελεί έναν από τους δείκτες που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς μπορεί να επηρεάσει το τελικό κόστος για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Η άνοδος του Ιουνίου έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης προσοχής γύρω από τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, καθώς οι μεταβολές στο κόστος εισαγόμενων προϊόντων μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές στην αμερικανική οικονομία και τις επόμενες κινήσεις της Fed στη νομισματική πολιτική.