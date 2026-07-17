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Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα
Ναυτιλία
16:26 - 17 Ιουλ 2026

Κικίλιας: Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα

Reporter.gr Newsroom
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Τα Ναυπηγεία Χαλκίδας επισκέφθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό και τους βουλευτές της Ν.Δ. στην Εύβοια, Σίμο Κεδίκογλου και Θανάση Ζεμπίλη.

Ο Υπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις των Ναυπηγείων, συνομίλησε με τους εργαζόμενους και πραγματοποίησε σύσκεψη με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο των “Chalkis Shipyards”, Ασράφ Μπαγιούμι, εκπρόσωπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής και εκπρόσωπους της διοίκησης και των εργαζομένων των Ναυπηγείων, όπου ενημερώθηκε για τα σχέδια περαιτέρω ανάπτυξής τους, σε συνδυασμό με το σχεδιαζόμενο νέο εμπορικό λιμάνι.

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε τα “Chalkis Shipyards” ναυπηγεία υψηλού επιπέδου, υπογραμμίζοντας τη σημαντική συμβολή τους στην τοπική οικονομία και την απασχόληση, καθώς από τη λειτουργία τους στηρίζονται άμεσα ή έμμεσα 600 οικογένειες. «Ο συνδυασμός των επαγγελμάτων της θάλασσας, των ναυπηγείων, της ενέργειας και της ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας στα λιμάνια μας αποτελεί μια συνταγή επιτυχίας, που δημιουργεί καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας και την επόμενη γενιά. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στη Διοίκηση, να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σπανό, τον φίλο μου τον Φάνη, με τον Σίμο τον Κεδίκογλου, τον Θανάση τον Ζεμπίλη, την Πρόεδρο του σωματείου των εργαζομένων, Μαρία Παπανικολάου, τους ανθρώπους του Οργανισμού και τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας», δήλωσε.

Ο Υπουργός ανέφερε πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, μέσα από τη σύνδεση της δραστηριότητας των Ναυπηγείων με το σχεδιαζόμενο νέο εμπορικό λιμάνι, επισημαίνοντας ότι «μας ενδιαφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εδώ και επεξεργαζόμαστε τρόπους ακόμα μεγαλύτερης ενίσχυσής τους. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης στην περιοχή. Η επένδυση αυτή σχετίζεται και με το νέο λιμάνι, το οποίο μπορεί να προσφέρει πρόσθετη αναπτυξιακή ώθηση στην περιοχή και να συμβάλει στην εμπορική αναβάθμιση της Χαλκίδας, με ήπιες παρεμβάσεις που θα σέβονται και θα ταιριάζουν στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την ομορφιά της πόλης. Όλο αυτό μαζί είναι η ανάπτυξη που σχεδιάζουμε για τα επόμενα 25 χρόνια».

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κικίλιας κάλεσε τον αρμόδιο Οργανισμό και τους εμπλεκόμενους φορείς να επιταχύνουν τον καθορισμό των παρεμβάσεων που θα ενταχθούν στην επένδυση, ώστε να ακολουθήσουν άμεσα τα επόμενα θεσμικά βήματα και να εκκινήσει το έργο. «Το έργο είναι σημαντικό για τους κατοίκους, για την τοπική οικονομία. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε αναπτυξιακούς πόλους (clusters) γύρω από κάθε λιμάνι, σε κάθε περιοχή της χώρας. Πιστεύουμε ότι αυτή η στρατηγική θα δώσει ποιοτικές θέσεις εργασίας στα παιδιά μας και στην επόμενη γενιά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, χαρακτήρισε τα Ναυπηγεία Χαλκίδας στρατηγική υποδομή του ιδιωτικού τομέα για την περιοχή και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την αναπτυξιακή δυναμική που δημιουργούν οι ιδιωτικές επενδύσεις και η παραγωγική δραστηριότητα. «Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι εταιρείες του τόπου μας δουλεύουν αναπτυξιακά, παραγωγικά, με υπεραξίες που διαχέονται στην τοπική κοινωνία, με όλη την προσοχή που οφείλουμε να δίνουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, με σεβασμό στον εργαζόμενο και όλη την αξία της βιωσιμότητας που είναι απαραίτητη στην εποχή μας. Είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που γίνεται από όλους μας, από τον Οργανισμό και με τη στήριξη του Υπουργείου», όπως σημείωσε. Αναφερόμενος, δε, στο νέο εμπορικό λιμάνι, τόνισε ότι πρόκειται για ένα έργο με ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την πόλη της Χαλκίδας όσο και για την οικονομία ολόκληρης της Περιφέρειας.

Ο Βουλευτής Ευβοίας, Σίμος Κεδίκογλου, υπογράμμισε την αξιοσημείωτη ανάκαμψη των Ναυπηγείων τα τελευταία χρόνια επί της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, επισημαίνοντας ότι από σχεδόν μηδενική δραστηριότητα το 2019 εξυπηρετούν πλέον περισσότερα από 130 πλοία ετησίως. «Τώρα, ο χώρος των ναυπηγείων είναι συνέχεια γεμάτος πλοία και αναπτύσσεται και υπάρχει και νέα ακόμα μεγαλύτερη δεξαμενή, σε συνδυασμό με το νέο λιμάνι που θα δημιουργηθεί δίπλα. Με τη συνεργασία όλων μας δημιουργείται ένας ισχυρός αναπτυξιακός πόλος, όχι μόνο για την Εύβοια αλλά για όλη τη Στερεά Ελλάδα». Πρόσθεσε, δε, ότι η απελευθέρωση του παλαιού εμπορικού λιμένα διπλασιάζει τη “βιτρίνα” της Χαλκίδας, τονίζοντας παράλληλα ότι «τα Ναυπηγεία Χαλκίδας δεν έχουν καθόλου χρέη και όλη αυτή η ανάπτυξη έγινε χωρίς καμία δημόσια σύμβαση, από το ενδιαφέρον του ιδιωτικού τομέα και όλων των Ελλήνων εφοπλιστών».

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