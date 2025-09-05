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Μνήμη Τζόρτζιο Αρμάνι και... Γιώργου Κατσιφάρα
Ανεμοδείκτης
06:15 - 05 Σεπ 2025

Μνήμη Τζόρτζιο Αρμάνι και... Γιώργου Κατσιφάρα

Άγγελος Κωβαίος
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Ο θάνατος του Τζόρτζιο Αρμάνι ήλθε να προστεθεί στις απώλειες των μεγάλων προσωπικοτήτων που δημιούργησαν και διαμόρφωσαν τον πολιτισμό και την αισθητική του 20ου αιώνα και να επαναφέρει τη σκέψη ότι οι περισσότερες από αυτές είναι αναντικατάστατες.

Ο θάνατος του μεγάλου δημιουργού υπενθύμισε στους περισσότερους μία όμορφη εποχή του τέλους του προηγούμενου αιώνα και αναδεικνύει τη μεγάλη διαφορά με το σήμερα και την γενικευμένη παρακμή σε πολλά πεδία δραστηριοτήτων, από την μουσική και την τέχνη, μέχρι την πολιτική.

Οι παλαιότεροι πάντως, θυμήθηκαν και κάτι άλλο, με αφορμή τον θάνατο του Αρμάνι: Μία ιστορικών διαστάσεων τηλεοπτική συνέντευξη του αείμνηστου Γιώργου Κατσιφάρα στον Θέμο Αναστασιάδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ φορούσε ένα κοστούμι Armani και στην ερώτηση «πώς ένας σοσιαλιστής υπουργός, ένα παιδί του λαού, φοράει Armani;», απαντούσε: «επιδιώκω και θα αγωνιστώ, όλοι οι Έλληνες να φοράνε καλά ρούχα». Αλησμόνητο...

{https://www.youtube.com/watch?v=YSpPMiExug8}

Τελευταία τροποποίηση στις 05/09/2025 - 00:20
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