Πέθανε ο εμβληματικός σχεδιαστής μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Ιταλός θρύλος της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη (4/9), σε ηλικία 91 ετών, όπως ανακοίνωσε επίσημα ο ομώνυμος οίκος μόδας.

«Με βαθιά οδύνη, ο Όμιλος Armani γνωστοποιεί τον θάνατο του ιδρυτή του, Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος υπήρξε η ψυχή, η κινητήριος δύναμη και ο δημιουργικός πυρήνας της εταιρείας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Αρμάνι υπήρξε σύμβολο του σύγχρονου ιταλικού στυλ και της εκλεπτυσμένης κομψότητας, παντρεύοντας την καλλιτεχνική δημιουργικότητα με την επιχειρηματική διορατικότητα. Η αυτοκρατορία του έφτασε να σημειώνει ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε απουσιάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του από τις πασαρέλες της Ανδρικής Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου, τον Ιούνιο.

Γνωστός και ως «Re Giorgio» (Βασιλιάς Τζόρτζιο), ήταν ιδιαίτερα αυστηρός στην επίβλεψη κάθε λεπτομέρειας, από τις συλλογές έως την εικόνα των μοντέλων στην πασαρέλα. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο το Σαββατοκύριακο, ενώ η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ποιος ήταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι γεννήθηκε στην Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας και έγινε παγκοσμίως γνωστός για τα καλοραμμένα ανδρικά κοστούμια του, καθώς και για την ενασχόλησή του με τον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων ξενοδοχείων. Ίδρυσε τον οίκο Armani το 1975 και σύντομα καθιερώθηκε ως ένας από τους πλέον επιδραστικούς σχεδιαστές μόδας της Ιταλίας.

Η προσωπική του περιουσία υπολογιζόταν στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο του 2022, κατατάσσοντάς τον τότε ως τον δεύτερο πλουσιότερο Ιταλό. Μέχρι τον Απρίλιο του 2024 βρισκόταν στην τρίτη θέση, μετά τους Τζιοβάνι Φερρέρο και Αντρέα Πινατάρο.

Τα πρώτα του βήματα

Ο Αρμάνι, αρχικά, ονειρευόταν να ακολουθήσει καριέρα στην ιατρική, κάτι που τον οδήγησε να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο του Μιλάνου.

Ωστόσο, εγκατέλειψε τις σπουδές του μετά από τρία χρόνια και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Βερόνας. Εκεί, παρακολουθώντας παραστάσεις στην Αρένα της πόλης, άρχισε να στρέφει το ενδιαφέρον του σε άλλους τομείς, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική του λαμπρή πορεία στη μόδα.