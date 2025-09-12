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Καλή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κερδίζει ο Αντετοκούνμπο
Ανεμοδείκτης
12:38 - 12 Σεπ 2025

Καλή η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κερδίζει ο Αντετοκούνμπο

Άγγελος Κωβαίος
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Η αγάπη του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μπάσκετ είναι γνωστή. Και δεν θα ήταν δυνατόν να μην εκδηλωθεί με αφορμή την μέχρι στιγμής πορεία της εθνικής στο ευρωμπάσκετ.

Αφού λοιπόν πρόκειται για εθνική υπόθεση, δεν είναι και παράδοξο να τροποποιούνται ακόμη και τα προγράμματα του Πρωθυπουργού, λόγω του ημιτελικού αγώνα της Παρασκευής (12/9).

Για την ίδια ημέρα είχε προγραμματιστεί το Athens Innovation Summit, μία μεγάλη και φιλόδοξη εκδήλωση στο Ηρώδειο, με κεντρικό ομιλητή τον κατ’ εξοχήν ειδικό σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης, σερ Ντέμη Χασάμπη, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η έναρξη είχε οριστεί για τις 9 το βράδυ, την ίδια ώρα με τον ημιτελικό αγώνα της εθνικής ομάδας εναντίον της Τουρκίας. Δεν χρειάστηκε και πολλή συζήτηση για να αποφασιστεί η αλλαγή της ώρας του summit για τις 19:45…

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