Οι Αμερικανοί έχουν δαπανήσει $100 δισ. επιπλέον για καύσιμα εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν

Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι οδηγεί τις ΗΠΑ σε ένα ακόμη ανεπιθύμητο ορόσημο: ο πόλεμος με το Ιράν επιβαρύνει τους Αμερικανούς με έναν λογαριασμό 12 ψηφίων.

Οι Αμερικανοί καταναλωτές έχουν συνολικά δαπανήσει περίπου 107 δισ. δολάρια περισσότερα για βενζίνη και ντίζελ κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν και των διαταραχών που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, σε σχέση με όσα θα είχαν δαπανήσει αν δεν είχε υπάρξει πόλεμος, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Climate Solutions Lab του Πανεπιστημίου Brown.

Σημειώνεται ότι αυτά τα 100 δισ. δολάρια είναι επιπλέον από αυτά που δαπανούσαν οι Αμερικανοί τα προηγούμενα χρόνια. Αποτελούν δηλαδή "καπέλο" στα έξοδά τους για καύσιμα, εξαιτίας του πολέμου. Προφανώς, αναμένονται ανάλογες μετρήσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα, που το επιπλέον κόστος είναι εξίσου επιβαρυντικό για τους πολίτες.

Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, αυτό αντιστοιχεί σε περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια την ημέρα, κατά μέσο όρο, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η πρόσφατη νέα άνοδος των τιμών του αργού πετρελαίου εγγυάται ότι ο λογαριασμός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες.

Το πρόσθετο κόστος των καυσίμων λόγω του πολέμου παραμένει μικρό σε σύγκριση με τα περισσότερα από 22 τρισ. δολάρια που αναμένει το υπουργείο Εμπορίου ότι θα ανέλθουν φέτος οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες — με βασικές κατηγορίες, όπως η στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη, να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας.

Ωστόσο, το ποσό αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο από τα εκτιμώμενα 69 δισ. δολάρια που θα δαπανήσουν οι Αμερικανοί το 2026 για βρεφονηπιακή, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ποσό πλησιάζει πλέον τις ετήσιες δαπάνες για πρόσβαση στο διαδίκτυο και για ασφάλειες ζωής.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου αυξάνει τον συνολικό πληθωρισμό και συνέβαλε στο να ξεπεράσει η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου το 5%, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια.

Ταυτόχρονα, όμως, η αύξηση του κόστους περιπλέκει τις προοπτικές της Federal Reserve, καθώς οι υψηλές τιμές στα πρατήρια αναγκάζουν ορισμένες οικογένειες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος να αποταμιεύουν λιγότερα ή να περιορίζουν τις δαπάνες τους σε άλλους τομείς.

«Σίγουρα αποτελεί τροχοπέδη για την οικονομία», δήλωσε ο Michael Pearce, επικεφαλής οικονομολόγος για τις ΗΠΑ στην Oxford Economics.

Οι τεράστιες επενδύσεις στην ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και τα χρηματιστηριακά κέρδη των πιο εύπορων Αμερικανών, δείχνουν ότι οι ΗΠΑ μπορούν προς το παρόν να συνεχίσουν να απορροφούν το σοκ.

Ωστόσο, οι αυξημένες τιμές μειώνουν τη δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ και δημιουργούν νέους κινδύνους για την οικονομία καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές.

Οι Αμερικανοί καταναλώνουν τις αποταμιεύσεις τους

Όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά την έναρξη των αμοιβαίων επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν τον Φεβρουάριο, οι μεγαλύτερες φορολογικές επιστροφές βοήθησαν να απορροφηθεί το πλήγμα. Αυτό το «μαξιλάρι» έχει πλέον περιοριστεί και η αύξηση των πραγματικών μισθών έχει σταματήσει.

Το ποσοστό προσωπικής αποταμίευσης των Αμερικανών τον Ιούλιο έφτασε μόλις το 3%, σύμφωνα με το Bureau of Economic Analysis, ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα από την ύφεση του 2007-2009.

Αναφερόμενος στο γεγονός ότι ορισμένοι Αμερικανοί καταναλώνουν τις αποταμιεύσεις τους, ο Πιρς πρόσθεσε: «Προφανώς αυτό δεν μπορεί να διατηρηθεί για πάντα.»

Πολλαπλές απειλές

Τώρα, αλληλένδετες απειλές πιέζουν την αγορά πετρελαίου σε μια εποχή του χρόνου κατά την οποία οι τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ συνήθως υποχωρούν.

Οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν χαμηλότερες από τα προπολεμικά επίπεδα, ενώ μαχητές των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, απειλούν δεξαμενόπλοια στη δυτική πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου.

Παράλληλα, μια ουκρανική αεροπορική εκστρατεία έχει διαταράξει μεγάλο μέρος της ρωσικής δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου.

Το υπουργείο Εμπορίου εκτίμησε ότι οι καταναλωτές δαπάνησαν πέρυσι περισσότερα από 400 δισ. δολάρια για καύσιμα, όπως η βενζίνη, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα των επιχειρήσεων για ντίζελ.

Το μοντέλο του Πανεπιστημίου Brown, το οποίο αναλύει τις καθημερινές τιμές λιανικής και ιστορικά πρότυπα ζήτησης, εκτιμά ότι οι συνολικές δαπάνες για βενζίνη φέτος είναι 59 δισ. δολάρια υψηλότερες από ό,τι θα ήταν χωρίς τον πόλεμο.

Το πρόσθετο κόστος για το ντίζελ υπολογίζεται περίπου στα 48 δισ. δολάρια.

Οι εκτιμήσεις δεν προσπαθούν να υπολογίσουν τη μείωση της ζήτησης που προκαλείται από τις υψηλές τιμές, πράγμα που σημαίνει ότι τα πραγματικά ποσά μπορεί να είναι ελαφρώς χαμηλότερα.

«Αλλά, κατά κάποιον τρόπο, αυτό αποτελεί ακόμη ένα κόστος του πολέμου — οι άνθρωποι αναγκάζονται να περιορίσουν κατανάλωση που διαφορετικά θα είχαν επιλέξει», δήλωσε ο Jeff Colgan, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brown και διευθυντής του Climate Solutions Lab.

Το ντίζελ, βασικό καύσιμο για αγροτικό εξοπλισμό, μηχανήματα κατασκευών και τον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του πετρελαϊκού σοκ.

Ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό Brent έκλεισαν την Τρίτη στα 108,75 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που εξακολουθεί να βρίσκεται εντός των ιστορικών ορίων, τα συμβόλαια για το ντίζελ κατέγραψαν νέο ρεκόρ στα 5,26 δολάρια ανά γαλόνι.

Αυτό σηματοδοτεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση στις τιμές των πρατηρίων για τους καταναλωτές ντίζελ, οι οποίοι ήδη βρίσκονται αντιμέτωποι με ιστορικά υψηλές τιμές.

Η μέση τιμή λιανικής στις ΗΠΑ την Τρίτη έφτασε τα 6,27 δολάρια ανά γαλόνι, σύμφωνα με την AAA, ενώ στην Καλιφόρνια οι τιμές ξεπέρασαν τα 8 δολάρια.

Οι τιμές πιθανότατα πλησιάζουν σε μια επικίνδυνη ζώνη, στην οποία ορισμένες επιχειρήσεις θα περιορίσουν τη δραστηριότητά τους επειδή πλέον δεν είναι κερδοφόρα, δήλωσε η Roukaya Ibrahim, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην BCA Research.

«Πιθανότατα αυτό ήδη οδηγεί σε καταστροφή ζήτησης», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας τον οικονομικό όρο για τη μείωση της κατανάλωσης που προκαλείται από τις υψηλές τιμές.

Τελικά, οι καταναλωτές μπορεί να επωμιστούν μεγάλο μέρος του κόστους που θα προκύψει. «Πλησιάζουμε στην περίοδο συγκομιδής ορισμένων σημαντικών καλλιεργειών στις ΗΠΑ», δήλωσε η Ibrahim. «Αυτό αποτελεί επίσης παράγοντα που ασκεί ανοδική πίεση [στις τιμές των καυσίμων], η οποία θα μπορούσε να περάσει στις τιμές των τροφίμων».





