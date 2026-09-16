Μετρό: Νυχτερινές τροποποιήσεις στη Γραμμή 3 λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

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Συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, με τις εργασίες να μεταφέρονται από σήμερα, Τετάρτη (16/9), στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι». Για την εκτέλεση των εργασιών θα ισχύουν συγκεκριμένες νυχτερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ολοκλήρωση της κυκλοφορίας.

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν από την Τετάρτη 16 έως και την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, καθώς και από την Κυριακή 20 έως και την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των συρμών της Γραμμής 3 θα πραγματοποιείται στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω» και «Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο», χωρίς διέλευση από τους τρεις σταθμούς όπου θα εκτελούνται οι εργασίες.

Τα τελευταία δρομολόγια πριν από το κλείσιμο

Πριν από την έναρξη των εργασιών και το κλείσιμο των σταθμών, οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν ως εξής:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:20

Από Αιγάλεω προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:34

Από Ελαιώνα προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:36

Από Κεραμεικό προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:39

Από Μοναστηράκι προς Δουκίσσης Πλακεντίας στις 21:41

Από Δουκίσσης Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30

Από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49

Από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:51

Από Κεραμεικό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:53

Από Ελαιώνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:56

Δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν και για τα δρομολόγια της Γραμμής 3 προς και από το Αεροδρόμιο.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από την έναρξη των εργασιών θα αναχωρήσουν:

Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06

Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10

Μετά τις 21:40, οι συρμοί με προορισμό το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από το Σύνταγμα, ενώ οι συρμοί που θα αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν επίσης στο Σύνταγμα.

Οι αναχωρήσεις διαμορφώνονται ως εξής:

Σύνταγμα → Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14

Αεροδρόμιο → Σύνταγμα:21:46, 22:22, 22:58 και 23:34

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών κατά τις ημέρες των εργασιών, ο ΟΑΣΑ θα θέσει σε λειτουργία, από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό, την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω».

Η γραμμή θα διέρχεται από όλους τους σταθμούς που θα παραμένουν κλειστοί και θα συνδέει το Αιγάλεω με το Σύνταγμα, παρέχοντας εναλλακτική μετακίνηση στους επιβάτες της Γραμμής 3.

Οι στάσεις της Χ24

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα → Στ. Μετρό Αιγάλεω, η προσωρινή γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» – υπάρχουσα στάση επί της Βασιλίσσης Αμαλίας, με την ονομασία «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» – υπάρχουσα στάση επί της Πανεπιστημίου, με την ονομασία «ΟΜΟΝΟΙΑ»

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» – υπάρχουσα στάση επί της Ερμού

«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» – υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ»

«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» – υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ»

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» – υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ»

Στην αντίθετη κατεύθυνση, Στ. Μετρό Αιγάλεω → Στ. Μετρό Σύνταγμα, οι στάσεις είναι:

«ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ» – προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου

«ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» – υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ»

«ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» – υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού, με την ονομασία «ΣΙΔΕΡΑ»

«ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» – προσωρινή στάση επί της Ερμού

«ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» – υπάρχουσα στάση επί της Σταδίου, με την ονομασία «ΟΜΟΝΟΙΑ»

«ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» – υπάρχουσα στάση επί της Βασιλίσσης Αμαλίας, με την ονομασία «ΣΥΝΤΑΓΜΑ»

Οι επιβάτες που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τη Γραμμή 3 τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες καλούνται να λάβουν υπόψη τις αλλαγές στα δρομολόγια και τα ωράρια λειτουργίας των σταθμών και να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τη μετακίνησή τους.