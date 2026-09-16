Το «Νήμα του Χρόνου» του Φίλιππου Ζάχαρη παρουσιάζεται στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Ο Φίλιππος Ζάχαρης παρουσιάζει το «Νήμα του Χρόνου», ένα βιβλίο για τη μνήμη, το παρελθόν και την ανθρώπινη πορεία προς το αύριο.

Tι αφήνουμε πίσω μας και πόσο πραγματικά μπορούμε να το αφήσουμε πίσω; Πώς επηρεάζει το παρελθόν τις επιλογές του παρόντος και πόσο προβλέψιμο μπορεί τελικά να είναι το μέλλον;

Γύρω από τέτοια ερωτήματα κινείται το «Νήμα του Χρόνου» του Φίλιππου Ζάχαρη, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Επίμετρο και παρουσιάζεται την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, στις 19.00, στον ιστορικό Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στην Αθήνα.

Το βιβλίο επιχειρεί ένα στοχαστικό ταξίδι ανάμεσα στο Χθες, το Τώρα και το Αύριο, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο η μνήμη, οι εμπειρίες και όσα προηγήθηκαν εξακολουθούν να επηρεάζουν την ανθρώπινη σκέψη και δράση.

Ο χρόνος εδώ δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια ευθεία γραμμή πάνω στην οποία κινούνται τα γεγονότα. Παρελθόν και παρόν αλληλεπιδρούν, οι παλιές εμπειρίες επανέρχονται και επαναπροσδιορίζονται, ενώ το μέλλον παραμένει ανοιχτό και, αναπόφευκτα, απρόβλεπτο.

Μέσα από αυτή τη διαδρομή, το «Νήμα του Χρόνου» στρέφει το βλέμμα και προς τον ίδιο τον άνθρωπο: στην ανάγκη του να κατανοήσει όσα έχει ζήσει, να ερμηνεύσει το παρόν και να αναζητήσει τη θέση του μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σημείωμα για το βιβλίο,”ηΗ ζωή προχωρά και τα γεγονότα αναδιαμορφώνουν τον χώρο όπου συναντώνται οι άνθρωποι. Η αντίληψη μεταβάλλεται, τα συμπεράσματα διαφοροποιούνται, και κάθε εκτίμηση γεννά πρωτοβουλίες που στρέφουν την πορεία προς το αύριο.

Οι θεωρίες και οι σκιές του Χθες επαναφέρουν τις συνειδήσεις σε παλιές στάσεις, αποκαλύπτοντας πως το παρελθόν δεν μπορεί να παραμεριστεί, και πως η γνώση του παραμένει το απαραίτητο εργαλείο για την επαναδιαπραγμάτευση του παρόντος και τη διαμόρφωση του μέλλοντος.

Και όμως, οι οιωνοί παραμένουν ασαφείς, τα σημάδια αβέβαια, και ο άνεμος που θα ωθήσει σε καινούργιες εμπειρίες δεν αλλάζει ούτε κατεύθυνση ούτε ρυθμό, ο χρόνος προχωρά ευθύγραμμα, με διακυμάνσεις και ανασκιρτήματα, χωρίς να αναστέλλεται.

Κάθε στιγμή φέρει μέσα της τη σιωπηλή υπόμνηση της αδυναμίας να προκρίνουμε, να ελέγξουμε το απρόβλεπτο.

Κάθε βήμα προς το μέλλον είναι ταυτόχρονα και βήμα προς το εσωτερικό του εαυτού, ο χρόνος δεν είναι γραμμική συνέχεια αλλά στρωματοειδής μνήμη, με τα παλιά ίχνη να ανατροφοδοτούν και να σμιλεύουν το τώρα.

Με το Νήμα του Χρόνου επιχειρείται ένα άνοιγμα προς το μέλλον, με βαθιά υπόμνηση του Χθες που αναδιατάσσεται μέσα από το Τώρα.

Ένα ταξίδι του ατόμου μέσα στο Γίγνεσθαι στην προσπάθειά του να στοχαστεί το Είναι, τον πυρήνα και την πηγή που αναβλύζει η σκέψη.”

Η παρουσίαση του βιβλίου

Στην εκδήλωση θα απευθύνουν χαιρετισμό η Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η Σέβη Βολουδάκη, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Δρ Αντώνης Αυγερινός, Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και ο Σωτήρης Τριανταφύλλου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Θέμης Μπερεδήμας, Πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού – Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ), ο Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου και Πρόεδρος του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», ο Μανώλης Μπάκης, βιομηχανικός φαρμακοποιός και συγγραφέας, καθώς και ο ίδιος ο Φίλιππος Ζάχαρης.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Θέμης Μπερεδήμας.

Ποιος είναι ο Φίλιππος Ζάχαρης

Ο Φίλιππος Ζάχαρης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1964 και είναι πτυχιούχος Γερμανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί επί σειρά ετών στη δημοσιογραφία, παράλληλα με τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας και τη μετάφραση.

Η δημοσιογραφική του πορεία ξεκίνησε το 1996, με πολιτική και κοινωνική αρθρογραφία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ευρώπη και τις γερμανόφωνες χώρες. Έχει συνεργαστεί με ελληνικά και γερμανόφωνα μέσα ενημέρωσης, ενώ από το 2014 εργάζεται στο iatronet.gr ως δημοσιογράφος και διαχειριστής του forum «Το Βήμα του Ασθενή».

Παράλληλα, ασχολείται εδώ και χρόνια με τη γερμανική και γαλλική φιλοσοφία, την κοινωνιολογία, τη λογοτεχνία και την ποίηση, στοιχεία που διακρίνονται και στον στοχαστικό χαρακτήρα του «Νήματος του Χρόνου».

Το 2017 τιμήθηκε από την Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων με το βραβείο «Κωνσταντίνος Καλλιγάς», ενώ τον Μάρτιο του 2025 εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο, «Ευκαιρίες Ζωής».

Info

Παρουσίαση βιβλίου «Το Νήμα του Χρόνου»

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, 19.00

Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»

Πλατεία Αγίου Γεωργίου, Καρύτση 8, Αθήνα

Εκδόσεις Επίμετρο