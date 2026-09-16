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Χρηματιστήριο: Τα σημεία παρακολούθησης πέρα από τις ροές ενόψει του rebalancing
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11:07 - 16 Σεπ 2026

Χρηματιστήριο: Τα σημεία παρακολούθησης πέρα από τις ροές ενόψει του rebalancing

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΓΔ υποχώρησε χθες έως τις 2.671 μονάδες, αλλά ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος των ενδοσυνεδριακών απωλειών και έκλεισε στις 2.695,21 (+0,01%). Σήμερα, πέρα από τις ροές ενόψει του rebalancing της Παρασκευής, ξεχωρίζουν τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Qualco, αλλά και η έναρξη διαπραγμάτευσης της Star Bulk στο Χ.Α. Στο εξωτερικό, το βασικό γεγονός είναι η απόφαση της Fed.

Σημεία παρακολούθησης

• ΓΔ / ΔΤΡ: Στον ΓΔ, πρώτη περιοχή στήριξης οι 2.670–2.680 μονάδες, με τις 2.700 βασικό σημείο αναφοράς και τις 2.720–2.730 πρώτη αντίσταση. Στον ΔΤΡ, παρακολουθούνται οι 3.185–3.200 μονάδες χαμηλότερα και οι 3.250–3.280 ανοδικά.

• Τράπεζες / Rebalancing: Οι ροές και οι όγκοι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία όσο πλησιάζει η Παρασκευή. Χθες Εθνική (+0,17%) και Eurobank (+0,21%) διαφοροποιήθηκαν από Alpha Bank (-1,33%) και Πειραιώς (-1,26%).

• Motor Oil / HELLENiQ Energy: Η Motor Oil έκλεισε στα €67,60 (+2,97%) και η HELLENiQ Energy στα €18,00 (+1,35%), κοντά στα πρόσφατα υψηλά τους. Παρακολουθούνται οι περιοχές €67,90–68,00 και €18,00–18,30 αντίστοιχα, καθώς και η εξέλιξη των περιθωρίων διύλισης.

• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στο Α΄ εξάμηνο, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε 12,2% στα €356,3 εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 22,1% στα €83,4 εκατ., με τις Παραχωρήσεις να συνεισφέρουν το 63% του προσαρμοσμένου EBITDA. Η μετοχή έκλεισε στα €43,40, με €42,60–43,00 και €44,80–45,00 ως τα άμεσα τεχνικά σημεία αναφοράς.

• Star Bulk: Σήμερα ξεκινά η διαπραγμάτευση στην Euronext Athens, μετά τη δημόσια προσφορά στα €24,5 0 ανά μετοχή. Παρακολουθούνται οι πρώτοι όγκοι και η σχέση της τιμής στην Αθήνα με την παράλληλη διαπραγμάτευση στο Nasdaq.

• Qualco: Τα έσοδα Α΄ εξαμήνου αυξήθηκαν 14% στα €101,1 εκατ. και το EBITDA 3% στα €13,4 εκατ., με το περιθώριο να υποχωρεί σε 13,2% από 14,7%, καθώς το εξάμηνο επιβαρύνθηκε από την επενδυτική φάση του Ομίλου. Σε επίπεδο τελευταίου 12μήνου, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε ιστορικό υψηλό €43,6 εκατ., με margin 19,1%, ενώ το ανεκτέλεστο ανέρχεται σε €762 εκατ., εκ των οποίων €335 εκατ. αφορούν διεθνείς πελάτες. Η διοίκηση επιβεβαίωσε το guidance για ανάπτυξη εσόδων της τάξης του 15% και επαναφορά του EBITDA margin κοντά στον ιστορικό μέσο όρο.

• Fed: Η επικρατούσα προσδοκία είναι για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μ.β. Σημασία θα έχουν κυρίως οι νέες οικονομικές προβλέψεις και οι ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Fed.

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