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Θετικό άνοιγμα στις ευρωαγορές - Fed και βρετανικός πληθωρισμός στο επίκεντρο
Χρηματιστήρια
11:04 - 16 Σεπ 2026

Θετικό άνοιγμα στις ευρωαγορές - Fed και βρετανικός πληθωρισμός στο επίκεντρο

Reporter.gr Newsroom
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Στα «πράσινα» κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το πρωί της Τετάρτης (16/9), καθώς οι επενδυτές βρίσκονται εν αναμονή των αποφάσεων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve) για τα επιτόκια, ενώ παράλληλα αξιολογούν και τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό και την οικονομία στη Βρετανία.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx κινείται αυτή την ώρα υψηλότερα κατά 0,46% στις 637,12 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες -βασικούς και περιφερειακούς- να κινούνται επίσης σε θετική τροχιά.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,11% στις 25,453.43 μονάδες, ενώ άνοδο καταγράφει και ο βρετανικός FTSE κατά 0,33% στις 10,694.17 μονάδες.

Νωρίτερα σήμερα, ανακοινώθηκαν κρίσιμα στοιχεία σχετικά με τον πληθωρισμό στη Βρετανία, ο οποίος «σκαρφάλωσε» στο 3,1% τον Αύγουστο εν μέσω της ραγδαίας ανόδου στις τιμές των καυσίμων, δημιουργώντας έτσι «πιέσεις» στη βρετανική οικονομία και δοκιμάζοντας το νέο πρωθυπουργό της χώρας Άντι Μπέρναμ.

Την ίδια ώρα, στη Γαλλία ο CAC ενισχύεται κατά 0,23% στις 8,108.88 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ ανεβαίνει 0,56% στις 19,664.85 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,57% στις 51,851.50 μονάδες.

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