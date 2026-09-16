Ζαχαράκη για σχολικά κενά: Από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την πορεία των προσλήψεων εκπαιδευτικών, τα προβλήματα στέγασης στις τουριστικές περιοχές, αλλά και τις αλλαγές που δρομολογούνται στην εκπαίδευση αναφέρθηκε σήμερα (16/9) η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στο ERTnews, η αρμόδια υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ελλείψεις εκπαιδευτικών, στους μόνιμους διορισμούς, στην εφαρμογή του νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, στα αποτελέσματα της PISA, στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς και στον σχεδιασμό για το Εθνικό Απολυτήριο.

Ελλείψεις εκπαιδευτικών και νέες προσλήψεις

Αναφερόμενη στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε ότι στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 13.850 σχολεία, στα οποία φοιτούν περισσότερα από 1,3 εκατομμύρια μαθητές, ενώ υπηρετούν περίπου 145.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί.

Όπως ανέφερε, έως την 1η Σεπτεμβρίου είχαν προσληφθεί περίπου 30.000 αναπληρωτές, ενώ το 2026 πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών της τελευταίας δεκαετίας, με στόχο τον περιορισμό των κενών στα σχολεία.

Παρά τις προσλήψεις, εξακολουθούν να καταγράφονται ελλείψεις στη γενική εκπαίδευση, στην παράλληλη στήριξη και στην ειδική αγωγή. Η επόμενη φάση προσλήψεων, σύμφωνα με την υπουργό, θα αφορά περίπου 6.500 αναπληρωτές.

Η ίδια εξήγησε ότι ο προγραμματισμός για την επόμενη σχολική χρονιά ξεκινά ήδη από τον Οκτώβριο, καθώς το υπουργείο πρέπει να συνυπολογίσει τις αφυπηρετήσεις και τις πιθανές μεταβολές στις ανάγκες των σχολείων. Όπως είπε, σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες είναι γνωστές, ωστόσο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι δυναμικό και κατά τη διάρκεια της χρονιάς προκύπτουν νέες αλλαγές, όπως περιπτώσεις εκπαιδευτικών που τελικά δεν μπορούν να αναλάβουν τη θέση στην οποία τοποθετήθηκαν.

Η υπουργός υποστήριξε ότι τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική βελτίωση στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών, επισημαίνοντας ότι από το 2019 και μετά έχουν πραγματοποιηθεί 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε, βασική επιδίωξη παραμένει η ενίσχυση των μόνιμων διορισμών και ο περιορισμός της εξάρτησης του συστήματος από τους αναπληρωτές.

Στέγαση εκπαιδευτικών στις τουριστικές περιοχές

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο πρόβλημα στέγασης των εκπαιδευτικών, κυρίως στις τουριστικές περιοχές, όπου τα υψηλά ενοίκια δυσκολεύουν την παραμονή των εκπαιδευτικών στον τόπο υπηρεσίας τους.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε την Κέρκυρα, τη Ρόδο και τα Χανιά, όπου το κόστος της κατοικίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο για έναν εκπαιδευτικό που καλείται να υπηρετήσει μακριά από τον τόπο κατοικίας του.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη διπλή επιστροφή ενοικίου για αναπληρωτές και μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός του τόπου κατοικίας τους στην Περιφέρεια. Παράλληλα, έκανε λόγο για οικονομική ενίσχυση των δήμων, ώστε να μπορούν να ανακατασκευάζουν δημοτικά καταστήματα και σχολικά κτίρια και να τα αξιοποιούν για τη στέγαση εκπαιδευτικών.

Επιπλέον, όπως είπε, υπάρχει η δυνατότητα οι δήμοι να χορηγούν επιδόματα σίτισης και στέγασης, ενώ στα νέα διαμερίσματα που κατασκευάζονται εντός στρατοπέδων προβλέπεται ποσοστό 15% για εκπαιδευτικούς και γιατρούς.

«Ο δρόμος είναι η φροντίδα και η ενίσχυση των εκπαιδευτικών», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης του προβλήματος.

Μη κρατικά πανεπιστήμια και εφαρμογή του νόμου

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, η υπουργός υποστήριξε ότι εκατοντάδες οικογένειες και φοιτητές εμπιστεύτηκαν το νέο πλαίσιο και ότι τα σχετικά προγράμματα είχαν πιστοποιηθεί.

Τόνισε ότι η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση δεν μπορεί να ανατραπεί, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει απόλυτος σεβασμός στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως ανέφερε, μετά τις ενέργειες του ΕΟΠΠΕΠ έχουν επανακτηθεί άδειες, ενώ έχει επικαιροποιηθεί το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια πιστοποίησης των προγραμμάτων.

Σύμφωνα με την υπουργό, θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων που αφορούν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ πλέον υπάρχει, όπως είπε, σαφέστερη κατεύθυνση ως προς τη διαδικασία πιστοποίησης.

Η παραίτηση Ζώρα από την πρυτανεία

Σχετικά με την παραίτηση του Οδυσσέα Ζώρα από τη θέση του πρύτανη, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν ο λόγος που έχει αναφερθεί δημόσια συνδέεται με το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς, όπως είπε, δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του.

Επισήμανε, πάντως, ότι το ίδιο το πανεπιστήμιο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει πως οι απόψεις του δεν απηχούν τις θέσεις του πανεπιστημίου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Οδυσσέας Ζώρας ήταν Γενικός Γραμματέας του υπουργείου κατά την περίοδο κατά την οποία καταρτίστηκε ο σχετικός νόμος. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρύτανη δεν είχε μεταφερθεί προς το υπουργείο κάποιο παράπονο σχετικά με την εφαρμογή του νόμου.

PISA: «Πολύ προβληματικά και ανησυχητικά» τα αποτελέσματα

Αναφερόμενη στις επιδόσεις της Ελλάδας στην αξιολόγηση PISA, η υπουργός χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «πολύ προβληματικά και ανησυχητικά».

Όπως είπε, για πρώτη φορά στην ελληνική εμπειρία υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή μαθητών, ενώ στα σχολεία που έλαβαν μέρος στη διαδικασία είχε δοθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Η ίδια σημείωσε ότι η πτώση των επιδόσεων ήταν χαρακτηριστική και σε χώρες που διαχρονικά καταγράφουν υψηλές επιδόσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία, όπως ανέφερε, της προκαλούν τα αποτελέσματα στην κατανόηση κειμένου, ενώ αναφέρθηκε επίσης στις επιδόσεις στις φυσικές επιστήμες.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η PISA αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την εξαγωγή συμπερασμάτων, αλλά δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός τρόπος αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς κάθε χώρα διαθέτει διαφορετικό σύστημα εξέτασης και αξιολόγησης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι τα νέα προγράμματα σπουδών και τα νέα σχολικά βιβλία προσεγγίζουν περισσότερο τον τρόπο εξέτασης της PISA, καθώς περιλαμβάνουν πολλαπλές πηγές, απαιτούν σύνθεση πληροφοριών και καλλιεργούν έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της μάθησης.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Επιμόρφωση αντί απομάκρυνσης

Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η υπουργός χαρακτήρισε τη διαδικασία στα δημόσια σχολεία σημαντική μεταρρύθμιση. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν θεωρεί πως το υφιστάμενο μοντέλο αποτελεί την ιδανική μορφή αξιολόγησης και σημείωσε ότι χρειάζεται επανασχεδιασμός για την επόμενη ημέρα.

Όπως ανέφερε, ελάχιστοι εκπαιδευτικοί «κόβονται» από τη διαδικασία και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απομακρύνονται από την τάξη, αλλά προβλέπεται επιμόρφωση, όπως ορίζει ο νόμος.

Η υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο του συμβούλου κατά την αξιολόγηση μέσα στην τάξη, αλλά και στην ανάγκη συστηματικών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι θα επιθυμούσε η επόμενη αξιολόγηση των παιδιών προς τους εκπαιδευτικούς να αποτυπώνει και το κατά πόσο έχει υπάρξει βελτίωση στον τρόπο προσέγγισης των μαθητών.

Εθνικό Απολυτήριο: Οι Πανελλαδικές θα συνεχίσουν κανονικά

Τέλος, σχετικά με το Εθνικό Απολυτήριο, η Σοφία Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι το νέο σύστημα δεν θα αφορά τους μαθητές που βρίσκονται σήμερα στη Β΄ Γυμνασίου, ενώ οι Πανελλαδικές εξετάσεις θα συνεχιστούν κανονικά.

Η υπουργός ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί δημόσια για την κατεύθυνση στην οποία θεωρεί ότι πρέπει να κινηθεί το εκπαιδευτικό σύστημα, ωστόσο αναμένει το πόρισμα της ανεξάρτητης Εθνικής Επιτροπής Διαλόγου.

Σύμφωνα με την εκτίμησή της, το πόρισμα αναμένεται να είναι διαθέσιμο από τα τέλη Νοεμβρίου έως τις αρχές Δεκεμβρίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει νέα συζήτηση για τις αλλαγές που θα δρομολογηθούν.

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