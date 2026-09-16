Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές ενόψει της κρίσιμης απόφασης της Fed για τα επιτόκια

Οι αγορές στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού κινήθηκαν ανοδικά την Τετάρτη (16/9), με τους επενδυτές να αναμένουν μια κρίσιμη απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια και τις προσδοκίες για αύξηση του κόστους δανεισμού να ενισχύονται.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο ιαπωνικός Nikkei 225 σημείωσε άνοδο 0,78% στις 63,982.00 μονάδες, ενώ ανοδικά ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση και ο Kospi στη Νότια Κορέα ενισχυόμενος κατά 1,37% στις 6,717.97 μονάδες.

Στην Ηπειρωτική Κίνα, ο Shanghai Composite κέρδισε 0,71% στις 3,891.73 μονάδες. Στον αντίποδα, στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng έκλεισε οριακά κάτω από το μηδέν στις 24,644.00 μονάδες.

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε τη συνεδρίαση στα πράσινα ενισχυμένος κατά 0,28% στις 8,696.50 μονάδες.

Τέλος, στην Ινδία ο Nifty αυξήθηκε κατά 0,45% στις 23,222.80 μονάδες.

Τράπεζα της Ιαπωνίας: Πιθανή η αύξηση του βασικού της επιτοκίου

Στα αξιόλογα της μέρας, σύμφωνα με έρευνα του CNBC, η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) είναι πιθανό να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο στο 1,25% στο τέλος της διήμερης συνεδρίασής της την Παρασκευή, εν μέσω των πληθωριστικών πιέσεων.

Μια αύξηση των επιτοκίων θα σηματοδοτούσε επιτάχυνση του κύκλου νομισματικής σύσφιγξης, ταχύτερη από το διάστημα των έξι μηνών που ακολουθεί η Τράπεζα της Ιαπωνίας από τότε που ξεκίνησε την ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής το Μάρτιο του 2024. Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε για τελευταία φορά τα επιτόκια τον Ιούνιο.

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, περίπου το 89% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αναμένει αύξηση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης, επικαλούμενο τον υψηλότερο πληθωρισμό, την αύξηση των μισθών και τις πιέσεις από την αμερικανική κυβέρνηση.

Τέλος, να σημειωθεί ότι ο γενικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία τον Ιούλιο ανήλθε στο 1,9%, στο υψηλότερο επίπεδο του έτους, λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν. Τον ίδιο μήνα, οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν κατά 2,4%, καταγράφοντας άνοδο για έβδομο συνεχόμενο μήνα.