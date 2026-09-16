Χρηματιστήριο Αθηνών: 150 χρόνια ιστορίας και το νέο κεφάλαιο της Euronext

Από την ίδρυση της οργανωμένης ελληνικής κεφαλαιαγοράς το 1876 έως την ένταξη στην Euronext, το Χρηματιστήριο Αθηνών περνά σε μια νέα φάση με αυξημένη διεθνή παρουσία, περισσότερες εισροές κεφαλαίων και στόχο τη βαθύτερη σύνδεση της ελληνικής οικονομίας με τις ευρωπαϊκές αγορές. Ουσιαστικά με τη συμπλήρωση 150 ετών από την ίδρυσή του, το Χρηματιστήριο Αθηνών βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο σημείο καμπής.

Η επετειακή εκδήλωση που διοργάνωσε το βράδυ της Τρίτης (15/9) η Euronext Athens παρουσία εκπροσώπων της κυβέρνησης, των τραπεζών και της επενδυτικής κοινότητας ανέδειξε όχι μόνο τη μακρά διαδρομή της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, αλλά και τις αλλαγές που σηματοδοτεί η ένταξή της στον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό όμιλο υποδομών κεφαλαιαγορών.

Στο επίκεντρο των τοποθετήσεων βρέθηκαν η επιστροφή της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές, η αυξημένη συμμετοχή των ξένων επενδυτών, η άντληση κεφαλαίων από τις εισηγμένες επιχειρήσεις και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η Αθήνα στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα.

Κοντόπουλος: Η ελληνική αγορά έχει αλλάξει επίπεδο

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, στάθηκε στη σημαντική βελτίωση της εικόνας του ελληνικού Χρηματιστηρίου τα τελευταία χρόνια, επισημαίνοντας ότι ο Γενικός Δείκτης συγκαταλέγεται σταθερά μεταξύ των αγορών με τις υψηλότερες επιδόσεις διεθνώς.

Όπως ανέφερε, το 2026 αποτελεί την έκτη συνεχόμενη χρονιά θετικής απόδοσης, ενώ από το τέλος του 2020 η συνολική άνοδος του Γενικού Δείκτη ανέρχεται σε 231%.

Παράλληλα, η παρουσία των διεθνών επενδυτών έχει ενισχυθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι ξένοι επενδυτές αντιπροσωπεύουν περίπου το 70% της ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας μέσα στο 2026.

Την ίδια στιγμή, η συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς έχει πλέον ξεπεράσει το 75% του ΑΕΠ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας.

Για τον κ. Κοντόπουλο, οι συγκεκριμένοι δείκτες αποτυπώνουν μια ευρύτερη μεταβολή στην εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν βρίσκεται πλέον μόνο σε μια διαδικασία ανάκαμψης, αλλά σε μια φάση όπου η ανάπτυξη, οι επενδύσεις και η αποκατάσταση της διεθνούς εμπιστοσύνης αποκτούν μεγαλύτερη βαρύτητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος του Χρηματιστηρίου, όπως τον περιέγραψε, είναι να ενισχύσει την εξωστρέφεια της ελληνικής αγοράς, να διευρύνει τις σχέσεις των ελληνικών επιχειρήσεων με διεθνείς επενδυτές και να βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της κεφαλαιαγοράς.

Το νέο ορόσημο των ανεπτυγμένων αγορών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Κοντόπουλος στην επιστροφή της Ελλάδας στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Όπως ανέφερε, μέσα στο Σεπτέμβριο η ελληνική αγορά εντάσσεται επίσημα στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών για τρεις από τους τέσσερις μεγάλους διεθνείς οίκους ταξινόμησης — STOXX, FTSE Russell και S&P Dow Jones Indices.Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2027 με την αντίστοιχη μετάταξη από την MSCI.

Ο επικεφαλής της Euronext Athens χαρακτήρισε τη μετάβαση αυτή αποτέλεσμα μιας πολυετούς πορείας αναβάθμισης, η οποία, όπως υποστήριξε, συνδέεται με τη θεσμική ωρίμανση, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη βελτίωση της λειτουργίας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Χατζηδάκης: Νέα εποχή για την ελληνική κεφαλαιαγορά

Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η τοποθέτηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος υπογράμμισε ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο εισέρχεται σε μια νέα φάση, με δύο βασικές εξελίξεις να ξεχωρίζουν.

Η πρώτη είναι η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην Euronext, η οποία δημιουργεί σύνδεση με μια ευρωπαϊκή υποδομή περίπου 1.800 εισηγμένων εταιρειών και συνολικής χρηματιστηριακής αξίας περίπου 7 τρισ. ευρώ.

Η δεύτερη αφορά την επιστροφή της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές από τους STOXX, S&P Dow Jones Indices και FTSE Russell, διαδικασία που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελεί σημαντικό σταθμό για τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε τις εξελίξεις αυτές με τη βελτίωση των βασικών οικονομικών μεγεθών της χώρας, αλλά και με την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας στο Χρηματιστήριο.

Όπως ανέφερε, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει μέσα στο 2026 άνοδο 26,2%, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών έχει αυξηθεί κατά 51,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική συναλλακτική δραστηριότητα έχει φθάσει στο 70%, από 64% στο τέλος του 2025.

Παράλληλα, τα κεφάλαια που έχουν αντληθεί από την αγορά μέσα στο 2026 ανέρχονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, σε 7,9 δισ. ευρώ.

Περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη συμμετοχή της αγοράς

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έθεσε στο επίκεντρο και τον στόχο αύξησης των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Όπως ανέφερε, επιδίωξη είναι οι ετήσιες επενδύσεις να αυξηθούν από περίπου 45 δισ. ευρώ σήμερα στα 65 δισ. ευρώ και να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τη σημασία της κεφαλαιαγοράς ως εναλλακτικού μηχανισμού χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, πέρα από τους ευρωπαϊκούς πόρους.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε σειρά παρεμβάσεων που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, μεταξύ άλλων στη φορολογία των εταιρικών κερδών, των μερισμάτων και της συγκέντρωσης κεφαλαίου, καθώς και σε φορολογικά κίνητρα για την άντληση χρηματοδότησης μέσω του Χρηματιστηρίου.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται επίσης η μείωση του φόρου στους τόκους εισηγμένων εταιρικών ομολόγων από 15% σε 5%, η ενίσχυση των κινήτρων για την εισαγωγή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Χρηματιστηρίου.

Η κυβέρνηση, σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, προτίθεται να συνεχίσει στην ίδια κατεύθυνση, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επιχειρήσεων στην οργανωμένη αγορά, την ενίσχυση της συμμετοχής των Ελλήνων αποταμιευτών και την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής παιδείας.

Boujnah: Η Αθήνα συνδέεται με μια μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίων

Από την πλευρά του, ο CEO και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, Stéphane Boujnah, περιέγραψε την ένταξη της Αθήνας στον όμιλο ως μια εξέλιξη που υπερβαίνει την αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας του Χρηματιστηρίου.

Το ζητούμενο, όπως ανέφερε, είναι να ενισχυθεί ο ρόλος του Euronext Athens ως συνδέσμου ανάμεσα στις ελληνικές επιχειρήσεις και στην ευρωπαϊκή επενδυτική βάση.

Ο βασικός ρόλος μιας οργανωμένης αγοράς παραμένει διαχρονικά η σύνδεση των επιχειρήσεων που αναζητούν κεφάλαια με τους επενδυτές που αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες. Η διαφορά πλέον βρίσκεται στην κλίμακα, καθώς μέσω της Euronext η Αθήνα αποκτά πρόσβαση σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή δεξαμενή κεφαλαίων και μεγαλύτερη διεθνή προβολή.

Ισχυρή άντληση κεφαλαίων το 2026

Η δυναμική της ελληνικής αγοράς αποτυπώνεται ήδη στην άντληση κεφαλαίων. Σύμφωνα με τον κ. Boujnah, κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026 οι εκδόσεις μετοχών στο Euronext Athens οδήγησαν σε άντληση περίπου 8 δισ. ευρώ, ποσό που είναι αυξημένο κατά περισσότερο από 200% σε σχέση με το σύνολο της αντίστοιχης δραστηριότητας το 2025.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ναυτιλιακό κλάδο. Η εισαγωγή της Safe Bulkers τον Ιούνιο, η επικείμενη εισαγωγή της Star Bulk και η έκδοση ομολόγου της Seanergy εντάσσονται, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Euronext, στις εξελίξεις που διευρύνουν την παρουσία σημαντικών ελληνικών επιχειρηματικών κλάδων στην οργανωμένη αγορά.

Το ζητούμενο, επομένως, δεν περιορίζεται στην αύξηση του αριθμού των εισηγμένων εταιρειών, αλλά αφορά τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου μηχανισμού μέσω του οποίου οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να χρηματοδοτούν την ανάπτυξή τους.

Τεχνολογία και Νοτιοανατολική Ευρώπη στο επίκεντρο

Η στρατηγική της Euronext για την Ελλάδα περιλαμβάνει και ισχυρή τεχνολογική διάσταση. Στη χώρα λειτουργεί ήδη το Euronext Technology and Support Centre, με δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού, τα δεδομένα και τα analytics, την κυβερνοασφάλεια και τη λειτουργία των αγορών.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η τεχνολογική ενοποίηση των ελληνικών αγορών με την πλατφόρμα Euronext Optiq®. Η μετάβαση έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2027, ενώ η πλήρης ενσωμάτωση των υπηρεσιών μετά τη συναλλαγή αναμένεται έως το τέλος του 2029.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, η Euronext επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της Αθήνας ως περιφερειακού κόμβου για τις κεφαλαιαγορές, την τεχνολογία και τις επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Χαρδούβελης: Από την αποταμίευση στην παραγωγική επένδυση

Στη σημασία της ιστορικής διαδρομής του Χρηματιστηρίου Αθηνών αλλά και στις προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά στην ελληνική κεφαλαιαγορά αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, Γκίκας Χαρδούβελης.

Κάνοντας αναδρομή στην ιστορία του θεσμού, σημείωσε ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ιδρύθηκε το 1876, λίγες μόλις δεκαετίες μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, ενώ ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1880.

Στα πρώτα του βήματα περιλάμβανε 10 μετοχικούς τίτλους, ένα εταιρικό ομόλογο και έξι ομόλογα του ελληνικού Βασιλείου. Σταδιακά εξελίχθηκε από έναν χώρο συναλλαγών σε βασικό μηχανισμό άντλησης κεφαλαίων για το κράτος και τις επιχειρήσεις.

Η πορεία των 150 ετών δεν ήταν γραμμική, καθώς η ελληνική οικονομία πέρασε πολέμους, κρίσεις, νομισματικές αναταράξεις και δημοσιονομικές δοκιμασίες. Παρά τις διακυμάνσεις, το Χρηματιστήριο παρέμεινε ένας από τους βασικούς θεσμούς σύνδεσης της ελληνικής οικονομίας με τις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Τέσσερις προκλήσεις για την επόμενη εποχή

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδούβελη, η ένταξη στην Euronext έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κεφαλαιαγορές καλούνται να αντιμετωπίσουν τέσσερις μεγάλες προκλήσεις:

τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης,

την ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών,

την αξιοποίηση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης,

τις νέες γεωπολιτικές συνθήκες.

Η πρόκληση, όπως σημείωσε, δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση μεγάλων και ώριμων επιχειρήσεων. Εξίσου σημαντική είναι η πρόσβαση σε κεφάλαια για νεοφυείς και εξωστρεφείς εταιρείες, επιχειρήσεις τεχνολογίας, εξαγωγικές δραστηριότητες και παραγωγικές επενδύσεις.

Στο νέο περιβάλλον, η ρευστότητα παραμένει κρίσιμο στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα μιας οργανωμένης αγοράς, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται οι αγορές την πληροφορία και λαμβάνονται επενδυτικές αποφάσεις.

Από τον ατμό και τον τηλέγραφο στην τεχνητή νοημοσύνη

Ο κ. Χαρδούβελης συνέδεσε την ιστορική διαδρομή του Χρηματιστηρίου με τη σημερινή μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πριν από 150 χρόνια, το Χρηματιστήριο Αθηνών λειτούργησε σε μια εποχή κατά την οποία οι σιδηρόδρομοι, ο ατμός και ο τηλέγραφος άλλαζαν τη λειτουργία των οικονομιών και διεύρυναν τις διεθνείς ροές κεφαλαίων.

Σήμερα, η ελληνική κεφαλαιαγορά καλείται να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον που διαμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, την ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές και ενέργεια, αλλά και τις νέες απαιτήσεις για τεχνολογική και στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.Η βασική λειτουργία, ωστόσο, παραμένει ίδια. Δεν είναι άλλη από τη μετατροπή της αποταμίευσης σε παραγωγική επένδυση.

Το επόμενο κεφάλαιο

Η επέτειος των 150 ετών, πάντως, βρίσκει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε μια περίοδο σημαντικών θεσμικών και τεχνολογικών αλλαγών. Η ένταξη στην Euronext, η επιστροφή της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τους διεθνείς οίκους ταξινόμησης και η αυξημένη συμμετοχή διεθνών επενδυτών δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργίας για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Το ζητούμενο της επόμενης περιόδου είναι πλέον η αξιοποίηση αυτής της νέας διασύνδεσης προς όφελος της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, της προσέλκυσης κεφαλαίων και της ευρύτερης ανάπτυξης της αγοράς.

Από έναν θεσμό που γεννήθηκε το 1876 για να υπηρετήσει τις ανάγκες μιας νεαρής ελληνικής οικονομίας, το Euronext Athens καλείται σήμερα να λειτουργήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, ως σημείο σύνδεσης της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου και, ευρύτερα, με τις επενδυτικές ροές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.