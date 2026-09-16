ifo: Ενισχύεται η εμπιστοσύνη στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία

Το κλίμα στον τομέα της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία βελτιώθηκε σημαντικά τον Αύγουστο. Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος αυξήθηκε από τις -29,0 μονάδες στις -22,7 μονάδες. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στις προσδοκίες των επιχειρήσεων, καθώς ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε από τις -35,6 στις -23,3 μονάδες.

Ωστόσο, η αξιολόγηση της τρέχουσας επιχειρηματικής κατάστασης παρέμεινε αμετάβλητη, εξακολουθώντας να χαρακτηρίζεται από έναν βαθμό δυσαρέσκειας. «Οι επιχειρήσεις αρχίζουν ολοένα και περισσότερο να βλέπουν φως στην άκρη του τούνελ», δήλωσε ο Κλάους Βόλραμπε, επικεφαλής των ερευνών του ifo. «Η αύξηση των οικοδομικών αδειών ενισχύει τις προσδοκίες ότι η κατάσταση όσον αφορά τις παραγγελίες θα βελτιωθεί τους επόμενους μήνες».

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες ενδείξεις αυτής της εξέλιξης στα ανεκτέλεστα υπόλοιπα παραγγελιών. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που ανέφεραν έλλειψη παραγγελιών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, στο 41,3%. Παράλληλα, πολλά έργα εξακολουθούν να ακυρώνονται, καθώς το 13,4% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι αντιμετώπισε ακυρώσεις.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα αντιμετωπίζουν λιγότερες δυσκολίες στην προμήθεια υλικών. Τον Αύγουστο, μόλις το 2,9% ανέφερε ελλείψεις σε βασικά ενδιάμεσα προϊόντα, έναντι 8,5% τον Ιούλιο.

«Μέχρι σήμερα, η βελτίωση του κλίματος οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των προσδοκιών για το μέλλον», σημείωσε ο Βόλραμπε. «Για να υπάρξει διατηρήσιμη ανάκαμψη, τα έργα που έχουν εγκριθεί θα πρέπει τώρα να μετατραπούν σε πραγματικές παραγγελίες».