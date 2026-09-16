Αποστολάκη: Χιλιάδες σχολάζουσες κληρονομιές παραμένουν αναξιοποίητες

Eρώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για την πορεία καταγραφής, εκκαθάρισης και αξιοποίησης των χιλιάδων σχολαζουσών κληρονομιών που μπορούν να περιέλθουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Τον Μάρτιο του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, υπήρχαν 6.500 εκκρεμείς κληρονομιές, εκ των οποίων 4.500 σχολάζουσες και 2.000 υπό εκκαθάριση, ενώ το ίδιο το Υπουργείο αναγνώριζε ότι το Δημόσιο δεν γνώριζε καν την οικονομική αξία αυτής της περιουσίας.

Παρά τη θεσμοθέτηση της ψηφιακής πλατφόρμας «e-diadoxi» και του Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Σχολαζουσών Κληρονομιών με τον ν. 5259/2025, παραμένει άγνωστο ποια είναι σήμερα η πραγματική πρόοδος στην καταγραφή και εκκαθάριση των υποθέσεων και, κυρίως, πόση από αυτή την περιουσία έχει πράγματι αξιοποιηθεί.

Η Μιλένα Αποστολάκη ζητά από την Κυβέρνηση να απαντήσει πόσες σχολάζουσες κληρονομιές παραμένουν σήμερα εκκρεμείς, πόσες έχουν περιέλθει οριστικά στο Δημόσιο, πόσα ακίνητα περιλαμβάνουν και ποια είναι η συνολική αξία τους, καθώς και αν και σε ποιο βαθμό έχει τεθεί σε πραγματική λειτουργία το νέο ψηφιακό μητρώο.

Παράλληλα, ζητά να γνωστοποιηθεί πόσα ακίνητα που έχουν ήδη περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο εξακολουθούν να παραμένουν αναξιοποίητα, ποια είναι η αξία τους και πόσα έσοδα απέφερε η αξιοποίησή τους κατά την περίοδο 2020–2025.

Η Μιλένα Αποστολάκη υπογραμμίζει την ανάγκη η περιουσία αυτή να αποκτήσει ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα. Για τον λόγο αυτό, η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Κυβέρνηση να εξετάσει ειδικό πρόγραμμα αξιοποίησης των ακινήτων από σχολάζουσες κληρονομιές, με προτεραιότητα στην κοινωνική κατοικία, τη φοιτητική στέγαση, τη στέγαση νέων ζευγαριών και άλλες κοινωνικές ανάγκες.