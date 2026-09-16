Ferryscanner: Κουφονήσι, Χίος και Λήμνος κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των Ελλήνων

Οι αγαπημένοι προορισμοί των Ελλήνων, το κόστος μιας ακτοπλοϊκής απόδρασης και οι ταξιδιωτικές συνήθειες του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνονται στα στοιχεία κρατήσεων της Ferryscanner για την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου 2026.

Η ανάλυση της πλατφόρμας καταγράφει τις επιλογές των Ελλήνων ταξιδιωτών, από το μέσο κόστος των εισιτηρίων για solo ταξιδιώτες, ζευγάρια και οικογένειες, μέχρι τη διάρκεια των καλοκαιρινών αποδράσεων και την επιλογή να ταξιδέψουν μαζί με το κατοικίδιό τους.

Αξίζει να σημειωθεί, πως οι κρατήσεις Ελλήνων ταξιδιωτών μέσω Ferryscanner για τα ελληνικά νησιά σημείωσαν σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Οι προορισμοί που ξεχώρισαν & η έκπληξη στις Μικρές Κυκλάδες

Οι Κυκλάδες διατήρησαν παραδοσιακά την ισχυρή παρουσία τους στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών και το φετινό καλοκαίρι. Στην πρώτη θέση των κρατήσεων μέσω Ferryscanner βρέθηκε η Τήνος, με αύξηση 8% σε σχέση με το 2025, ενώ ακολούθησαν η Πάρος (+18,3%), η Μύκονος (+5,6%), η Νάξος (+21,2%) και η Σύρος (+19,8%). Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν η Αίγινα, το Ηράκλειο, η Άνδρος, η Κύθνος και το Αγκίστρι.

Παράλληλα, ξεχωρίζουν και ορισμένοι προορισμοί που φαίνεται να κερδίζουν σημαντικό έδαφος στις φετινές προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Το Κουφονήσι σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, καταγράφοντας άνοδο 43,4% στις κρατήσεις, μεταξύ των προορισμών με ουσιαστικό όγκο κρατήσεων. Ακολούθησαν η Χίος με αύξηση 36,9%, η Λήμνος με 21,4%, η πόλη της Ρόδου με 21,2% και η Ίος με 21%, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για προορισμούς πέρα από τις πλέον καθιερωμένες επιλογές.

Πώς διαμορφώνεται το κόστος ανά τύπο ταξιδιώτη

Στους 5 δημοφιλέστερους προορισμούς του καλοκαιριού – Τήνο, Πάρο, Μύκονο, Νάξο και Σύρο – καταγράφεται ένα σταθερό μοτίβο: Οι κρατήσεις οικογενειών και ομάδων τριών ή περισσότερων ατόμων εμφάνισαν το χαμηλότερο μέσο κόστος ανά επιβάτη, σε σύγκριση με τις κρατήσεις ζευγαριών και solo ταξιδιωτών.

Ενδεικτικά, στην Τήνο το μέσο κόστος για μονή διαδρομή διαμορφώθηκε στα 27,23€ ανά επιβάτη για οικογένειες και ομάδες 3+ ατόμων, έναντι 31,50€ για τα ζευγάρια και 30,85€ για τους solo ταξιδιώτες.

Την ίδια στιγμή, μικρές μεταβολές καταγράφονται και στη σύνθεση των ταξιδιωτικών παρεών. Το μερίδιο των ταξιδιωτών που ταξιδεύουν μόνοι υποχώρησε ελαφρά στο 42,2%, από 43,4% το 2025, ενώ αυξήθηκε το μερίδιο τόσο των ζευγαριών, στο 38,1% από 37,4%, όσο και των οικογενειών και ομάδων 3+ ατόμων, στο 19,6% από 19,2%.

Σταθερή η διάρκεια των αποδράσεων

Η διάρκεια των ταξιδιών παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή σε σχέση με το 2025, χωρίς να καταγράφεται στροφή προς μικρότερες αποδράσεις. Στις κρατήσεις που περιλάμβαναν αναχώρηση και επιστροφή, τα ταξίδια διάρκειας 4 έως 6 ημερών παρέμειναν τα συχνότερα, με ποσοστό 44,8%. Οι αποδράσεις έως 3 ημέρες αντιστοιχούσαν στο 33,4%, ενώ τα ταξίδια 7 ημερών και άνω έφτασαν το 21,8%, από 20,6% το 2025, καταγράφοντας μια ήπια προτίμηση προς τις αποδράσεις μεγαλύτερης διάρκειας.

Επιπλέον, οι εγγεγραμμένοι χρήστες της Ferryscanner πραγματοποίησαν κατά μέσο όρο 2,3 ακτοπλοϊκές διαδρομές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

1 στις 48 κρατήσεις περιλάμβανε κατοικίδιο

Μια ιδιαίτερα ανθρώπινη και ξεχωριστή πτυχή των φετινών ταξιδιών αφορά όσους επέλεξαν να μην αποχωριστούν τους τετράποδους φίλους τους. Το 2,1% των κρατήσεων μέσω Ferryscanner, δηλαδή περίπου 1 στις 48 οικογένειες ή παρέες που ταξίδεψαν φέτος με πλοίο, περιλάμβανε τη μεταφορά τουλάχιστον ενός κατοικιδίου. Η τάση αυτή διευκολύνθηκε σημαντικά και από τη νέα δυνατότητα που προσφέρει πλέον η Ferryscanner για άμεση κράτηση εισιτηρίων κατοικιδίων απευθείας μέσα από την πλατφόρμα, απλοποιώντας την προετοιμασία του ακτοπλοϊκού ταξιδιού.

Η Αλεξία Κωτσή, Marketing Director της Ferryscanner, δήλωσε σχετικά: «Η φετινή σεζόν επιβεβαιώνει δύο τάσεις που παρακολουθούμε συστηματικά. Οι Έλληνες ταξιδιώτες αναζητούν όλο και περισσότερο προορισμούς πέρα από τις καθιερωμένες επιλογές, με το Κουφονήσι, τη Χίο και τη Λήμνο να ξεχωρίζουν φέτος, ενώ παράλληλα ενισχύεται ελαφρώς τόσο το μερίδιο των ζευγαριών (38,1% από 37,4%) όσο και των οικογενειών και ομάδων 3+ ατόμων (19,6% από 19,2%). Και οι δύο αυτές τάσεις επηρεάζουν τον τρόπο που σχεδιάζουμε την εμπειρία κράτησης στη Ferryscanner, από τα φίλτρα αναζήτησης μέχρι το πρόγραμμα επιβράβευσης Ferryscanner Miles, που ανταμείβει τους πιστούς μας ταξιδιώτες σε κάθε τους διαδρομή».