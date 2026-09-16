Κατρίνης: Η αποτυχία της κυβέρνησης την οδηγεί στην εργαλειοποίηση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας

Στην εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων από την κυβέρνηση αναφέρθηκε σήμερα (16/9) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Ειδικότερα, μιλώντας στο OPEN, τόνισε ότι, ξεκινώντας από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη, μια σειρά υπουργών της κυβέρνησης επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα τρομοκρατίας με επίκεντρο τα εθνικά θέματα και τα ζητήματα ασφάλειας, κάτι που χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να διαχειριστεί την αποτυχία της σε όλα τα μέτωπα και ιδιαίτερα στην ακρίβεια, στην οικονομία και στα κόκκινα δάνεια.

Υπενθύμισε, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι από τους 360.000 συνταξιούχους που δεν λαμβάνουν τη σύνταξή τους λόγω οφειλών, μόλις 10.000 κατάφεραν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τα κυβερνητικά μέτρα, ενώ από τα 4 εκατομμύρια ΑΦΜ που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, στη ρύθμιση των 72 δόσεων εντάχθηκαν μόλις 13.000.

Αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας, ο Μιχάλης Κατρίνης έκανε λόγο για «κρυφή ατζέντα» της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, αποκαλύφθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στη συνέχεια η κυβέρνηση αναγκάστηκε να την αναδιπλώσει μετά τις αντιδράσεις.

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να λειτουργήσει ως “λαγός” της κυβέρνησης. Δεν έχει ζήσει την ανεργία ή τη μακροχρόνια ανεργία και δεν έδειξε τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Γι’ αυτό και το είπε με τόσο μεγάλη ευκολία και εκ του ασφαλούς», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως πρέπει να διασφαλιστούν οι άνεργοι και ιδιαίτερα οι μακροχρόνια άνεργοι, ειδικά σε συνθήκες κρίσης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Ρωτήστε τους δημάρχους πόσες αιτήσεις για προγράμματα λαμβάνουν από ανέργους άνω των 57 ετών».

Σε ερώτηση για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής τόνισε ότι το κόμμα αγωνίζεται για να πείσει τους πολίτες να του δώσουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και τη νίκη στις επόμενες εκλογές. «Πρέπει να είμαστε όλοι συντεταγμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή είναι η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου», ανέφερε.

Τέλος, σχολιάζοντας την αναφορά εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να υπάρξει συγκυβέρνηση, ο Μιχάλης Κατρίνης απάντησε με σαφήνεια: «Μη μας κάνετε άλλες προσκλήσεις. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: δεν σας θέλουμε».