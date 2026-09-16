ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατρίνης: Η αποτυχία της κυβέρνησης την οδηγεί στην εργαλειοποίηση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας
Πολιτική
11:36 - 16 Σεπ 2026

Κατρίνης: Η αποτυχία της κυβέρνησης την οδηγεί στην εργαλειοποίηση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων από την κυβέρνηση αναφέρθηκε σήμερα (16/9) ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε. 

Ειδικότερα, μιλώντας στο OPEN, τόνισε ότι, ξεκινώντας από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τις αναφορές του κ. Μητσοτάκη, μια σειρά υπουργών της κυβέρνησης επιχειρεί να δημιουργήσει κλίμα τρομοκρατίας με επίκεντρο τα εθνικά θέματα και τα ζητήματα ασφάλειας, κάτι που χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να διαχειριστεί την αποτυχία της σε όλα τα μέτωπα και ιδιαίτερα στην ακρίβεια, στην οικονομία και στα κόκκινα δάνεια.

Υπενθύμισε, ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι από τους 360.000 συνταξιούχους που δεν λαμβάνουν τη σύνταξή τους λόγω οφειλών, μόλις 10.000 κατάφεραν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τα κυβερνητικά μέτρα, ενώ από τα 4 εκατομμύρια ΑΦΜ που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο, στη ρύθμιση των 72 δόσεων εντάχθηκαν μόλις 13.000.

Αναφερόμενος στο επίδομα ανεργίας, ο Μιχάλης Κατρίνης έκανε λόγο για «κρυφή ατζέντα» της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, αποκαλύφθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στη συνέχεια η κυβέρνηση αναγκάστηκε να την αναδιπλώσει μετά τις αντιδράσεις.

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε να λειτουργήσει ως “λαγός” της κυβέρνησης. Δεν έχει ζήσει την ανεργία ή τη μακροχρόνια ανεργία και δεν έδειξε τη στοιχειώδη ενσυναίσθηση. Γι’ αυτό και το είπε με τόσο μεγάλη ευκολία και εκ του ασφαλούς», σημείωσε.

Υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θεωρεί πως πρέπει να διασφαλιστούν οι άνεργοι και ιδιαίτερα οι μακροχρόνια άνεργοι, ειδικά σε συνθήκες κρίσης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Ρωτήστε τους δημάρχους πόσες αιτήσεις για προγράμματα λαμβάνουν από ανέργους άνω των 57 ετών».

Σε ερώτηση για την πορεία του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής τόνισε ότι το κόμμα αγωνίζεται για να πείσει τους πολίτες να του δώσουν το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό και τη νίκη στις επόμενες εκλογές. «Πρέπει να είμαστε όλοι συντεταγμένοι σε αυτή την προσπάθεια. Αυτή είναι η ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου», ανέφερε.

Τέλος, σχολιάζοντας την αναφορά εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ότι μόνο με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να υπάρξει συγκυβέρνηση, ο Μιχάλης Κατρίνης απάντησε με σαφήνεια: «Μη μας κάνετε άλλες προσκλήσεις. Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: δεν σας θέλουμε».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποστολάκη: Χιλιάδες σχολάζουσες κληρονομιές παραμένουν αναξιοποίητες
Πολιτική

Αποστολάκη: Χιλιάδες σχολάζουσες κληρονομιές παραμένουν αναξιοποίητες

Μετρό: Νυχτερινές τροποποιήσεις στη Γραμμή 3 λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Μετρό: Νυχτερινές τροποποιήσεις στη Γραμμή 3 λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Το σχέδιο Φον ντερ Λάιεν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ - Σήμα για την Ενέργεια
Ειδήσεις

Το σχέδιο Φον ντερ Λάιεν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ - Σήμα για την Ενέργεια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αποστολάκη: Χιλιάδες σχολάζουσες κληρονομιές παραμένουν αναξιοποίητες
Πολιτική

Αποστολάκη: Χιλιάδες σχολάζουσες κληρονομιές παραμένουν αναξιοποίητες

Χρηστίδης: Να έρθει η ίδια η Κεραμέως στη Βουλή να απαντήσει για το επίδομα ανεργίας
Πολιτική

Χρηστίδης: Να έρθει η ίδια η Κεραμέως στη Βουλή να απαντήσει για το επίδομα ανεργίας

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Έχει γίνει κόμμα-δορυφόρος του Τσίπρα – Η επίθεση μετά τη δήλωση Πάνα
Πολιτική

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Έχει γίνει κόμμα-δορυφόρος του Τσίπρα – Η επίθεση μετά τη δήλωση Πάνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:15

Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Οικονομία
16/09/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:08

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τετάρτη (16/9)

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
16/09/2026 - 12:06

Η Ελλάδα δεν είναι δωρεάν ντεκόρ για την κρουαζιέρα

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 12:02

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - AHK Akademie: Νέο workshop για το LinkedIn ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/09/2026 - 11:58

Νέες βελτιώσεις στο myAGRO – Τι ισχύει για τους ΚΑΕΚ, μετάθεση ημερομηνιών

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα να φτάσει μέχρι την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 11:44

Εκκίνηση για την Star Bulk στο ΧΑ – Σηματωρός για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
16/09/2026 - 11:43

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Οι συγκλονιστικές καταθέσεις ξεσκεπάζουν όλες τις πτυχές του εγκλήματος

Ανεμοδείκτης
16/09/2026 - 11:40

Η κυβέρνηση «τρακάρει» στα επιδόματα

Πολιτική
16/09/2026 - 11:39

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη «νυχτερινή» τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Πολιτική
16/09/2026 - 11:36

Κατρίνης: Η αποτυχία της κυβέρνησης την οδηγεί στην εργαλειοποίηση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
16/09/2026 - 11:35

Το σχέδιο Φον ντερ Λάιεν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ - Σήμα για την Ενέργεια

Πολιτική
16/09/2026 - 11:32

Αποστολάκη: Χιλιάδες σχολάζουσες κληρονομιές παραμένουν αναξιοποίητες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 11:25

Μετρό: Νυχτερινές τροποποιήσεις στη Γραμμή 3 λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Εργασιακά
16/09/2026 - 11:16

Ενισχύονται οι προσλήψεις εργαζομένων στην αρχή της σταδιοδρομίας τους

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 11:07

Χρηματιστήριο: Τα σημεία παρακολούθησης πέρα από τις ροές ενόψει του rebalancing

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 11:04

Θετικό άνοιγμα στις ευρωαγορές - Fed και βρετανικός πληθωρισμός στο επίκεντρο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 10:44

Βρετανία: Στο 3,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 10:41

Οι Αμερικανοί έχουν δαπανήσει $100 δισ. επιπλέον για καύσιμα εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/09/2026 - 10:26

Η Alpha Bank στηρίζει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, με δωρεά σε έξι κοινωνικούς φορείς

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 10:22

ΧΑ: Προσπάθεια υπέρβασης της περιοχής των 2700 μονάδων, σε δύσκολο διεθνές περιβάλλον

Πολιτική
16/09/2026 - 10:21

Ζαχαράκη για σχολικά κενά: Από το 2019 έχουν πραγματοποιηθεί 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών

Magazino
16/09/2026 - 10:05

Το «Νήμα του Χρόνου» του Φίλιππου Ζάχαρη παρουσιάζεται στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 09:53

Στα «πράσινα» οι ασιατικές αγορές ενόψει της κρίσιμης απόφασης της Fed για τα επιτόκια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/09/2026 - 09:37

Ferryscanner: Κουφονήσι, Χίος και Λήμνος κερδίζουν έδαφος στις προτιμήσεις των Ελλήνων

Ειδήσεις
16/09/2026 - 09:30

ifo: Ενισχύεται η εμπιστοσύνη στον κλάδο της κατασκευής κατοικιών στη Γερμανία

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 09:22

Κορκίδης: Η μάχη κατά του πληθωρισμού δεν πρέπει να κερδηθεί με «τίμημα» την ανάπτυξη των ΜμΕ

Αναλύσεις
16/09/2026 - 09:14

Χρηματιστήριο Αθηνών: 150 χρόνια ιστορίας και το νέο κεφάλαιο της Euronext

Πολιτική
16/09/2026 - 09:13

Πέτρος Παππάς: Να αρθούν οι αποκλεισμοί από το πρόγραμμα «Προσωπικός Βοηθός»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ