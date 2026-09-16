ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Προσπάθεια υπέρβασης της περιοχής των 2700 μονάδων, σε δύσκολο διεθνές περιβάλλον
Σχόλια Αγοράς
10:22 - 16 Σεπ 2026

ΧΑ: Προσπάθεια υπέρβασης της περιοχής των 2700 μονάδων, σε δύσκολο διεθνές περιβάλλον

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Άνοδο κατά 0,01% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2695,21 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 338,97 εκ. ευρώ. Οι πωλητές οδήγησαν από νωρίς το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2672 μονάδων καθώς το πετρέλαιο brent ξεπερνούσε τα $107/βαρέλι και οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν παντού σε ψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, οι αγοραστές αντέδρασαν και με υπομονή οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική πορεία με οδηγούς τις ΜΟΗ, Helleniq Energy, ΔΑΑ και Aktor, πετυχαίνοντας να ξεπεράσει ενδοσυνεδριακά τις 2700 μονάδες και να κλείσει στις δημοπρασίες με θετικό πρόσημο.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,281% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να έχουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,48%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-1,33%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Cenergy (-0,98%), η Optima (-2,38%), o ΤΙΤΑΝ 91,39%), η Βιοχάλκο (-1,87%) και το Jumbo (-0,78%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΜΟΗ (+2,95%), ο Aktor (+3,98%), το ΔΑΑ (+2,36%), η Lamda (+3,19%), o Ελλάκτωρ (+2,21%) αλλά και ο ΟΛΠ (+4,71% με την Profile (+2,72%).

Απολογιστικά, 44 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 57 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Lamda Development ανακοινώνει σήμερα τα εξαμηναία αποτελέσματά της, ενώ ξεκινάει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Star Bulk.

Το βράδυ η Federal ανακοινώνει τις αποφάσεις της για τα παρεμβατικά της επιτόκια με επικρατέστερο σενάριο να προχωρήσει σε αύξησή τους.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η προσπάθεια υπέρβασης της περιοχής των 2700 μονάδων του Γ.Δ. στο Euronext Athens είναι βασικός στόχος, με τα δεδομένα του διεθνούς περιβάλλοντος να μην υποβοηθούν την άμεση επίτευξη του εγχειρήματος.

Επιχειρηματικά Νέα

ΓΕΚ Τέρνα: Τιμή-στόχος τα €55 από την Jefferies και σύσταση αγοράς, στα €59,8 από την NBG. Η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,2%, φθάνοντας τα €356,3 εκ., με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 17,0% από 16,2% το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε € 83,4 εκ. αυξημένα κατά 22,1%. Ρευστότητα €2,2 δισ. Το ανεκτέλεστο στον κατασκευαστικό κλάδο έφτασε τα €8,9 δισ. Στο +32,3% ο ΚΕ των παραχωρήσεων, στο +10,9% οι κατασκευές, μικρή υποχώρηση στην Η.Ε. Στα €2,1 δις, τα συνολικά έσοδα (€1,95 δις).

Eurobank Equities: Για τη HELLENiQ Energy, η τιμή-στόχος αυξάνεται στα €17,5 από €12,6, με τη σύσταση να υποβαθμίζεται σε Hold από Buy. Για τη Μotor Oil, η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα €73,9 από €53,2, με τη σύσταση Buy να διατηρείται.

ΔΑΑ: Σε έκθεσή της η Barclays ανεβάζει τον πήχη στα 10,7 από 10,35 ευρώ προηγουμένως.

Qualco: Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14%, στα €101,1 εκ., ενώ το EBITDA ενισχύθηκε στα €13,4 εκατ. Tο ανεκτέλεστο έργων για την επόμενη πενταετία ανήλθε σε €762 εκ., το 44% από διεθνείς πελάτες. Προς αύξηση εσόδων της τάξης του 15% και περιθώριο EBITDA περίπου 20% για το σύνολο του 2026.

Performance Technologies: Ο ΚΕ του Ομίλου ανήλθε σε €45,814 εκ., +12,6%. Προσαρμοσμένα κέρδη π.φ. ανήλθαν σε 5,6 εκ., +39,1% με υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού, cloud, cybersecurity, AI.

Premia Properties: Στα €7,1 εκ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο (+34%), στο +21% τα έσοδα.

ΤτΕ: Εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,5%.

Προϋπολογισμός, 8μηνο: Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους €6.500 εκ., έναντι στόχου €4.989 εκ. Tο ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε €51.317 εκ., +€2.297 εκ. έναντι του στόχου. Tα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε €49.086 εκ., αυξημένα κατά €1.399 εκ. ή 2,9% έναντι του στόχου. Οι δαπάνες ανήλθαν στα 51.825 εκ., + €1.195 εκ. έναντι του στόχου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Τα σημεία παρακολούθησης πέρα από τις ροές ενόψει του rebalancing
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τα σημεία παρακολούθησης πέρα από τις ροές ενόψει του rebalancing

Χρηματιστήριο: Σημειωτόν στις 2.700 μονάδες, εν αναμονή της αναβάθμισης
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Σημειωτόν στις 2.700 μονάδες, εν αναμονή της αναβάθμισης

ΧΑ: Η διατήρηση της στήριξης των 2680 μονάδων διατηρεί τη βραχυπρόθεσμα ανοδική τάση
Αναλύσεις

ΧΑ: Η διατήρηση της στήριξης των 2680 μονάδων διατηρεί τη βραχυπρόθεσμα ανοδική τάση

Ασιατικές αγορές: Μεικτή εικόνα με το βλέμμα στη Fed και τις αποδόσεις των ομολόγων
Χρηματιστήρια

Ασιατικές αγορές: Μεικτή εικόνα με το βλέμμα στη Fed και τις αποδόσεις των ομολόγων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/09/2026 - 13:24

Πτυχιούχοι ιατροί

Πολιτική
16/09/2026 - 13:19

Επίσημη ενημέρωση ζητά ο Φαραντούρης από την Κάγια Κάλλας για τη Συμφωνία της Μέκκας

Ακίνητα
16/09/2026 - 13:17

ΠΟΜΙΔΑ: Κενό γράμμα οι κληρονομικές συμβάσεις αν δεν εξομοιωθούν φορολογικά με τις γονικές παροχές

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 13:06

Eurobank Equities: Η Coca-Cola HBC στα top picks – Εκτός λίστας η Motor Oil

Πολιτική
16/09/2026 - 12:59

Χρηστίδης: Η ΝΔ έχει κρυφή ατζέντα στα εργασιακά, ζήλεψε τη Θάτσερ

ΕΜΠΟΡΙΟ
16/09/2026 - 12:59

Καμπανάκι ΕΣΑ: Να μη ξεχαστούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Ναυτιλία
16/09/2026 - 12:49

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 9% στη διακίνηση εμπορευμάτων στα ελληνικά λιμάνια το πρώτο τρίμηνο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:29

ΕΛΣΤΑΤ: 64.952 θάνατοι στην Ελλάδα τις πρώτες 27 εβδομάδες του 2026

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:15

Θάνατος Μαζωνάκη: Εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Οικονομία
16/09/2026 - 12:14

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4,7% στον τζίρο των επιχειρήσεων τον Ιούλιο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 12:08

Στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα την Τετάρτη (16/9)

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
16/09/2026 - 12:06

Η Ελλάδα δεν είναι δωρεάν ντεκόρ για την κρουαζιέρα

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 12:02

Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο - AHK Akademie: Νέο workshop για το LinkedIn ως εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
16/09/2026 - 11:58

Νέες βελτιώσεις στο myAGRO – Τι ισχύει για τους ΚΑΕΚ, μετάθεση ημερομηνιών

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 11:54

ΕΣΠ: Η ευρωπαϊκή συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα να φτάσει μέχρι την καθημερινότητα της μικρής επιχείρησης

Επιχειρήσεις
16/09/2026 - 11:44

Εκκίνηση για την Star Bulk στο ΧΑ – Σηματωρός για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
16/09/2026 - 11:43

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Οι συγκλονιστικές καταθέσεις ξεσκεπάζουν όλες τις πτυχές του εγκλήματος

Ανεμοδείκτης
16/09/2026 - 11:40

Η κυβέρνηση «τρακάρει» στα επιδόματα

Πολιτική
16/09/2026 - 11:39

ΣΥΡΙΖΑ: Μία ακόμη «νυχτερινή» τροπολογία για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Πολιτική
16/09/2026 - 11:36

Κατρίνης: Η αποτυχία της κυβέρνησης την οδηγεί στην εργαλειοποίηση των θεμάτων εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
16/09/2026 - 11:35

Το σχέδιο Φον ντερ Λάιεν για να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ - Σήμα για την Ενέργεια

Πολιτική
16/09/2026 - 11:32

Αποστολάκη: Χιλιάδες σχολάζουσες κληρονομιές παραμένουν αναξιοποίητες

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/09/2026 - 11:25

Μετρό: Νυχτερινές τροποποιήσεις στη Γραμμή 3 λόγω αντικατάστασης σιδηροτροχιών – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Εργασιακά
16/09/2026 - 11:16

Ενισχύονται οι προσλήψεις εργαζομένων στην αρχή της σταδιοδρομίας τους

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 11:07

Χρηματιστήριο: Τα σημεία παρακολούθησης πέρα από τις ροές ενόψει του rebalancing

Χρηματιστήρια
16/09/2026 - 11:04

Θετικό άνοιγμα στις ευρωαγορές - Fed και βρετανικός πληθωρισμός στο επίκεντρο

Ειδήσεις
16/09/2026 - 10:44

Βρετανία: Στο 3,1% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο λόγω της αύξησης των τιμών στα καύσιμα

Ειδήσεις
16/09/2026 - 10:41

Οι Αμερικανοί έχουν δαπανήσει $100 δισ. επιπλέον για καύσιμα εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/09/2026 - 10:26

Η Alpha Bank στηρίζει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση, με δωρεά σε έξι κοινωνικούς φορείς

Σχόλια Αγοράς
16/09/2026 - 10:22

ΧΑ: Προσπάθεια υπέρβασης της περιοχής των 2700 μονάδων, σε δύσκολο διεθνές περιβάλλον

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ