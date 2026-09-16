ΧΑ: Προσπάθεια υπέρβασης της περιοχής των 2700 μονάδων, σε δύσκολο διεθνές περιβάλλον

Άνοδο κατά 0,01% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2695,21 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 338,97 εκ. ευρώ. Οι πωλητές οδήγησαν από νωρίς το ΓΔ στο χαμηλό ημέρας των 2672 μονάδων καθώς το πετρέλαιο brent ξεπερνούσε τα $107/βαρέλι και οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν παντού σε ψηλά επίπεδα.

Ωστόσο, οι αγοραστές αντέδρασαν και με υπομονή οδήγησαν το ΓΔ σε ανοδική πορεία με οδηγούς τις ΜΟΗ, Helleniq Energy, ΔΑΑ και Aktor, πετυχαίνοντας να ξεπεράσει ενδοσυνεδριακά τις 2700 μονάδες και να κλείσει στις δημοπρασίες με θετικό πρόσημο.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,281% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να έχουν μικτή εικόνα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-0,48%) κατέγραψε απώλειες με την Alpha (-1,33%) να υποαποδίδει.

Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Cenergy (-0,98%), η Optima (-2,38%), o ΤΙΤΑΝ 91,39%), η Βιοχάλκο (-1,87%) και το Jumbo (-0,78%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΜΟΗ (+2,95%), ο Aktor (+3,98%), το ΔΑΑ (+2,36%), η Lamda (+3,19%), o Ελλάκτωρ (+2,21%) αλλά και ο ΟΛΠ (+4,71% με την Profile (+2,72%).

Απολογιστικά, 44 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 57 εκείνων που υποχώρησαν.

Η Lamda Development ανακοινώνει σήμερα τα εξαμηναία αποτελέσματά της, ενώ ξεκινάει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Star Bulk.

Το βράδυ η Federal ανακοινώνει τις αποφάσεις της για τα παρεμβατικά της επιτόκια με επικρατέστερο σενάριο να προχωρήσει σε αύξησή τους.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η προσπάθεια υπέρβασης της περιοχής των 2700 μονάδων του Γ.Δ. στο Euronext Athens είναι βασικός στόχος, με τα δεδομένα του διεθνούς περιβάλλοντος να μην υποβοηθούν την άμεση επίτευξη του εγχειρήματος.

Επιχειρηματικά Νέα

ΓΕΚ Τέρνα: Τιμή-στόχος τα €55 από την Jefferies και σύσταση αγοράς, στα €59,8 από την NBG. Η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 12,2%, φθάνοντας τα €356,3 εκ., με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 17,0% από 16,2% το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε € 83,4 εκ. αυξημένα κατά 22,1%. Ρευστότητα €2,2 δισ. Το ανεκτέλεστο στον κατασκευαστικό κλάδο έφτασε τα €8,9 δισ. Στο +32,3% ο ΚΕ των παραχωρήσεων, στο +10,9% οι κατασκευές, μικρή υποχώρηση στην Η.Ε. Στα €2,1 δις, τα συνολικά έσοδα (€1,95 δις).

Eurobank Equities: Για τη HELLENiQ Energy, η τιμή-στόχος αυξάνεται στα €17,5 από €12,6, με τη σύσταση να υποβαθμίζεται σε Hold από Buy. Για τη Μotor Oil, η τιμή-στόχος ανεβαίνει στα €73,9 από €53,2, με τη σύσταση Buy να διατηρείται.

ΔΑΑ: Σε έκθεσή της η Barclays ανεβάζει τον πήχη στα 10,7 από 10,35 ευρώ προηγουμένως.

Qualco: Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14%, στα €101,1 εκ., ενώ το EBITDA ενισχύθηκε στα €13,4 εκατ. Tο ανεκτέλεστο έργων για την επόμενη πενταετία ανήλθε σε €762 εκ., το 44% από διεθνείς πελάτες. Προς αύξηση εσόδων της τάξης του 15% και περιθώριο EBITDA περίπου 20% για το σύνολο του 2026.

Performance Technologies: Ο ΚΕ του Ομίλου ανήλθε σε €45,814 εκ., +12,6%. Προσαρμοσμένα κέρδη π.φ. ανήλθαν σε 5,6 εκ., +39,1% με υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού, cloud, cybersecurity, AI.

Premia Properties: Στα €7,1 εκ. τα καθαρά κέρδη στο εξάμηνο (+34%), στο +21% τα έσοδα.

ΤτΕ: Εκτιμάται ότι το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,5%.

Προϋπολογισμός, 8μηνο: Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους €6.500 εκ., έναντι στόχου €4.989 εκ. Tο ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε €51.317 εκ., +€2.297 εκ. έναντι του στόχου. Tα φορολογικά έσοδα ανήλθαν σε €49.086 εκ., αυξημένα κατά €1.399 εκ. ή 2,9% έναντι του στόχου. Οι δαπάνες ανήλθαν στα 51.825 εκ., + €1.195 εκ. έναντι του στόχου.